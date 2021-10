Dvaasedmdesátiletá fotbalová legenda slezského klubu vždy vnímala klání proti celku z Letné jako jeden z vrcholů sezony. „Ale už si toho mnoho nepamatuji. To víte, je to už řada let,“ podotýká Vojáček. „Určitě jsme ale byli v lepší pozici, než je Baník vůči Spartě dnes. Nebo obecně v poslední době,“ míní muž, který v Ostravě slavil tři mistrovské tituly.

V jeho éře, tedy v 70. letech a v první polovině let osmdesátých, byl Baník na vrcholu. Naproti tomu Sparta prožívala útlum a v roce 1975 dokonce sestoupila z nejvyšší soutěže. „Že by nás to ale vyloženě těšilo, to ne. Přece jen, ztratili jsme věhlasného konkurenta, díky němuž jsme hráli velké zápasy. Ale brali jsme to, jak to bylo. Ovlivnit jsme to nemohli,“ pokrčí jen rameny.

Dva z jeho tří gólů znamenaly pro Baník proti Spartě body. V roce 1977 zařídil výhru 1:0, podobný počin mohl zaznamenat už o dva roky dříve, ale v 90. minutě vyrovnal na 1:1 František Chovanec. „Ten ze sedmdesátého sedmého byl asi nejcennější. Ale člověka vždy hřálo, když rozhodl,“ připouští Rostislav Vojáček.

„Dominovali jsme, ale zápasy měly náboj už tím, že slovo Sparta v hráčích vzbuzovalo důležitost utkání. Myslím si, že pro všechny to byl výjimečný souboj, přece jen rivalita Baníku a Sparty se táhne desetiletí. Bez ohledu, jak se kterému klubu zrovna daří,“ připomíná. „A musím říct, že v Praze těžko skousávali, že v naší éře byl Baník před ní. Že jsme ji poráželi,“ pochlubí se Vojáček.

Hodně vážně brala tyto bitvy i veřejnost, jíž nebyl sok z hlavního města moc po chuti. „My jsme se chovali jako profesionálové, takže jsme se kontrolovali, ale pro fanoušky byla pohroma, pokud by se prohrálo. Zvlášť doma. Zejména v kotli pod hodinami to vřelo, a jak se radovali, když se vyhrávalo, tak těžko snášeli porážku,“ vzpomíná Vojáček, který by neměl chybět v neděli na utkání ani při setkání mistrů, které chystá spolek Baník Baníku.

Zároveň se po téměř dvou měsících opět podívá na místo původního hostince U Dubu, kde byl klub v roce 1922 založen a od 8. září je tu památník připomínající tuto významnou událost.

„Je skvělé, že se podařilo poctít zakladatele. I díky nim pak Baník hrál v našem fotbale důležitou roli. Přál bych si, aby Baník a fanoušci mohli zažít to, co my, dostal se do pohárů a tam něco dokázal,“ doufá.

„Jinak se rád zase s ostatními uvidím, zavzpomínám. Hlavně ale věřím, že Baník udělá proti Spartě dobrý výsledek a lidé budou po zápase spokojeni,“ zakončuje Rostislav Vojáček.