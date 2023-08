/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Kotel fanoušků Baníku Ostrava v Plzni. | Video: David Hekele

Výsledek špatný, ale z mého pohledu to byl v neděli v Plzni dobrý zápas, ke kterému přispěl i Baník. Akorát domácí byli o chlup lepší, přičemž ten chlup tvořili spíše rozhodčí. Přišlo mi, že to bylo z dob jako dřív, kdy to bylo okaté. Zejména tedy ten, který byl u videa, protože donutil hlavního pískat penaltu. Pro mě Durosinmi padat až moc ochotně.

Na druhé straně i baníkovská byla nafilmovaná. Kubala si pro ni šel, nechtěl hrát, ukopl si míč a spadl jak… Prostě tomu přidal. Tohle nemám rád. Umím si představit, že když sudí pískl tu první, tak se odhodlal i ke druhé. Jemu bych vyčítal jiné situace.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Šlápnutí na Buchtovu achilovku bylo na žlutou, nebyla z toho ani standardka. Souhlasím s Hapalem, že za zamyšlení nad červenou kartou stály i ty sáně, které předvedl stoper Plzně (Dweh). Ale aby bylo jasno, nechci porážku Baníku házet jen na sudí, nicméně jejich nakloněnost byla vidět. Jako za starých časů.

Herně Baník nezklamal. Nepřijel jen bránit, doplatil ale na svou blbost v obraně a neproduktivitu. Kdyby Tanko proměnil své šance, nebo dotáhli jiné slibné akce, třeba se bavíme, že tam bodovali. Možnosti na to byly, finální fáze ale nebyla dobrá.

Nejsem trenér, ale na začátku sezony má Plzeň problém dobývat, Baník hrál otevřeně a to Koubkovi vyhovovalo. Kuriózně tak Plzeň dávala góly z brejků. Baník na míči nevypadá špatně, nezbavuje se ho jednoduše, chce hrát, ale když ho ztratí, je to problém. A to se tady projevilo. Plzeň na to čekala a dočkala se.

Všichni cítíme, že ty góly byly zbytečné. Hlavně Lischka u nich byl, hořel, i když nechci vše házet je na něj, ale myslím si, že on to moc dobře ví. A Blažek mu zrovna nepomohl. A zastavil bych se i u Letáčka, který předvedl dva neskutečné zákroky, nicméně s prvním gólem se podle mého dalo něco dělat.

Je to spíše otázka na trenéry gólmanů, ale kdyby po míči nešel hned, udělal by si nejprve úkrok do strany a pak skončil, tak věřím, že brankář jeho kvalit by Buchovi střelu vyrazil. Škoda.

Šín po zápisu do historie Baníku: Na penaltu jsem byl určený. Doma to zlomíme

Stejně jako vepředu. Tanko je neklidný, což se ukázalo na začátku druhého poločasu, kdy měl jasnou gólovku, ale spíše promáchl, než že by vystřelil. Možná potřebuje i větší sebevědomí do koncovky. Vyrovnat na 2:2, změnilo by to ráz utkání. A rozhodčí by museli hodně zabrat, aby Plzeň dotáhli k výhře.

Tak jako tak, situace v tabulce je jasná. Hradec má slibný start, otevřel stadion, vyhrál, takže velká sláva. Asi ale všem v Ostravě je jasné, že Baník musí uspět. Potřebuje to. Samozřejmě jsem zaznamenal některé hlasy volají po konci Hapala. Upřímně, já nevím. Nemám na to jasný názor, protože fotbal vypadá slušně, chybí ale góly a sám Baník je soupeřům nabízí. Potíž vidím více v hráčích, konkrétně pak v defenzivě.