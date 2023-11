/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Martin Lukeš. | Foto: Deník/Petr Kotala

Mám smíšené pocity. Celý víkend jsem strávil na Memoriálu Evžena Hadamczika, i se synem legendárního trenéra. Doslova mě unesla kvalita turnaje, co umí jedenáctiletí kluci, čeho jsou schopní. Obrovský zážitek, vyrazil mi dech. Jen je škoda, že baníkovci ztroskotali na penaltách před finále. Kdyby postoupili, věřím, že by si došli pro pohár. Hráli skvěle.

Zde ale pozitiva končí. Z turnaje jsem sledoval Baník na Slovácku a těžko se mi to tráví, natož o tom mluví. Vyjádřit své pocity, bylo by to nepublikovatelné. Přiznám se, nedokoukal jsem to. Jsem zklamaný. Ne z porážky, ale ze způsobu.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Se Slováckem by Baník neměl takto prohrát. Ano, mají Svědíka, ale i snad dva nejstarší stopery v lize. Příklad. Tanko si navádí míč na Daníčka. Místo toho, aby slavil gól, než se borec otočí, zastaví v šestnáctce, obrátí se na vlastní branku, a přihraje soupeři, který jde do brejku. A podobných momentů bylo víc.

Dorazil mě lenochod Cicilia. Regulérní chodec, pořádně se nerozběhne, ani nemá bůhvíjakou techniku, ale to mu bohatě stačí. Plantal se od ničeho k ničemu, ovšem ví, kde strčit hlavu, dá gól a je hrdinou. Jednoduché, prosté… a pro Baník smutné.

Přitom začátek byl slibný. Jen si člověk může říkat, jak by se zápas vyvíjel, skončit šance Buchty, Šína a Tanka aspoň jedním gólem. Jenže místo toho chyba, trest, a hotovo.

Reakci Baníku nerozumím. Přece nepřestanu hrát, ne? V Premier League a bundeslize padá hromada gólů v nastavení. Z mužstva i trenérů musí být cítit, že bojujete, hrajete, rvete se… Ale tady bylo K.O. Mrtvo. Jen se dohrávalo. Stejné jako v poháru se Zlínem, i nedávno proti Spartě.

Baník neměl hráče schopného zavelet, zastavit propad a prapor zvednout. Frydrychovi jako kapitánovi to těžko vyčítat, když většinu podzimu nehraje. Čekal bych to od Buchty. Není hecíř, nebo nejhlasitější v šatně, ale měl by být tím, kdo to zkusí strhnout výkonem. Skoro jsem ho neviděl. To stejné Kubala. Proč zůstal na hřišti? Ani Rigo nebyl dobrý, Boulu jsem nepoznával. Chyběl Ewerton, možná ještě víc ale Lischka.

Nefunguje ani lavička, střídající hráči nepomáhají. Kde je Almási? Samostatným tématem jsou krajní obránci. Dozadu to jde, ale podpořit útok? Nic. Vyjma Jurošky. Ndefe žije z toho, že se ukopl v Karviné, vlevo Kpoza nemá smysl komentovat. Že přes něj nikdo nepřejde je hezké, ale málo. Potřebujete vzadu spolehlivost, ale také šest gólových centrů za poločas do vápna soupeře. Jako to uměli Veselý, nebo Pospěch. Tohle je ale bramboračka, tým jen brzdí.

Baník nebyl na Slovácko připravený. Fyzicky ani mentálně. Přitom na tři body měl, tohle nebyla Sparta, nebo Slavia. Až je mi líto té tisícovky fanoušků. Holt kolísavost výkonů i výsledků pokračuje.