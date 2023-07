/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kariéra fotbalového brankáře Jana Laštůvky v ligovém A-týmu Baníku Ostrava se definitivně uzavřela. Po tom, kdy mu bylo na konci května oznámeno, že se s ním nepočítá, došlo i na oficiální rozloučení. Před sobotním utkáním se Slováckem mu poděkovalo vedení klubu i fanoušci.

Rozloučení Baníku Ostrava a fanoušků s brankářem Janem Laštůvkou. | Video: David Hekele

Obloha se výrazně zatáhla a věstila, že Ostravu zasáhne pořádný liják. To se také stalo. A zrovna v době, kdy s úderem osmnácté hodiny vstoupily na hrací plochu oba týmy, a za moment za velkého aplausu a potlesku vestoje i ten, o němž doba před výkopem byla.

„Lašty, legenda, Lašty legenda,“ neslo se Vítkovicemi, když na trávník vstoupil v doprovodu svého syna Jan Laštůvka. Vyslechl si svůj obsáhlý fotbalový životopis, zhlédl krátké video připravené klubem, převzal od vedení klubu zastoupenéí výkonným ředitelem Michalem Bělákem dárek a vychutnával ovace publika.

Po skončení všech oficialit, a už za vydatného deště, se vydal ke kotli, jehož poděkování si rovněž vyslechl. Jednačtyřicetiletý brankář sice působí jako tvrďák, ale i na něm bylo znát, že ho tento moment vzal.

KONEC PO PĚTI A PŮL LETECH

Baník sice s jediným hrajícím pamětníkem mistrovského titulu z roku 2004 uzavřel během jara smlouvu na další sezonu, už v závěru té minulé a následně v létě se však v klubu rozhodli, že v A-týmu nebude pokračovat.

„Bylo to pro nás opravdu nesmírně složité rozhodnutí. Víme, jak dlouho tady oba kluci jsou, speciálně Honza, který v Baníku začínal už jako dorostenec, získal tu titul a je to skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma už je tu více než pět let, taky pro klub odvedl spoustu dobré práce. Bylo to pro nás hodně těžké. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat,“ vysvětlil pro klubový web na konci května šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Utkání 4. kol první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 20. srpna 2022, Ostrava. brankář Baníku Jan Laštůvka.

Sám Laštůvka to viditelně nenesl lehce. „Hlavně jsem to nečekal. Samozřejmě věk nejde zastavit, ale představoval jsem si to za jiných okolností,“ řekl Laštůvka v rozhovoru pro Deník.

„Ať by konec nastal kdykoliv, vždy jsem doufal, že se budu moci rozloučit na trávníku, v zápase a s fanoušky. Bylo by to lepší, než se loučit za měsíc, za dva…,“ pravil také zklamaně.

Bývalý reprezentant, který za národní tým nastoupil ve třech zápasech a zúčastnil se mistrovství Evropy 2012, odchytal v české lize za Baník, pražskou Slavii a mateřskou Karvinou celkem 275 zápasů, udržel 89 nul. Z toho v Ostravě má bilanci 231 ligových utkání a 74 čistých kont. Kromě tuzemské nejvyšší soutěže strávil velkou část kariéry v zahraničí. Působil na Ukrajině, kde získal dva tituly, dále v Německu, či Anglii.

Nyní by měl pracovat jako trenér brankářů v dorostu Baníku.