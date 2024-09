/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Jestli před týdnem člověk moc fotbalu sledovat nemohl, tak teď o víkendu to bylo ještě horší. Ale zcela pochopitelně. I když si to fotbaloví blázni jako já téměř nepřipouští, holt jsou někdy důležitější věci, než fotbal a sport. Všichni jsme to sledovali a jsme s těmi, které to zasáhlo nejvíc.

Když někdy člověk viděl ty záběry v televizi, nevěřil svým očím. Bohužel, je to realita. Byť šílená. Můžete se připravovat, jak chcete, ale když to udeří takovou silou, je vše marné. Nic neuděláte. Voda je obrovský živel. Stačí pár minut nebo hodin. Ale je paráda vidět, jak si lidé umí pomoci. Ta solidarita… Asi bychom byli radši, kdybychom zase v Ostravě mohli řešit jen Baník a jeho zápasy. I tak si myslím, že je spousta lidí, kteří ho neustále řeší.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Já sám si vzpomínám na rok 1997, když tady byly také velké povodně. V týmu jsem začínal. Nejsem si jistý, to by se muselo dohledat, ale mám dojem, že jsme dokonce v té době hráli normálně ligu proti Dukle. Samozřejmě, na Bazalech nebylo nic, ani litr vody, ale pamatuji si, jak jsme jeli autobusem přes most na stadion. Voda v Ostravici byla tehdy asi půl metru pod úrovní Sýkoráku. Jen už netuším, zda to bylo na tento zápas.

Přiznám se, že jsem to tehdy moc neprožíval. Ani citově, jako je tomu nyní, kdy s lidmi soucítím, a na vlastní kůži vůbec ne. Bylo mi osmnáct, života jsem si užíval, než abych se užíral starostmi okolo povodní. V řece bylo prostě víc vody a tím to pro mě končilo. Samozřejmě, když jsem pak viděl některé záběry, nebylo mi hej.

Jako klub i hráči jsme tehdy ale pomáhali finančně. Věnovali jsme nějakou částku. Možná to byly dokonce prémie za tu Duklu, protože ať už jsme hráli během povodní, nebo ne, tak byl to náš první zápas a vyhráli jsme. Prémie pak putovaly na dobrou věc.

Když se vrátím k aktuálnímu fotbalu, je obrovská škoda, že to zasáhlo Baník před takovým zápasem. Co vím, hodně lidí tím žilo, atmosféra ve městě byla velmi bojovná, stadion se plnil… Nemám pro to relevantní důkazy, jde jen o můj pocit, ale myslím si, že Baník byl připraven Slavii porazit. A podle mě to v Edenu věděli.

Co mám zprávy, Slavia hodně stála o to, aby se nehrálo. Jasně, odložilo se celé kolo, navíc hřiště by asi na fotbal moc ideální nebylo, takže je otázkou, jaký by to mělo vliv, ale z toho co vím, tak Trpišovský teď v Ostravě hrát nechtěl. Osobně soudím, že věděl proč. Okolnosti jim nakonec hrály do karet.

Nezbývá, než doufat, že podobné nažhavení lidí a chuť zaplnit stadion bude i v prosinci, kdy se nejspíš bude hrát. Jiný dřívější termín prý není. Utíkat Slavia může, ale neschová se.