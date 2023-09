/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Pochod fanoušků Baníku (23. září 2023). | Video: David Hekele

Zaznamenal jsem hlasy, že Zlín byl v sobotu šílený, špatný. Dobře, beru, Baník hrál proti asi nejhoršímu týmu ligy, ale nemyslím si, že je nutné shazovat kvalitu výkonu Ostravy. To nechci slyšet. Myslím, že byl velmi dobrý, líbil se mi. Já se bavil.

Hlavně fotbalovostí Baníku. Kreativita záložní řady, motoru týmu, její souhra. To je klíč. K tomu pozorná obrana. Naopak trochu v prvním poločase zaostával útok, kde mi chybělo víc kvality v zakončení. Všechno se ale vynahradilo po přestávce.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Byla chyba, že po 30. minutě Baník ustoupil ze soustavného tlaku, najednou byla jeho hra rozháraná, neurovnaná. A do toho přišla krásná – byť náhodná – střela. S týmem to ale nic neudělalo a po pauze se vrátil k tomu, co hrál v první půlhodině. Já ale neměl v poločase o vítězi pochyby. Řídím se pocity, věděl jsem, že Baník vyhraje, a vyšším rozdílem.

Sebevědomí bylo znát na Ewertonovi. Dal gól, byl aktivní, a v čem vidím změnu, že se vrací dozadu. Ještě bych vypíchl Kubalu. Nejen kvůli dvěma brankám. Je příkladem toho, co udělá, když trenér podrží hráče. Hapal mu věřil, i když se střelecky nedařilo.

Kubala si to ale svou prací zasloužil, bez gólů byl platný nasazením i poctivostí. A teď se to vrátilo. A bude vracet. Jeho sebevědomí naroste, obrazem toho byl třeba jeho druhý gól, který s klidem uklidil. Jen nastavil nohu. Dřina se vyplácí.

Je zajímavé, že Baníku zatím rozhodují zápasy druhé poločasy. Fotbalová utkání se ve většině lámou kolem šedesáté minuty a dál. Je pravda, že my jsme na Bazalech vždy chtěli na papírově slabší soupeře vletět a do dvaceti minut mít hotovo, ale to se povedlo jednou za pět zápasů. Teď má Baník na to, aby přetlačil soka v závěru, důležitou zbraň – lavičku.

Navíc se mi zdá, že fungují jako tým. Třeba Matěj Šín minule rozhodl, že Baník získal na Bohemce bod, ale nebylo na něm znát, že by byl naštvaný, že jen střídá. Naopak. Od prvních vteřin byl v utkání, měl spoustu míčů, nekazil… Baník má silný kádr a trenéři šanci zasáhnout, ovlivnit průběh, což se daří.

Náhradníci si totiž musí uvědomit, že jejich čas vždy přijde. Když pomohou, mají na případném týmovém úspěchu podíl. Teď se tito hráči budou mít možnost předvést v poháru. Nečeká je nic lehkého. Zápy vyhrávají, neinkasují. Několikrát jsem mluvil, jak složité je hrát proti soupeřům z nižších soutěží. Sám jsem zažil ostudné vyřazení. Nikdo nečeká nic jiného, než postup.

Jeden z vrcholů podzimu bude v sobotu v Olomouci. Co jsem ve svém okolí slyšel, pojede moc lidí, vím, jaké to tam je hrát proti tribuně plné baníkovců. Já to měl vždy rád. Bomba! Sigma je teď v laufu, bude to zajímavé utkání, a další zkouška, která napoví, jak na tom mužstvo je. Pro strach ale není důvod.