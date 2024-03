/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Minulý týden jsem se zastal trenéra Pavla Hapala. A teď to udělám zase. Zaregistroval jsem kritiku, která se mezi fanoušky strhla po tom, co Baník ubránil vítězství proti devíti hráčům Pardubic. Myslím si ale, že v tomto případě víc, než kdy jindy platilo, že trenér na hřišti není.

Stoper Baníku o vítězné trefě i výkonu v Pardubicích: Závěr? Zbytečně nervózní

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nejsem u týmu, ale jsem si jistý, že Hapal hráčům neřekl, aby zalezli. Mluvil o tom i na tiskovce. On snad může za to, že Adediran ztrácí míče, Juroška prohrává souboje, nebo Kpozo zbytečně fauluje u lajny, z čehož jsou standardky, na které Pardubice čekají? Řekl bych, že ne. Jsem si přesvědčený, že chtěl držet míč a hrát co nejdál od brány. Na hřišti jsou ale hráči, a pokud oni nejsou schopni proti devíti lidem dohrát pár minut v klidu, je to problém. Na druhé straně, Pardubice neměly už co ztratit.

Vždyť standardky kopal gólman, hrály vabank, bylo jim jedno, jestli Ewerton uteče a dá druhou branku. Bez této brzy se hraje jednoduše. Zároveň na Baníku byla povinnost to dohrát, možná se ozval v hlavách zápas s Bohemkou, kde to ani v přesilovce nedotáhli. Ale tím nechci Baník obhajovat, nebo omlouvat, měli si to pohlídat sebevědoměji, nicméně jen kritizovat umí každý.

Kdyby na hřišti byl Hapal z doby své největší slávy, tak zrovna on by tým ukorigoval tak, že by se Pardubice k ničemu nedostaly. V kádru teď ale nikdo takový není, takže se musí brát to, co je. Ano, jsou z toho utrápené body, ale jsou tři, což před pauzou bylo potřeba, i když hra měla i ideálu daleko. Baník má být dominantnější, kontrolovat hru. Jsou ale lidi, kteří budou stejně brblat. Ať se vyhrává, nebo ne.

Za pozitivum se musí brát prolomení standardek. Tohle Baníku chybí celou sezonu. Blažek už během zápasu několikrát zahrozil, nakonec jim vyšel díky výborné práci Lischky signál. Prý to tedy trénovali, zároveň jsou schopni si ten míč najít. A konečně to kopl Ewerton pořádně. Někdy, když se mu nedaří, by to měl přenechat někomu jinému. Ani v Pardubicích mu to dlouho nevycházelo.

Fanoušci Baníku v Pardubicích, na výjezdu i Mladí chachaři. Hapal udělal změny

Potvrdilo se tak, že venku umí, doma ne. Nedávno jsem mluvil s panem trenérem Kosňovským a shodli jsme se, že Baník už potřebuje zmizet z Vítkovic. Vím, že to nebude zítra, ale to opravdové domácí prostředí a pocit, že máte tvrz, na kterou se můžete spolehnout, to je prostě nutné. Baníku to bere body. Ale nechci to házet jen na stadion, ta série musí s Teplicemi skončit.

Když ale takhle ztrácíte doma, není divu, že body chybí. Deset z jednadvaceti jarních není moc. Naopak. Postavení je přijatelné, nicméně Baník si tím prodrbal klid, protože i díky ztrátám ostatních mohl být teď úplně v pohodě čtvrtý. I s náskokem na Slovácko a další. Vrátit to ale nejde, zároveň čas na nápravu pořád je.