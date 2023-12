/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava při zápase na Slovácku (26. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Tentokrát to nebude moc o fotbale. Nebudu řešit, kdo hrál dobře, kdo ne, kdo body ztratil, kdo získal. Jak víme, kvůli sněhu se řada zápasů odkládala. Jen Olomouci se Slováckem přikázali hrát, jinak téměř vše zrušili. Byla z toho taková hra na schovávanou, člověče nezlob se. Ale trapná. Měli odložit celé kolo a byl by klid.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Když jsem viděl záběry z Olomouce, vzpomněl jsem si, že sám jsem takové zápasy zažil. A uměly být v rámci možností kvalitní. Jednou jsme hráli s Jabloncem, ve druhém poločase nasněžilo tak, že se to zdálo být neregulérní. Já měl lisovky, všichni se mi smáli, ale pak jsem utekl asi sedmdesát metrů až k soupeřově brance, nacentroval na gól Michalu Papadopulosovi, který vzápětí zmizel do Arsenalu. Holt i na sněhu se lze prodat.

Na hřišti v Olomouci jsem nebyl, oba týmy terén ale poškodil. Trenéři měli pravdu, že riziko zranění je velké, také ale nehrajeme na Marsu. Dýchat i běhat se dá, takže bych to nedramatizoval. Jasně, vždy je lepší hrát v teple a za svitu sluníčka. Já volám dlouho po zkrácení letní pauzy. Aby se víc hrálo v létě, v tomto počasí je to na houby pro všechny. Hráče, trenéry i diváky. Ale že by bylo neřešitelné podat výkon, na který se dá dívat, to určitě ne.

Do dění v zákulisí sice nevidím, ale jeví se mi to jako takové kočkování, jeden druhému dělají naschvály. Důkazem je Slavia. Z pohledu fanouška to byla zábava, protože je evidentní, že vliv má to, kdo sedí v čele LFA. Prostě politika. Slavia je velký klub, ale stejně s ní zametli, nechají jet do Zlína a pak zpátky. Spartě by se to nestalo, protože má člověka ve vedení LFA.

Jaroslav Tvrdík asi musel udělat pánům, kteří rozhodují, něco, co se jim nelíbilo. Aby toho ale nelitovali. Já bych si to s ním rozházel nechtěl. Ty vztahy nejsou ideální, ale je to úsměvné.

Co se týká zápasu Baníku, nevím žádné detaily, ale mám pocit, že zde byly i zájmy Plzně, které si dokáže pan Šádek prosadit. Já neříkám, že to hřiště bylo způsobilé, i když ve Vítkovicích je velmi kvalitní, ale vzhledem k programu se to Viktorce hodilo.

Na druhé straně bych se na tyto úvahy vykašlal. Baník má na to, aby nynější Plzeň porazil i bez nějakých výhod. Jen si musí dát pozor na svůj výkon, chyby, na to, co vymyslí fikaný trenér Koubek, a na rozhodčího.

Měl jsem být uveden do Klubu legend, s tím se asi pojí i nějaký dárkový koš a v něm spousta dobrot. Mohl jsem mít svačinu do práce do konce roku. Ale to samozřejmě vtipkuji. Podobné věci si vážím. Je to čest a aspoň si někdo vzpomene, že jsem něco za Baník odehrál.

Takhle si ale musím počkat. Nevím, jestli proti Slavii, možná by to bylo lepší v hezčím počasí na jaře, ale to nechám na klubu.