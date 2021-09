Vedle spolehlivého obránce Davida Lischky kladně hodnotí příchod Ladislava Almásiho, který skóroval čtyřikrát a platný i v mezihře. „Nemá za sebou bombastickou minulost, stále se ale snaží prosadit a najít si své místo,“ hodnotí Daněk.

„Je příjemná změna, když vidím, že Baník hraje s vysunutým útočníkem, který se nebojí svádět s obranou hlavičkové souboje, podstatnou část vyhrává, je velice silný v kolmicích dopředu, umí si pokrýt míč tělem, případně přihrát a kombinovat se spoluhráči. A tlačit se do pokutového území, či zakončení,“ pochvaluje si.

Navíc je podle něj dobrý somatotyp. „Nebezpečný, získává si respekt soupeřů. To je ale i prubířský kámen, protože musí dokazovat, že nejde o náhodu. Přece jen tři čtyři góly v lize dá i nekopa,“ podotýká muž, který je se 196 brankami pátý v Klubu ligových kanonýrů.

Sám říká, že útočník při každém angažmá prožívá tři etapy, kterými musí projít, aby byl úspěšný. A Almási je teprve na startu. „Když přijdete do mužstva jako nováček, který to v sobě má, je jednoduché střílet góly. Soupeř vás nezná, dává si pozor na jiné, zkušenější, nebezpečné a známé hráče,“ přibližuje Václav Daněk.

„Ve druhé etapě, když je gólů víc v delším časovém úseku než jedna sezona, začnete být najednou tím, na koho se upozorňuje a připravuje. V té chvíli je ale důležité ty góly střílet. Nakonec přijde třetí fáze, kdy jste klíčový hráč a primárně na vás se upozorňuje. Almási je pořád v první fázi, ale určitě to není nekopa,“ popisuje Václav Daněk.

Podle něj má slovenský fotbalista řadu dobrých vlastností. „Hru hlavou, výskok, timing, odraz z jedné nohy, periferní vidění směrem ke spoluhráčům a celkem solidní i zakončení z jedničky. Je příslibem, ale pořád má na čem pracovat,“ dodává jedním dechem bývalý hráč Baníku, reprezentant, který působil i v Rakousku a ve Francii.

Pomoci by (nejen) Almásimu měl i David Buchta, který už vyléčil zranění, nastoupil za béčko i v poháru a už se postupně zapojuje i do prvního mužstva. „Buchtičovi věřím,“ říká Daněk.

„Je to poctivý kluk, byť má potíže se sebevědomím. Konec sezony jsem ale viděl zblízka, snažil jsem se ho povzbudit a dodat mu víru. Myslím, že se to hodně zlepšilo, už nemá strach se dostat pořádně k míči, aby ho nezkazil. Je velice aktivní ve hře a některá řešení v rychlosti jsou pro soupeře překvapivá. On je také jedním z příslibů, jen potřebuje pravidelně nastupovat,“ míní.

Slezané pod vedením Ondřeje Smetany Daňka těší. „Jsem rád, že se noví hráči v Baníku rychle zapracovali, jde to herně i výsledkově. Příjemné překvapení, protože v některých zápasech šlo i o dominantní vítězství,“ všímá si legenda ostravského Baníku.

„Jde o posun i ve způsobu hry, kdy mužstvo se snaží o nátlakovou hru, vnutit soupeři svůj styl. Být agresivnější a rozhodnější, než loni. Já můžu být určitě spokojený s tím, jak se Baník prezentuje, jak si stojí, i když sezona je stále na počátku. Něco to ale signalizuje,“ uzavírá pozitivně Václav Daněk.