/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Video: David Hekele

Tak jsme se překvapení nedočkali. Baník na Slavii nepropadl, neudělal ostudu, ale na body to bylo málo. Jasně, nikdo, kdo je jakkoli spojený s Baníkem, nemůže být spokojený, ani já, ale beru to tak, že hráči odvedli to, na co mají. Dřeli, bojovali, nevyšlo to, tak se to třeba vrátí v budoucnu.

Obrana byla ještě dobrá, ale ofenziva nic. Chyběla mi odvaha, chuť si dovolit, zariskovat. Pokusit se něco vytvořit. Pár možností na to bylo, ale útok brzy selhal. Na druhé straně Slavia má takovou kvalitu, že strašně málo o míče přichází, nebo se jich zbavuje. A Baník, když už se k němu dostal, hned byl bez něj.

Pastrňák o fandění Baníku na Slavii: Fotbal jsem neviděl, nechal jsem tam hlas

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nebyl jsem sám, koho zaskočilo, že když Lischka nemohl hrát, byl v sestavě Frydrych. Stejně jako se nabízelo nasazení Tanka místo Almásiho. Čekalo se, že Baník bude spoléhat na brejky, trenér Hapal to zdůvodňoval tím, že sázel na standardky. Proč ne. U Frydrycha bych se zastavil. Co vím, tak v létě dostal svolení k odchodu, byl odepsaný, ale je poctivý a umí se kousnout. Pokud potom makal a přesvědčil trenéra, tak je to správné rozhodnutí. Zrovna Slavii a prostředí zná, ve výsledku odehrál dobrý zápas.

Byl ale u rozhodující situace. Nechci to tady házet na rozhodčí, to v žádném případě, ale určitě to šlo pískat jako faul. Ale pokud jedete na Spartu, Slavii a Plzeň, nemůžete počítat, že budou na vaší straně. Ani že těsný moment nakloní k vám. Tak to prostě je.

Že dal gól zrovna Tijani? Holt takový je sport. Takhle to chodí. Přiznejme si ale, že Slavia měla více ze hry, navíc jí rozhodně nahrávalo prostředí. Návštěva dvaceti tisíc lidí je úžasná. Vůbec kulisa byla skvělá, stejně tak chorea. Moc se mi to líbilo, protože sice rok 1968 je smutné výročí, ale na minulost bychom zapomínat neměli. Kdo nám tady škodil. Spíše bych to bral jako oslavu toho, že je to pryč. Doufám…

Přes slabotu v útoku mohl Baník srovnat, byť z chyby soupeře, nikoli z vlastní aktivity. Historie by se ale neptala. Málem vyšel Hapalovi tah s Tankem, který ale měl zachovat klid. Ale o tom mluvím každý týden. Produktivita teď není silnou partií Baníku.

KOMENTÁŘ: Slavii vem čert, ale doba hájení je pryč. Baník i Hapal už musí zabrat

Z porážky asi zůstává pachuť, jelikož k ní došlo možná pomocí útočného faulu, ale být lidmi na Bazalech, určitě bych nevěšel hlavu. Los teď vypadá dobře, dva zápasy doma, to je asi ideální možnost najet na vítěznou sérii, tím myslím opravdu vítěznou, protože v silách Baníku určitě je porazit Budějovice a Boleslav. Pak by sezona mohla nabrat úplně jiné obrátky.

Samozřejmě pohled na tabulku není příjemný, ani ty čtyři body se nezdají jako moc, ale já to hodnotím tak, že v 92. minutě utkání s Hradcem byly ty body jen dva. To by bylo teprve zoufale málo. Teď jsem ale přesvědčený, že doma to Baník dvakrát zvládne.