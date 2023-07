/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku v Liberci (23. července 2023). | Video: David Hekele

Velká očekávání, naděje, že by Baník mohl prožít konečně vydařenou sezonu. Asi s tím šel k televizi, nebo přímo v Liberci na stadion, každý ostravský fanoušek. Já se přiznám, že kvůli zápasu staré gardy jsem to viděl až ze záznamu, ale obrázek jsem si udělal. Nebylo to příjemné. Start se opět nepovedl. Zklamání.

Víc než z výsledku, který se prostě stane, a Liberec bude doma hodně nepříjemný pro každého, mě štve výkon. V koutku duše jsem věřil, že tam Baník pojede bodovat. To se nesplnilo, což bylo znát hlavně v prvním poločase. Jsem si jistý, že trenér Hapal tým připravoval na specifika spojená s libereckým stadionem, prostředím, i na soupeře.

Nakonec sám musel Hapal uznat, že Baník byl katastrofální. Zejména v obraně, i když tím nechci vše házet na tři čtyři hráče. Ani nikoho jmenovat. Defenziva je prací celého mužstva. A tady byla tristní. Nakonec těch gólů mohlo být v poločase víc, než dva. Pro ostravského fandu bohužel nepomohlo ani brzké snížení. Přitom Tanko se mi líbil.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Možná měl jít přímo do sestavy, což by se nabízelo vzhledem k tomu, že Baník hrál venku a dala se čekat hra na brejky. Jeho rychlost by určitě byla platná. Ale nejsem na tréninku, nejsem u týmu, takže to je jen má úvaha. Pokud někdo tvrdí, že měl hrát, tak souhlasím. Stejně jako ve formě je Šín. I on však seděl.

Ale je to sestava, pro kterou se trenér rozhodl a měl k tomu své důvody. Klíčové je něco jiného. Pokud hráči do hry nedají srdce, odvahu, rozhodnost a chuť bojovat i bodovat, přijdou tam v takovém všelijakém rozpoložení, tak je úplně jedno, jaká jedenáctka začne. Dopadlo by to stejně. To, co bylo v prvním poločase, se nemůže stávat.

K čemu se ale potřebuji vyjádřit, jsou slova, která jsem se dočetl, že Baník má velkou fanouškovskou základnu, která na hráče vytváří tlak. Očekávání. Myslím, že už jsem se jednou takhle vyjádřil, tak to udělám i podruhé. Jen bych se zeptal: Kdo je pod tlakem? Já vám to povím.

Pod tlakem je frajer, který má hypotéku, dvě děti, pak si zlomí ruku, nemůže pracovat, je na nemocenské a nemá z čeho platit své závazky. Přesto vloží další peníze a koupí si permanentku na novou sezonu. Tohle je tlak! Ne být fotbalistou v Baníku.

Tady si stěžují mladí kluci, kteří mají šanci se živit fotbalem. Mělo by pro ně být ctí a motivací dělat takovým lidem, fanouškům, týden co týden radost. Ukázat, že fotbal hrát umí. Ti si nemají co připouštět, nebo vytvářet tlak. Navíc v klubu, jakým dneska pod Václavem Brabcem Baník je. Z mého pohledu je to úplně šílené, když toto někdo řekne. Nechápu to. Špatné myšlení.

Nelze z jednoho zápasu dělat tragédii, je to pořád začátek, ale tím spíše se musí vyhrát doma se Slováckem, pokud Baník nechce připravit lidem podobné zážitky, jako v minulé sezoně. A to bude těžké. Takhle to ovšem dál nepůjde.