Nový trenér Baníku? Hadamczik: Já dbal na vztah k regionu. Co další osobnosti?

Posléze však své myšlenky alespoň přiblíží. „Těžko to říct pár slovy, ale určitě by to měl být zkušený borec, který má za sebou dobrou fotbalovou kariéru, zkušenosti a jméno, protože uplynulá doba nám ukázala, že hráči potřebují mít nad sebou autoritu po všech stránkách. Autoritu i u veřejnosti. A trenéra, který má perfektní orientaci v české lize, zná prostředí,“ má jasno Václav Daněk s tím, že na škodu by nebyl ani vztah k regionu.

„Bylo by to asi ku prospěchu, ale nedělal bych z toho podmínku. Každopádně jména po mě nechtějte,“ opakuje Václav Daněk.

Podle někdejšího reprezentanta se ukázalo, že hráči v Baníku nad sebou potřebují mít tvrdou ruku a bič. „Dostat je do latě. Tři čtyři zápasy jsou schopni podávat super výkony, najednou je to ale nebe a dudy. Je nutné, aby to byl zkušený trenér, který je schopný mužstvo vybičovat a svým způsobem dostat pod tlak i po vydařených utkáních, aby byla kontinuita po celou sezony. A po nějaké sérii to neustalo,“ líčí Daněk svou představu.

Na situaci se kouká právě pohledem hráče. „Pokud všechno jde, je to jednodušší, ale jak mi jednou řekl jeden slovenský trenér, pan Lešický: ‚Venco, největší nepřítel českého a slovenského fotbalisty, je úspěch‘. Souhlasím,“ podotýká.

„Nemusí to být úspěch, že jste mistr Evropy, nebo ligy, ale stačí tři čtyři pět vítězných utkání, dva články v novinách a už to začíná nosit nos nahoře. Na toto rčení jsem si vzpomněl mnohokrát a musím mu dát za pravdu, i když je to pětadvacet let starý citát. Pořád má stejnou platnost,“ dodává Václav Daněk.

Hodnotit odvolání nedávného trenéra Ondřeje Smetany nechce. „Kdybych byl u týmu, řekl bych, jestli souhlasím, nebo nesouhlasím,“ vysvětluje. „Když jsem se ale díval na zápas s Hradcem, tak jsem řekl dvě věci. Že buď ho to mužstvo chce odstřelit, nebo je přetrénované. Z konzultací jsem zjistil, že přetrénované není, také jsem slyšel, že hráči se chtěli za trenéra postavit, takže jsem asi pravdu neměl. Ale působilo to tak na mě,“ přiznává Daněk, jehož výkony z poslední doby ale přesto zarážely.

„Je to ovšem právě i o zkušenostech trenéra, aby si s nelehkou situací poradil. Pravdou je, že trenér Smetana ještě nezažil krizové momenty a tlak, že v noci nespíte, přemýšlíte ve tři ráno, kde jste udělal chybu, jestli jste to či ono udělal dobře. Ale to je věc vývoje každého trenéra a on k tomu jednou také dojde,“ myslí si Daněk.

„Nakonec to, co si mužstvo těch několik měsíců budovalo, tvář a své renomé, najednou bylo pryč,“ poznamenává vzápětí.

Co ho ale potěšilo, byl postoj fanoušků, kteří svůj názor vyjádřili na tribunách Městského stadionu ve Vítkovicích při zatím posledním domácím zápase s Jabloncem. Před utkáním roztáhli nápis: „Doufáme, že jste byli na pomlázce. V poslední době vám totiž chybí vajca“.

„Oni za Baníkem stojí a svým způsobem by mu dali vše, tady ale měli stejný názor, jako já. Že jim chyběly vajca. Bylo to příznačné, správné a je vidět, že to nejsou jen chuligáni, o kterých se mluví, že se perou a dělají humbuk, ale fotbalu také rozumí. Já s nimi souhlasil,“ uzavírá Václav Daněk.