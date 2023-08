/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Tribuny ve Vítkovicích při utkání Baníku Ostrava s Českými Budějovicemi. | Video: David Hekele

Všem fanouškům a lidem, kteří mají s Baníkem cokoliv společného, asi spadl kámen ze srdce. Tyto tři body jsou důležité. Na sobotě lze stavět, tedy spíše na posledních třiceti minutách.

Výkon v prvních šedesáti byl utrpěním. Na to nešlo koukat. Tam nebylo nic, co by sneslo vyšší měřítka. Nebo aspoň standardní. Prostě slabota. Abych byl upřímný, tak až děsivě mě zarazilo, že Budějovice chvílemi vypadaly na míči mnohem lépe. Tohle by se stávat nemělo, zvlášť v Ostravě na domácí půdě.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Problém jsem viděl v tom, že když je na hrotu Almási, je třeba hrát přes strany a centrovat před bránu. Nevím, jestli to bylo neschopností Baníku, nebo Budějovice byly v obraně tak dobré, že to eliminovaly. Tam nepřišel jediný balon, který by mohl zužitkovat. Juroškovi se nedařilo, Kpozo tam poslal míč až ve druhé půli před gólem. Tím pádem byl Almási zbytečný.

Na druhé straně, u něj bychom si asi představovali i jiný pohyb. Působí nerozehraně, nemá formu, potřebuje se chytit, protože už dokázal, že góly dávat umí. U něj je asi důležitá sebedůvěra, aby se chytil, i když běžecky a pohybově také teď nevypadá dobře.

Podobně na tom byl i střed pole, který Baník vůbec neměl, neovládal. Já zmínil změnu s příchodem Buchty a Šína, kteří podle mě jasně ukázali, že patří na hřiště, patří do sestavy, ale líbil se mi i Rigo. Ale Boulu bych nezatracoval.

Obecně střídání vyšla, Tanko slízl smetanu. Možná škoda, že na hřišti nebyl Almási, protože tou dorážkou se mohl chytit. Ale super pro Tanka, že byl na správném místě. A druhý gól? Fantazie. To byla akce jak z Premier League. Od Pojezného, přes Ewertona a nádhernou nahrávku Buchty, až po zakončení. S trochou nadsázky, pro tohle stálo za to prožít si ten dlouho mizerný fotbal.

Tanko mi v prvních kolech přišel takový rozevlátý, spíše se mu míč plantal mezi nohama, měl potíže ho zpracovat, a v té své rychlosti kontrolovat. Přesto měl pokaždé nějakou šanci, ale byl nervózní, těžko zakončoval. Teď na mě nepůsobí jen jako běžec, ale už víc jako fotbalista. Konečně! A v pravou chvíli.

Asi mu pomohl gól s Hradcem, že si víc věří, protože před měsícem by míč možná poslal na tribunu, teď ho uklidil kolem gólmana. Pohotově, s klidem, a jistotou. Jestli bude pokračovat, může vyzrát ve výborného útočníka.

Zastavil bych se ještě u jedné věci. S kluky ze staré gardy jsme nedávno vtipkovali, že má Baník šest stoperů, a co s nimi bude dělat. Najednou Bitri odešel, což je ztráta, ale věřím, že ho nahradí, a další jsou zranění. Fotbal je zvláštní. Někdy se vám zdá, že máte hráčů hodně a po chvíli koukáte kolem, že nejsou.

Sice místy se štěstím, ale Frydrych s Pojezným to zvládli. Frýďa se navíc nebál hrát s míčem, jeho rozehrávka se ve druhém poločase zlepšila. To je pozitivní.