Staré Bazaly zažili všichni natřískané k prasknutí, možná ani nedoufali, že jednou vypluje naděje, že by se na stejném místě mohli dočkat nového stadionu, který v Baníku a v celé Ostravě opět zažehne fotbalovou horečku. Po pondělí jsou všemu o krůček blíž. Deník oslovil čtyři klubové legendy – Rostislava Vojáčka s Petrem Němcem, mistry ligy a pamětníky éry kouče Evžena Hadamczika, a Martina Lukeše s Janem Laštůvkou, kteří patří k mladší generaci hráčů. Na sociálních sítích navíc vyjádřil podporu klubu i městu také někdejší útočník Milan Baroš.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

Někteří měli informace už dřív, jiní čekali na oficiální výsledky studie realizovatelnosti do pondělního dopoledne, kdy primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel Baníku Václav Brabec definitivně odhalili, že na místě legendárního stánku může „vyrůst“ moderní aréna. Radost byla pochopitelná a neskrývaná.

„Vždycky jsem tomu věřil, vždycky jsem to měl v sobě, že se Baník musí jednou vrátit tam, kam patří. Na Slezskou,“ řekl Deníku bývalý kapitán Martin Lukeš. „Nemám nic proti Vítkovicím, necítím žádnou nenávist ani rivalitu, protože jsem ji nezažil jako chlapi v osmdesátých letech. Vítkovice jako klub i jejich hráče respektuji, ale tady jde o Baník a já i přes veškerá úskalí a navzdory některým majitelům nikdy nepřestal doufat, že by to mohlo vyjít. A teď se to začíná plnit,“ oddechl si ostravský srdcař.

„Těší mě to kvůli fanouškům a městu Ostrava. Téměř každý klub v lize má svůj stadion, Baník ne. Přitom všichni víme, jak moc bychom si to přáli. Teď se udělal první krok a nezbývá, než věřit, že se to dotáhne,“ prohlásil bývalý brankář Jan Laštůvka.

Petr Němec i z dalekých Teplic zaregistroval, že je v řešení studie ohledně Bazalů. Sám byl hodně v očekávání. „Když jsem si dneska přečetl, že to jde, byl jsem nadšený,“ vyznal se. „Je to absolutní bomba. Lepší zpráva nemohla být, teď jen doufám, že se to dotáhne, že to není jen nějaký novinářský nadpis. Hrozně se těším, až budu na Bazalech sedět na tribuně,“ zasnil se Němec.

Rostislav Vojáček (vlevo) a Milan Baroš.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

BANÍK MÁ BÝT ZA OSTRAVICÍ

Poněkud zaskočen informací byl Rostislav Vojáček. „Nevěděl jsem to, ale je to krásné. Rád bych se toho dožil, protože se stěhováním do Vítkovic jsem se těžko smiřoval. Teď už člověk má nějaký věk a ten je nebezpečný,“ vtipkoval do telefonu někdejší stoper a rekordman v počtu ligových startů za Baník.

„Musím doufat, že to vyjde. Teď na fotbal moc nechodím, ale Bazaly jsou Bazaly, prožil jsem tam krásné časy, je na co vzpomínat, takže pokud by se tam šlo vrátit, bylo by to nádherné. Myslím si, že moje generace si to uvědomuje,“ zmínil Vojáček.

Všichni mají pochopitelně řadu vzpomínek a historek spojených s Bazaly. Laštůvka nezapomene na zápas co zápas vyprodaný stadion v titulové sezoně 2003/04, neuvěřitelnou kulisu, konfety, chorea. „Soupeři z toho pak byli úplně mimo, protože nevěděli, co tady zažijí,“ pokrčil jen rameny. Vojáček zase na to, jak pro lidi z klubu připravoval vánoční kapry a Němec na trávení času s otcem.

„Táta nechtěl jít přímo na stadion, spíše se procházet v jeho blízkosti. Pak jsme se na Bazaly dívali z okolních cest. Moc pěkné zážitky,“ vybavil si. „Naštěstí jsem zažil éru velkého Baníku, který na Bazalech dominoval. Vzpomínám rád. Stejně jako na starší hráče, kteří to táhli. Co vám budu říkat? Slza člověku ukápne, to nepopírám,“ přiznal Petr Němec. „Prostě Baník má své místo, má být za Ostravicí a já věřím, že tam zase bude,“ doplnil rázně.

Také Rostislav Vojáček často vyloví z paměti spoustu historických obrázků a příběhů. „To víte, myšlenky vždy v člověku nějakým způsobem bobtnají. Hlavně v dobách neúspěchů jsem si rád to krásné období připomněl. Jak to zvedlo celou Slezskou, všude to vřelo fotbalem. Třeba zaplněná protilehlá tribuna. To jste se cítil jak v bundeslize,“ popsal Rostislav Vojáček.

„A to si dovedu představit i teď. Opravdu. Říká se, že po letech se doba vrací, opakuje. Teď bych byl rád, kdyby se do Ostravy vrátil duch fotbalu a atmosféra, jaká byla za nás. A ten stadion k tomu jednoznačně pomůže,“ měl jasno Vojáček.

Petr Němec.Zdroj: Deník/František Bílek

PODPORA OD BAROŠE

Laštůvka souhlasí. „Musíme jen doufat, že to klapne,“ prohodil. „Jasně, všichni bychom chtěli, aby tady stadion stál zítra, ale i když to ještě pár let potrvá, máme velkou radost. I ve Vítkovicích umí lidi vytvořit výbornou atmosféru, ale Bazaly jsou Bazaly. To se nedá srovnat,“ nastínil gólman Havířova.

Zveřejněná podoba Bazalů, která však není konečná a rozhodnou výsledky architektonické soutěže, se mu líbí. „Takhle zvenku to vypadá dobře, otázkou je, co bude uvnitř,“ tázal se. „Teď víme, že by se tam mohlo udělat krásné muzeum, protože Baník má obrovskou historii a k takovým klubům muzeum patří. Hodně legend,“ nadhodil téma Jan Laštůvka.

Diskuse se víří i nad kapacitou. „Četl jsem něco o patnácti, možná osmnácti tisících. To je dost a myslím si, že zejména první rok by bylo hodně plno. Věřím, že by se prodalo třináct tisíc permanentek. To by bylo fantastické,“ zamyslel se Laštůvka.

„V dnešní době je to podle mě málo,“ namítl Petr Němec, který má spoustu zkušeností z Polska, kde vyrostly v posledních dvou dekádách parádní sportovní stavby. „Samozřejmě ale neznám všechny parametry studie, nevím, co to obnáší, co to ovlivňuje. Ale větší stánek by na škodu nebyl,“ stál si za svým Němec. „Hlavně, že bude krásný a moderní. Bez dráhy,“ dodal.

Lukeš upozornil na fakt, že před klubem, městem i fanoušky je však dlouhá cesta. A to i kvůli toho, že v mezičase budou minimálně jedny volby, které mohou leccos ovlivnit. „Ještě to bude těžké a dlouhé, může to jít hladce i nemusí. Překážky budou. Já ale věřím tomu, že couvnout už moc nejde a celé se to zrealizuje. Že se nenajde síla, která by to zmařila a stane se to, co se stát má. Že se Baník vrátí na Bazaly,“ poznamenal Martin Lukeš.

Svou zdravici a podporu sdělil klubu i majiteli Václavu Brabcovi skrze sociální sítě také vítěz Ligy mistrů a ostravský srdcař Milan Baroš. „Já tomuto projektu velmi fandím, protože si myslím, že Baník na Bazaly patří. Historicky tam odehrál nejkrásnější utkání, já jich tam odehrál spoustu a lidi tam chodí rádi. Atmosféra vždy byla fantastická,“ potvrdil slova ostatních.

„Projekt budu dál sledovat a všem zainteresovaným – v čele s Vaškem Brabcem – přeji, ať to dotáhnou do konce. Baník i Ostrava by si to zasloužili. Všichni sdílejte, podpořte projekt a doufám, že se Bazalů brzy dočkáme,“ uzavřel Milan Baroš.