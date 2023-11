/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023).

Tak Baník má ztracené body doma s Pardubicemi zpátky. Sice po kostrbatém výkonu, ale myslím si, že zaslouženě, protože byl v Teplicích lepší. Můj pocit je takový, že Baníku neprospěla pauza. Malinko vypadl z rytmu soutěžních zápasů, zejména na záloze a Ewertonovi, Rigovi, nebo Boulovi to bylo znát. Nebyli to ti hráči, kteří zářili třeba v Olomouci, nebo v jiných utkáních.

Roli sehrál katastrofální terén, což zmiňoval i trenér Hapal. Klouzalo to, klouzalo. Osobně si myslím, že tam bylo skoro jedno, jestli hráči měli na nohou tenisky, nebo kopačky s nejdelšími kolíky. Každopádně Baník byl na míči silnější, držel ho, ale i kombinací se složitě prosazoval. Něco mi tam chybělo. Lehkost, sebevědomí, moment překvapení… Bylo to takové lopotné. Přesto měl dost gólových příležitostí, aby se nestrachoval až do konce.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nakonec rozhodla šťastná ruka Hapala. Z mého pohledu Tanko nebyl na vystřídání, ale trenér to tak cítil, chtěl sílu do šestnáctky, a jak se ukázalo, udělal dobře. Když v televizi opakovali Almásiho střelu, bylo vidět, že gólman Grigar stál blbě. V hospodě jsme si dělali srandu, protože majitel restaurace dřív Grigara trénoval, takže jsme měli podezření, jestli mu nevolal. Taková střela nestřela, ale prostě gól. Projevil se Almásiho instinkt. Pořád to má v sobě. Samozřejmě hodně se probíraly některé situace.

Zejména červená karta. Za mě správně, protože Tankovi sice obránce nejprve vypíchl míč čistě, ale vzápětí ho zvednutou nohou fauloval. V záznamu to bylo viditelné. Přiznám se, že úplně jsem nepostřehl možný faul Jurošky na Hronka, ale komise dala za pravdu sudímu. A Almásiho ruka? Měl ji u těla, na břiše, tady není o čem. Myslím si, že si Teplice nemají na co stěžovat.

Ale souhlasím s tím, co jsem občas zaslechl, že si to měl Baník proti desíti lépe pohlídat. Kontrolovat hru. Místo toho Pojezný trestuhodnou chybou nechá jít na bránu Vachouška. Když pak Teplice prohrávaly, hrály vabank, neměly co ztratit, a Baník se zatáhl, tak tam létají centry, ze kterých jsou jen problémy. Zbytečné. A tak opět zachraňoval v bráně Letáček.

Když se ohlédnu, shrnul bych to asi tak, jak jsem to dneska začal. Proti Pardubicím hrál Baník dobře, ale přineslo to jen bod. Teď to nebylo moc ke koukání, měl i štěstí, ale vyhrál. Holt i takový je fotbal. Zásadní bude na to zapomenout a v příštím zápase zanechat lepší dojem. Zajímavé bude, že přijede Latoš (Radek Látal), kterého jsem zažil jako hráče i trenéra a vážím si ho. Na to se ale Baník nemůže ohlížet. Naopak.

Je pátý, bod od třetího, což je postavení, jaké takovému klubu náleží. Mám dojem, že teď začíná mít sezona ty opravdové grády.