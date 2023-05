/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Brnu (6. května 2023). | Video: Petr Kotala a David Hekele

Řada vypjatých momentů, zápasů, spekulací, i mých – místy tvrdých – vyjádření. To nabídly v podání Baníku poslední týdny. Proto bych tentokrát rád mluvil uvolněněji, protože asi celá Ostrava si oddechla, když tým zvládl sobotní utkání s Brnem. A to nejen výsledkově, ale především herně.

Šlo o přesvědčivé vítězství. O tom se nemusíme bavit, a každý, kdo to sleduje, to i ví. Takhle by domácí Baník proti podobnému soupeři měl vypadat. Soustředěný a velmi dobrý výkon, ze kterého bych vyzdvihl Jurošku. Gól a dvě nahrávky nebývají u krajního beka obvyklé, ale on je hodně ofenzivní, což ukazoval už na podzim v béčku. Ale tohle se holt po obráncích dnes vyžaduje.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Celkově je příkladem toho, jak se hráči vyplatí poctivost a správný charakter, navíc ve spojení s lepším zdravotním stavem. Jeho schopnost přečíslit soupeře, řešit akce finální přihrávkou, centrem, který vybízí ke gólu, je výborná. A tohle je odměna. To neříkám jen kvůli sobotě, ale proto, že to ukazuje dlouhodobě. Jak jsem naznačil, bylo to tak i v béčku.

Bude zajímavé, až se v létě vrátí Ndefe, k tomu je tam Sanneh. Lze čekat bitvu o místo na pravé straně, ale v této chvíli si myslím, že to Juroška má pevně v rukou. Nicméně je známé, že konkurence je dobrá kdekoliv v sestavě. Ta vás posouvá.

Baník se tím vzdálil baráži, asi každý cítí, že klid je blízko, ale pořád by nebylo namístě upadnout k nějakému uspokojení. Spíše v dalších zápasech navázat na výkony s Brnem a v Olomouci. Jasně, pohled na neúspěšnou sezonu se už nezmění, ale pořád se dá o kousek zlepšit. Já tehdy nebyl optimista, ale trenéra Hapala podržel Luděk Mikloško, a je vidět, že týmu poslední reprezentační pauza prospěla. Teď to graduje.

S trenérem ale souhlasím, že je k zamyšlení, proč se v únoru a v březnu nedařilo. Osobně se v tom babrat moc nechci, protože v tom nevidím smysl, ale v klubu si to po sezoně budou muset detailně vyhodnotit. Jejich závěry by mě zajímaly.

Samozřejmě teď v aktuálním ročníku – až bude ale Baník s jistotou zachráněný – se nabízí varianta na hřišti využívat primárně ty, s nimiž se počítá do nové sezony. Před rokem to tak nebylo, tak letos by měli určitě gólman Hrubý, nebo stoper Říha dostat příležitost. Nabízí se to. Ale to je věcí budoucnosti.

Teď je čeká Jablonec, kde je specifické a nepřátelské prostředí, protože když tam přijde jen tisíc diváků, tak slyšíte každou nadávku. Sám jsem si to zažil a nehrál jsem tam rád. Bude to bojovný fotbal, takže bude důležité se vyrovnat s agresivitou soupeře a hlavně mu vrátit jarní domácí porážku. Myslím, že ta štve v Ostravě každého, kdo se o Baník zajímá.