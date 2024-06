Studie proveditelnosti prošla, město schválilo memorandum, zdá se, že vše je na dobré cestě a v horizontu pěti šesti let by se mohlo v Ostravě chodit na ligu opět na Bazaly. Co na to říkáte?

Že by to bylo krásné. Rád bych se toho dožil, protože člověk už má nějaký věk, který je nebezpečný. (usmívá se) I když teď na fotbal nechodím, tak Bazaly jsou Bazaly, prožil jsem tam to krásné, pěkné, takže mám na co vzpomínat. Bylo by dobré, kdyby se podařilo tam vrátit. Minimálně se o to pokusit. I když dřívější generace zestárly, mladí toho moc nepamatují, tak by to potěšilo širokou veřejnost. O tom jsem přesvědčený.

Myslíte si, že Ostrava potřebuje nový moderní stadion?

Fotbalový jednoznačně. Zvedla by se tím i poptávka a zájem, nadšení. Věci by to jen prospělo. I možní noví hráči by to určitě zohlednili, kdyby si vybírali, jakou nabídku přijmout. Fotbalové prostředí a moderní stánek by je asi také přitáhl.

Přemýšlel jste někdy nad tím, když Baník přesídlil do Vítkovic, že byste se mohl dočkat návratu na Bazaly?