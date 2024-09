Verner Lička slaví velké jubileum. Bývalý fotbalový útočník, jehož jméno bylo vždy velmi úzce spjato s Baníkem Ostrava, kde později plnil funkci trenéra a sportovního manažera, má v neděli 15. září sedmdesát let. Od roku 2000 je Lička prezidentem Unie českých fotbalových trenérů.

Někdejší reprezentant prožil v Baníku nejúspěšnější období kariéry. Byl u všech tří mistrovských titulů nejúspěšnější éry sedmdesátých a osmdesátých let (1976, 1980, 1981), zisku Československého poháru (1978) a dvakrát Českého poháru (1978 a 1979). Dvakrát se stal nejlepším střelcem ligy (1980 a 1984) a se 103 góly je členem Klubu ligových kanonýrů.

Asi nejslavnější gól vstřelil do sítě Bayernu Mnichov na podzim 1976, při kterém překonal i bránění Franze Beckenbauera a přispěl tak k výhře 2:1. V roce 1986 Lička Slezsko opustil a vydal se do francouzského Grenoblu, působil i v Belgii. Profesionální kariéru ukončil o pět let později v Calais.

Poté se vydal na trenérskou dráhu, pět let byl asistentem Dušana Uhrina u národního týmu, se kterým získal stříbro na mistrovství Evropy 1996. Velkým úspěchem bylo i třetí místo Baníku v lize v sezoně 1993/94. Později vedl reprezentační jedenadvacítku a působil i v Polsku (Polonia Varšava, Górnik Zabrze, Wisla Krakov, Grodzisk).

Je ženatý, s manželkou Danou vychoval syny Marcela a Maria. Oba oblékali dres ostravského Baníku, pražské Slavie a působili v zahraničí. Lička, který stojí v čele Unie českých fotbalových trenérů, si nejvíce odpočine v přírodě. Jeho největší zálibou vedle sportu je umění.