/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Očekávaný start do sezony Baníku opět nevyšel. Zklamání. Přitom před zápasem jsem si vzpomněl na sezonu 2007/08, kdy jsme také začínali před vyprodaným Ďolíčkem, tehdy jsme ale Bohemku smázli 2:0. Myslel jsem si, že i s vidinou pohárů by to mohlo být letos podobné, ale nebylo.

Přiznám se, nechci tady nikomu nakládat a hrnout kritiku na všechny strany. Je to začátek sezony, první kolo, navíc Baník má před sebou důležité pohárové zápasy. Zaznamenal jsem, že hra se fanouškům moc nelíbila. Jasně, asi si umíme všichni představit lepší fotbal, ale rozhodně bych z toho nedělal takhle na startu ročníku téma. Potíž byla v neproměňování šancí, což sám potvrdil i trenér Hapal. Asi každý uznáme, že kdyby se prosadil Kubala nebo Ewerton v první půli, bylo by mnohé jinak.

A do toho je nutné zahrnout i trestuhodné bránění. Jusúf to udělal chytře, Smrž přesně zakončil, ale taková nedůslednost by se v šestnáctce stávat neměla. Přitom do té doby byla Bohemka kromě jedné dvou hlaviček bez šaníc, pak z ničeho dá gól. I po těch pár dnech vstřebávám podivné rozhodnutí VARu. Ano, v závěru asi hrál rukou Boula, tam vše posouzeno správně, ale co to bylo u druhého gólu Bohemky? Za mně jasný ofsajd, protože hrál domácí hráč. Jestli se najde záběr, který mi to vyvrátí, tak se opravím, ale o tom pochybuji.

A to nemluvím o tom, že údajně VAR byl i nefunkční. To taky nechápu. Za práva platí televize velké peníze, lidi na ligu chodí, ale pak přijdou momenty, kdy má pomoci video, ale to nejede. Působí to komicky, přitom nevím, jestli se tomu smát, nebo spíš brečet. Ale nezbývá, než obrátit list, je tu další výzva.

Jistě, lehko se to říká, hůř udělá, ale Baníku nic jiného nezbývá. Musí nezdar z ligy hodit za hlavu. Celá Ostrava čeká, až se vrátí do Evropy. Nevím, co od Arménů čekat, neznám je. Tak jako asi většina lidí. Jsem zvědavý, s čím přijedou. Bude to ale zrádné.

Zajímavé je, že kdyby postoupili Estonci, přijel by i Lindpere, kterým mě před lety Šafarčík nahradil. V šatně jsme se minuli, přitom já už nebyl žádný běžec, ale proti němu pořád maratonec. On toho naběhal ještě méně. Zvláštní. Ale zpátky k zápasu.

Urartu působí nečitelně. Slouží k tomu i dění okolo těch hráčů, kteří nemohli v Estonsku hrát. A nehráli ani doma. Zajímavé tahy, možná nechtěli rozkrýt všechny karty a postavit ty nejlepší hráče. Asi věděli, že tam Baník někoho bude mít. Na druhé straně, v dnešní době nejrůznější techniky si nemyslím, že pro lidi z Baníku bude problém si sehnat starší zápasy, kde ti frajeři nastoupili. Nepřikládal bych tomu větší pozornost. Ano, soupeř nedá nic zadarmo, ale soustředil bych se na sebe, věřil svým schopnostem.

Bylo by fajn, kdyby Baník potvrdil, že česká liga je lepší než arménská a do odvety ven si odvezl klidný výsledek, který mu dá výhodnou pozici směrem k postupu. Třeba 2:0. Tohle musí být jasný cíl Baníku. Zvlášť, když pro město to bude svátek, lidi se na to těší. Věřím, že to na tribunách podle toho bude vypadat.