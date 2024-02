/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. | Video: David Hekele

Uteklo už pár dní, ale pořád vydýchávám zklamání z Baníku. Hlavně z výkonu ve druhém poločase. První se mi líbil, domácí byli dobří, vedli, ale vstup i celé dění po přestávce? Zklamání.

Zajímavé bylo, že Baník dal gól krátce po tom, kdy kotel zapálil pyro. Přiznám se, musel jsem se smát, protože já ani nikdo jiný by příště neměl chuligánům říkat, kdy s pyrotechnikou mají přijít, jako tomu bylo na podzim, kdy z toho bylo téma. Zejména při zápase se Spartou, kdy se nehrálo kvůli zdržování hostů, nebo dýmu na stadionu. Teď hráči hrát mohli, přineslo to gól, stejně se nevyhrálo. Aspoň to ale v kotli byla pěkná podívaná. Ale zpět k dění na hřišti.

Letáček Hufa hecoval, pak od něj inkasoval. Je to zabiják, ví. Co Baníku chybí?

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Vše začalo startem druhé půle, přitom si myslím, že trenéři hráče nabádali, aby nic nepodcenili, že to nepůjde samo. Těžko si to vysvětluji, začátek dal ráz celému zbytku zápasu. Červená byla jasná, Baníku to ale vůbec nepomohlo. A to ani za stavu 1:1, kdy by vše mělo gradovat a Baník se měl snažit vstřelit vítězný gól. K žádnému tlaku ale nedošlo. Nebylo znát, že hraje proti deseti.

Samozřejmě se občas stává, že ztratíte vyhraný zápas. I my to „uměli“, ale tohle by si tým měl pohlídat. Nebo lépe vedení navýšit.

U Tanka šlo o jasnou situaci, jenže být metr zpátky, ten míč by stejně měl a asi by zakončil podobně. Ale tohle jsem už tady probíral, že potřebuje pohyb sladit s přihrávkou. Chybělo mu málo.

Líto mi bylo Blažka. Herně se zvedl, chytil se, a gól zakončil krásně. Z tribuny se ani nezdálo, že by byl v ofsajdu. Jeho přínos při útočných standardkách je viditelný, měl ještě jednu šanci, jen tomu chybí branka. Holt většina verdiktů VARu šla proti Baníku, nezbývá však nic jiného, než uznat, že správně.

To platí i o penaltě. A tady se musím zmínit o Letáčkovi, který byl famózní. Když se chystal na tu pentli, říkal jsem si, že by měl zase ukázat svou třídu. A ukázal. Chytil ji a hned byl na nohou, aby vykryl i dorážku, a pak neuvěřitelně vytáhl hlavičku zblízka. Nebál bych se tvrdit, že se vyrovnává Laštůvkovi.

Ani jsem si neuvědomil, že je to pět měsíců, kdy Baník doma vyhrál naposledy. Holt chce to Bazaly… To říkám s nadsázkou a možná trochu v euforii z té informace, že by se mohly stavět. Jak říkal trenér Hapal, něco je tam začarované. Výkony většinou nejsou špatné, tým se ale hodnotí podle bodů, a ty nemá. Škoda, když zvenku se je daří vozit.

Četl jsem, že se to stalo už pětkrát. Pětkrát vyhrál venku, ale následující domácí zápas ne. Z patnácti bodů má dva. A zde vidím hlavní rozdíl mezi tím, kde Baník je, a kde chce být. Nebo může být. Obrovské ztráty, na konci sezony se projeví. Já jsem ale optimista. Teď Baník uspěje ve Zlíně, a pak s Olomoucí. Sezona nekončí.