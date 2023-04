/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Atmosféra a děkovačka fotbalistů Baníku Ostrava s fanoušky (16. dubna 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Tak jsme se dočkali! Výhra na Slovácku nebyla náhoda, výstřel do tmy, jak si kdekdo mohl myslet. Baník získal nečekané a cenné vítězství, po působivém a kvalitním výkonu, byť Plzeň není v top formě. Jasně, Viktorku nepřeválcoval, buďme soudní a na zemi, hosté měli více šancí, ale nasazením, srdcem, bojovností, poctivostí a štěstím se podařilo uhrát skvělé body.

Možná zním až moc nadšeně, ale z tohoto mám opravdu dobrý pocit. Už když jsem přicházel na stadion, tak jsem tipoval dobrý výsledek. Na hráčích je vidět, jak to rvou, je tam srdce a v danou chvíli tomu dávají sto procent. Přiznejme si, že to nebylo v této sezoně samozřejmostí. Této změny si musel každý všimnout.

Ano, nepovede se všechno, ani každý souboj nevyhrajete, ale když někdo zkazí, okamžitě ho zastoupí druhý, či třetí. Pomáhají mu, pomáhají si navzájem. To je strašný rozdíl proti tomu, co jsme viděli třeba ještě před měsícem. Na to hřiště jde Baník konečně jako mančaft, parta, která chce vyhrát, bojovat jeden za druhého, a zatímco nedávno se báli Pardubic, teď si to rozdají i s mistrem.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Samozřejmě každého zaujal Tijani. První gól šťastný, klasická gólmanská chyba, které jsme se na trénincích vždycky smáli, když se mu balon takto odrazil. Druhý naopak krásný. Zasloužený hrdina, a tak jako jsem ho předtím kritizoval, teď je namístě pochvala. Já ale vidím hráče zápasu v někom jiném. Nechci ho přechvalovat, ale myslím, že jsme viděli starého Plavšiče, který nás ohromil na podzim. Svým nasazením, rychlostí a soubojovostí strhl ostatní. Je škoda, že takový výkon byl na jaře výjimkou.

Nelze zapomenout ani na Letáčka, který kromě toho, že si byl jistý, tak výrazně podržel. Seděl jsem hned vedle komentátorů O2 a mohl z opakovačky sledovat třeba zákrok proti Chorému. Fantastický reflex. A když už na něco nestačil, pomohla jemu i Baníku tyč. Ale to je tím, že jdete štěstí naproti. Pak se vám to vrátí. Navíc i výkony dalších kluků byly kvalitní.

Musím se ale zastavit ještě u jedné věci, kterou prostě cítím a chci ji zmínit. Sám jsem byl zvědavý, co předvedou rozhodčí. Zvlášť, pokud by to Plzni nešlo a ztrácela by. Z tohoto pohledu považuji za klíčovou i situaci hned z úvodu, kdy asistent otočil aut, a byla z toho tutovka Vlkanovy. Hráči, střídačka i lidi na stadionu okamžitě reagovali, dali najevo, že si nenechají s*át na hlavu, a tím se uťala snaha tlačit Plzeň hned v zárodku.

Jistě, nejsem naivní, kdyby chtěli, něco by asi vymysleli, sám jsem si ledacos za ty roky v lize zažil. Není to tak dávno, kdy v Ostravě Sparta kopala dvě penalty a podobně. Myslím, že tohle byl ale účinný signál, jak jim vytyčit mantinely. Kupodivu z nich sudí dál už neuhnuli a vše posuzovali, jak měli.

Baník se probral, bylo už načase, nicméně není třeba se babrat v tom, co bylo. Spíše se dívat dopředu, protože chtě nechtě, na řadě současných hráčů bude stát tým i v následující sezoně. Každopádně pokud takhle odehraje i zbylé tři zápasy, skupina o záchranu se Ostravě vyhne. A to je teď nejdůležitější.