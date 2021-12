„Trestný kop Slavie hráči podcenili, zachovali se hloupě a lehkovážně. Penaltu bych Almásimu nevyčítal, že na ni šel, ale jít neměl. Vůbec si nevěřil. Myslel si, že to setrvačností dojde, gólman se podělá, ale bylo to naopak,“ rozebírá pro Deník Daněk.

„Myslím si, že si uvědomil, že do velkého hráče mu moc chybí. Ještě nevyrostl. Na druhé straně byli větší hráči ve větších a důležitějších zápasech, kteří pokutový kop nedali,“ podotýká.

Vyjma duelů s Českými Budějovicemi a Pardubicemi vidí v posledních zápasech Baníku společný faktor. FCB zaspalo a pak muselo výsledek složitě nahánět. „Musí jet naplno. I v koncentraci. Když ne, může z toho být ostuda. Nakonec s Plzní i Slavií to k průšvihu směřovalo. V neděli tomu ale pomohl šťastný Almásiho gól a pak samozřejmě červená karta. Zásluhu na obratu měl i trenér Smetana svým střídáním,“ připomíná Václav Daněk.

Jako negativum podzimu vidí defenzivní práci. Za příklad mu slouží i poslední zápas. „Slavia dávala balony za obranu, a Baník ji na to skočil až skandálním bráněním. Jako Svozil u prvního gólu. To se stoperovi v top mančaftu nemůže stát,“ kroutí hlavou Daněk.

„Ano, může dostat gól, útočník ho může obalamutit, přehrát, ale ne takhle. Nedůsledné, nevěřícné, podělané, nedůrazné,“ nebere si servítky.

„A u druhého gólu to bylo stejné. Tam všichni čekali, až Samek přihraje a Holeš dá gól. A nebylo to jen tady. Na tom Baník musí zapracovat. Potřebuje se ustálit,“ míní. „Vždyť bylo několik výkonů na chválu, ale pak naopak. Třeba ve Zlíně. Tam to bylo na přeřazení skoro celého mužstva do béčka. Je to jak na houpačce, stálost formy chybí, byť osm zápasů neprohráli,“ dodává Daněk.

Jako pozitiva bere, že se Baník nevzdává a víc se stabilizovala sestava. „Vím, že je módní to točit, ale tady to není třeba. Ať hráči bojují o místo, musí pro to, aby hráli, něco udělat. Jinak budou mít ze sezení na lávce hemeroidy,“ krčí rameny s úsměvem Daněk.

Může Baník zasáhnout do boje o Evropu? „Ale jo, klidně. Body na to má, dokázal si, že s elitními týmy může hrát i propadnout. Uvidíme,“ uzavírá Václav Daněk.