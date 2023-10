/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Příjezd fanoušků Baníku do Olomouce a jejich pochod městem. | Video: David Hekele

Postup v poháru, výhra v Olomouci. Každý fanoušek Baníku je z minulého týdne asi nadšený. To první bylo těžší, v sobotu byl výsledek pro domácí možná až krutý. Velký vliv mělo vyloučení brankáře a neproměněné šance. Baník měl ale Letáčka.

Splnil to, o čem jsem minule mluvil. Pro úspěch venku musí být odvážný, sebevědomý, věřit ve vlastní síly. Nečekal na soupeře, chtěl hrát a to se vyplatilo. Že mu přišla k duhu podpora z tribuny, se nemusíme bavit. Hráče to nijak nesvazovalo. Naopak. Myslím, že jim to prostředí v Olomouci vyhovuje. Mohli by tam hrát častěji.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Souhlasím, že skvělý byl Boula. On je ve formě už delší dobu, tady to bylo jen vyvrcholení. Teda dosavadní. Věřím, že předvede ještě víc. Vybavuji si zápas doma s Budějovicemi, který mu nevyšel, ze hry byl stažen o poločase, ale tady se ukázala jeho psychika. Nevěšel hlavu, a třeba na Bohemce málem rozpůlil břevno. S Rigem jsou motorem zálohy.

Málokdo by řekl, že ze sestavy vytlačí Tetoura s Kaločem. Je pravda, že dřív byl trochu alibista. Poctivý hráč, ale hlavně nechtěl zkazit. Několikrát jsem ho měl na očích za béčko. Zároveň jsem ale v něm viděl potenciál, protože svou práci odvedl a na této nižší úrovni se o nadstavbu pokoušel. Možná mu to tehdy pomohlo. Během podzimu se chytl, tu fotbalovost v sobě rozvinul. Že to dokáže i v lize, je příjemné zjištění.

Stejně jako hra i výsledky Baníku. Konečně se dostává tam, kam patří. Ale pozor! Vím, že teď je los přívětivý, od řady lidí slyším, jak chtějí z dalších čtyř zápasů dvanáct bodů, že to je jistota. Hlavně tomu nepodlehnout, nic nepodcenit a se stejnou poctivostí, jako dosud, jít dál. Aby z toho nebylo kruté vystřízlivění. Myslím si ale, že trenér Hapal to moc dobře ví.

Díky důvěře vedení, hlavně Luďka Mikloška, i tvrdé práci, vyhrabal tým ze srabu. Má výsledky, ustálila se mu hra, ve které lze už trochu číst, co chce, což asi souvisí se stabilní sestavou. A další vlčáky, kteří čekají na šanci, má na střídačce. Nezapomněl bych ani na Luďka, který je ve funkci rok. Na současném stavu má hlavní podíl. Evidentně začala fungovat i spolupráce s Michalem Bělákem.

Ještě k těm Zápům. Zachytil jsem komentář trenéra, že by mezi týmy měl být větší rozdíl. Tím je ale pohár krásný, že outsider je rychlejší, bojovnější, nažhavený. Zápasy jsou specifické, cílem musí být jen postup a jet domů. Nic víc. To je jediný smysl. Nikoliv hra. Často je nasazena jedenáctka, která spolu hraje poprvé, podruhé. Ale beru to tak, že kouč moc dobře ví, jak to chodí. Co řekne do médií, je druhá věc.

Teď by to chtělo hratelného soupeře. Doma. Loni to byla Sparta, fanoušci by chtěli Opavu, proč ne? Derby by této sezoně slušelo.