Poslední zápas Baníku v tomto roce mi přinesl smíšené pocity. Na jedné straně radost. Klubu děkuji za poctu, uvedení do Klubu legend a hlavně potlesk zaplněného stadionu, to bylo vždy tím motorem, co mě v mé kariéře hnalo. Moc to pro mě znamená, že lidé ani po letech nezapomněli. Byl jsem naměkko. Zároveň zápas se Slavií byl i kvalitním diváckým zážitkem.

Pak i trochu smutek. Dovolím si být lehce neobjektivní: Baník měl bodovat. Minimálně remizovat. Energii, jaká se stadionem linula po rychlém obratu, jsem už dlouho nezažil. V té chvíli jsem byl přesvědčený, že Baník Slavii porazí. Jenže přišly laciné góly. Hlavně ten vyrovnávací, který ani nebudu komentovat. Od svých spoluhráčů Van Buren takovou přihrávku nedostal, jako tady.

Byl to zlom. Navíc na 3:2 dala Slavia taky ze standardky. Je do očí bijící, jak Baník není schopný z nich ohrozit soupeře, ještě k tomu ale i inkasuje. To platí celý podzim. Přitom si jsem jistý, že trenér Hapal na to klade důraz. Stejně si hráči nejsou schopni své úkoly splnit. Osobní zodpovědnost jednotlivců. Herní disciplína. V ní Baník zaostává. Mít ji, šel proti oběma „S“ na vítězství.

Přitom přehrál Spartu, vyrovnal se Slavii, která je schopna hrát evropský fotbal a porazit AS Řím. Tento výkon nebyl z této kategorie, ale to na tom, co předváděl Baník, nic neubírá. Vždyť po vyloučení měl i v deseti lidech šance, hlavně Klíma. Místo toho soupeři stačí hodit aut, kopnout dobře roh, a je hotovo.

Červená karta pro Tanka je nepochopitelná. Díval jsem se na to několikrát, Douděra ho nefauloval schválně, on si to ale asi myslel. K tomu dopadl na tartanovou dráhu, byl z toho frustrovaný, ale evidentně mu nic nebylo, když hned vyskočil a šel se mstít. Sice jsem měl dojem, že to Douděra přihrál, padat nemusel, ale na vyloučení to nic nemění. Další klíčový moment.

Zaujal mě Kubala. V tunelu před zápasem jsem se bavil s Michalem Bělákem a shodli jsme se, že mu může vyhovovat jít tentokrát ze střídačky. Potvrdilo se to. Byl velkým oživením, stejně jako Šín. Ještě bych se zastavil u obou gólů Baníku.

To, co předvedl Buchta, byla fantazie. Od něj očekávám, že bude tím, kdo zavelí a bude schopný gólem, či přihrávkou pozvednout prapor. Na podzim dává krásné branky, Rigo se taky trefil nádherně. K ničemu to ale nebylo.

Baník prohrál se Spartou a Slavií, ztratil i s Pardubicemi a Jabloncem. Zbytečně. Takhle má dvacet sedm bodů, ale měl mít aspoň o šest víc. Hned by byl na tom jako Slovácko a Plzeň. Škoda. Ale je znát herní vzestup, s projevem jsem spokojený, protože kombinační, rychlý a běhavý styl lidi většinou bavil. To je fajn, protože to v Ostravě nebývalo pravidlem.