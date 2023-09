/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Mladé BOleslavi (2. září 2023). | Video: David Hekele

Tak v pátek skončilo přestupní období. Baník už nikoho nepřivedl, nikdo neodešel, což asi nikoho nepřekvapilo. Já už nic mimořádného neočekával, jen jsem vyčkával, jestli nepřijde po té sérii smolných zranění stoper. To byl jediný otazník. Nedorazil.

Baník bude spoléhat na to, co má. Kádr je široký a kvalitní, což se ukázalo s Mladou Boleslaví. Záloha hrála výborně, do ní bych nezasahoval. A doufám, že progres celého týmu bude pokračovat. Na Bohemku Baník má, když vyhraje, se Zlínem čekám deset tisíc lidí a v Olomouci čtyři tisíce baníkovců. Není se čeho bát.

Samozřejmě u odchodů se hodně mluvilo o Filipu Kaločovi. To je takové téma samo o sobě. Z jeho pohledu nastal problém.

V Baníku nehraje, přestup nevyšel, i když měl něco údajně z Belgie. Asi ten zájem nebyl tak vážný a relevantní, aby k něčemu došlo. Mluvit o tom takhle zvenčí je složité, každopádně mi ho je líto. Dodnes vzpomínám na nádherný gól se Slavií. Tehdy to vypadalo, že má nakročeno k dobrému zahraničnímu angažmá.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Nevím, co se stalo. Kašlu na to, co se povídá a šušká. Řídím se svými pocity a tím, co vidím, a podle mě u něj jde hlavně o to, kdo jej vede. Když byl v Baníku Galásek, řekl mu přesně, co má hrát, kde se má pohybovat. Líbil se mi, byl to dobrý defenzivní záložník, i když dneska se od tohoto postu vyžaduje i kreativita, schopnost rozehrát a tvořit. Poté hrál jinde, víc dopředu. To mu sedlo méně.

Přitom když přišel trenér Hapal, zdálo se, že mu vše vyhovuje. Postupně ale šel dolů. Důvody bohužel nevím. Ale on si je určitě vědom, že mnohé výkony nebyly ideální a kariéra nemá stoupající křivku, spíše kolísavou. To si přiznejme. I on musí být k sobě upřímný.

Zároveň je to ale i věc klubu, lidí v něm, kteří když vidí hráče s předpoklady a perspektivou, musí z něj umět dostat to nejlepší. Po dobrém, nebo po zlém. Já také zažil, že kluci byli takoví i makoví. Zeher byl na tréninku jak Maradona, v zápase to ale z něj nikdo nedostal. Na jedny se muselo řvát, na druhé být hodný. Na každého platí rozdílné metody. Na Kaloče slýchám různé názory, některé přísné, ale nezatracoval bych ho. Pozici v týmu má, proto si ho chlapi zvolili jako jednoho z kapitánů.

Asi je to i věc agenta, i když… Já vždy říkal: Jsi dobrý? Žádného agenta nepotřebuješ. A když se nedaří, každý se na tebe vykašle. Já mu ale pořád fandím a věřím, že se v blízké době najde prospěšná varianta. Hlavně pro něj.

Na začátku týdne mě šokoval zavřený koupák SNP v Zábřehu. Čtyřicet stupňů, lidi před bránou, ale k vodě se nedostanete. Smutný příběh. Stejně jako u Kaloče. Jeho nevyřešená situace v Baníku, strkání hlavy do písku, je stejný nesmysl, jako ten nedobytný koupák…