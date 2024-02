/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. | Video: David Hekele

Každý fotbalový fanoušek v Ostravě byl asi zvědavý, co přinese další týden a zápasy s Plzní a v Mladé Boleslavi. Já taky. V Budějovicích ten pohled nebyl dobrý, přiznám se, že to ve mně zanechalo neblahý dojem ještě dost dlouho. Moc jsem nevěděl, co si myslet, a i když s Plzní to bylo lepší, mělo to skončit bodem. Neskončilo a otazníků bylo stále hodně.

Bylo jasné, že se nabízí udělat určité změny. Dát týmu impulz, zkusit odstranit články sestavy, které se trenérům nyní asi nejeví jako nejsilnější. Tím ale rozhodně nechci říct, že Pojezný, nebo Ndefe byli viníky těch dvou porážek. To v žádném případě. Řekl bych, že zejména po Budějovicích se nabízelo více postů, ale to je záležitost trenéra. Navíc šlo o jeden nepovedený zápas.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nasazení Blažka mě trochu překvapilo, Jurošku Hapal vysvětlil, další dvě jména vyměnit musel. Potěšilo mě nasazení Šína, který možná nebyl vidět jako Rigo, s Ewertonem, ale do toho soukolí i s Boulou, nebo Buchtou zapadl, a ukázal, že nepatří na hřiště jen v průběhu zápasu. Mám dojem, že si ideálně rozuměli, a od Boleslavi navíc dostali prostor k tomu, aby něco vymýšleli.

A do všeho se přidal Adediran. Nechci nic zakřiknout, ale může to být opravdu posila. Neohlížel se na těžkou konkurenci, počkal si na šanci a tu určitě využil. Sám jsem zvědavý, co bude o víkendu, protože se vrátí Tanko, možná i Klíma, takže by Hapal mohl zažít úplný opak toho co teď, kdy neměl téměř žádného útočníka. Sám jsem zvědavý, jak to poskládá, a jak bude sestava vypadat. Každý trenér ale řekne, že tohle jsou příjemné problémy.

V Mladé Boleslavi to nikdy není jednoduché samo o sobě, o to horší, když tam jedete a potřebujete bodovat téměř za každou cenu, protože je na všechny tlak. Na hráče a hlavně na trenéry. Baník tam rozhodně favoritem nebyl. Tím spíše musím ocenit, že Hapal zachoval klid. Nejednal zbrkle, nebo v emocích.

I to i ve chvíli, kdy mu vypadli dva útočníci. Jasně, udělal ještě ty dvě další změny, ale celkově to vnímám jako vyjádření důvěry v sílu mužstva, protože nešlo o drastické kroky, že by překopal půlku jedenáctky. Myslím, že zejména těm, kteří do utkání zasáhli, to pomohlo, a Baníku se to v budoucnu vrátí.

Ewerton exkluzivně: o zimě ve Slavii, návratu do Baníku i Ostravě. Co v létě?

Občas zaslechnu, že teď má zase Baník dobrý los a kolik bodů by v dalších zápasech mohl, nebo nemohl získat. Upřímně, na tohle bych vůbec nekoukal. Tohle už tady několikrát v poslední době bylo, a pokaždé to dopadlo jinak, než se čekalo. V pozitivní i negativním. Koneckonců Budějovice jsou toho důkazem.

Hlavní je hrát tak, jak posledně. Na tom v dalším průběhu sezony určitě lze stavět. Může to být pro Baník obrovské plus. Pouštět se ale do polemiky a spekulací okolo losu jsou jen kecy, nikoliv cesta.