Máte bronzovou medaili z mistrovství Evropy v roce 1980?

Já jsem byl na posledním soustředění v Tatrách, a odtud se posílala široká soupiska na turnaj. Pak trenér Vengloš rozhodl, že dva zůstaneme připravení doma, kdyby se něco stalo, aby nás povolal. Nakonec se nic nestalo, přitom někteří tam už zranění jeli. To vím. Holt fungovaly tam různé vztahy, takže bral i takové, kteří nemohli nastoupit, ale byli tam. Sám jsem byl ovšem hrozně překvapený, když mě začali všude uvádět jako mistra Evropy.

Opravdu?

Ano, v tisku i ve všech možných knížkách. Později tam aspoň doplňovali „nezúčastnil se“.

Krátce po turnaji vyšla brožurka, kde jste také uvedený.

Jasně. To je jak u hokejistů, kde máte nejprve širší nominaci, ale následně jede o dva tři hráče méně, přičemž ti jsou připravení. V nominaci ale jste. Nevím, proč mi tu medaili nedali, ale je to tak.

A berete se jako bronzový medailista v mistrovství Evropy?

A proč ne? Bránit se tomu nebudu, i když placku nemám.

A do kvalifikace jste zasáhl?

Mám tam nějaký start. I na mistrovství světa.

Rok 1980 byl pro vás velice úspěšný, že? Vedle šampionátu v Itálii máte s Baníkem titul a v Moskvě zlato z olympiády.

Rozhodně. Navíc se mi narodila druhá dcera. Sportovně to ale šlo neuvěřitelně. A na podzim jsme hráli velké zápasy v pohárech. Bylo to krásné. Škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo. Ale bohužel. Doma mám aspoň nad čím přemýšlet.

Máte na mysli svůj přestup do Teplic v polovině 80. let?

Jistě. Hlavní problém byl, že jsem věřil, že budou hrát zase špici a o postup do ligy. Jenže tady se to dostalo do takového rozkladu, o kterém jsem nevěděl. K tomu jsem se na podzim zranil, dva roky jsem byl mimo hru. Jinak bych to po roce zabalil a šel jinam. Takhle mi trvalo, než jsem se do toho dostal, najednou byl rok 89, já mohl ven, tak jsem hledal cestu a šel jsem do Rakouska.

Bylo by zajímavé sledovat, kdyby vaše generace mohla ven v produktivním věku, viďte?

Už když jsem hrál v šestnácti za dorosteneckou reprezentaci, tak jsme hráli turnaj v Cannes ve Francii. Spali jsme u jednoho místního fandy, který se do mě zamiloval. Prosil mě, abych zůstal, že se o mě postará. Jenže my – komunistické děti – jsme byly vyplašené, abychom něco takového podnikli. Samozřejmě, když jsme pak hrávali poháry, tak se mnou nejednou mluvili. Nabídky byly. Realizovat se to však jako první odhodlali až Knoflíček s Kubíkem, že v cizině zůstali. Do té doby si to nikdo nedovolil. Já to měl ale s rodinou trochu složitější.

Jak?

Máma byla Vídeňačka, narodila se v Rakousku, a během války potkala vojáka. Ten jí slíbil, že když si ji vezme, bude moci zůstat. Jenže po válce nastal odsun do Čech. Sestra se tak narodila ještě ve Vídni, bratr v Bratislavě, a já v Ostravě. Můj táta měl totiž rodinu na Hlučínsku. Ale brácha byl také dobrý fotbalista, hrával za Hlubinu jako dorostenec. Jen u toho nezůstal.

Litoval jste někdy, že jste v zahraničí nezůstal?

Ne, to ne. To si nedovedete představit. Já měl tady rodinu, rodiče, nevím, jak by vše dopadlo, a co by s nimi bylo. Navíc já se v osmnácti ženil, vzápětí bylo dítě… Prostě to nešlo.

A později?

Také ne. Já takhle neuvažoval. Byly to sice všelijaké časy, ale my byli nějak vychovaní, a pro mě bylo nejvíc, když na stadionu začala hrát hymna. To je vrchol, co může člověk dosáhnout.

Rostislav Vojáček třeba říkal, že neměl potřebu utíkat, jelikož tady měl určité postavení…

Samozřejmě. Vždyť co nám v té době chybělo? Pořád jsme díky reprezentaci a pohárům jezdili ven, takže jsme to tam viděli, a že by nás to tam takhle táhlo, to ne. A nikdo nemohl vědět, jak vše dopadne. Že celý režim padne. Neříkám, že jsme se měli tak, jak fotbalisté dnes. Že bychom po kariéře nemuseli nic dělat. Ale na danou dobu jsme měli zajištěný klidný život. Jen jsme museli hrát, jinak nás uťali, nebo poslali na šachtu, kde jsme byli vedení.

Na které šachtě jste byl veden?

Důl Jan Šverma. Ve Svinově.

Trenér Evžen Hadamczik vás tam jednou nahnal, je to tak?