/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Když před časem hrála Sparta se Slavií čtvrtfinále poháru, říkal jsem si, že Sparta je nejlepší mužstvo u nás. Herně, běžecky, individuálně i týmově. Bavil jsem se o tom s jedním starším kamarádem, který zmínil, že když s ní hrál Baník doma, byl ale místy lepší on. Člověk si uvědomil, že je to pravda.

Fanoušci Baníku Ostrava na Letné (20. dubna 2024) | Video: Petr Kotala

V sobotu v prvním poločase Baník nebyl horší ani o chlup. Proto velká škoda, že když je schopný být takhle vyrovnaným soupeřem mistrovi, doplatí na hrozivé chyby. Je to k zamýšlení, z toho se pak dostává složitě. A přiznám se, složitě se mi k tomu i vyjadřuje.

Baník na Spartě: z debaklu drama, útok nad obranou a zábava. Co fans a policie?

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Po Karviné jsem chyby omlouval, že se špatné zpracování může stát. Podívejte se na Zimu. Borec za sto milionů a co udělal. To je síla. Tím ale nechci nic omlouvat, jen nevím, jak to dění na Spartě nazvat. Nechci nikoho pranýřovat, vynášet chytrácké soudy, volit silná slova, ale… To bylo strašné, nepochopitelné. Součinnost obou stoperů vázla už před prvním gólem, tím to jen vyvrcholilo.

Třetí byl podobný, i když… Co jsem nepochopil, bylo, že Kuchta letí od půlky hřiště ve sprintu. Totálním. Vidí, že když mu to Birmančevič dá, zasune do prázdné. Možná se spoléhalo na ofsajd, to nevím, ale sprint vypadá jinak, než to co předvedla obrana Baníku, která se vracela tak napůl. Kuchtovi jen asistovala.

Nemyslím si, že by roli hrála změna taktiky, nebo rozestavení. Jsou to profíci, Hapal je celý týden připravoval, neoznámil jim to půl hodiny před zápasem, měli by být schopní se s tím srovnat. Přitom nebýt těch hrubek, Baník ukázal, že je schopný běžecky, takticky, fotbalově, v držení míče, Spartě vzdorovat. Vyrovnat se jí.

Nakonec to dvěma góly zdramatizoval, udělal z toho přijatelný výsledek, za což asi mohlo i zvolnění Sparty, ale tím to nesnižuji. Šlo o pěkné akce, jen pozor na uspokojení. Určitě by si z toho neměli vzít pocit, že vše super, když se neudělala se ostuda. To by bylo málo. Z vyjádření v médiích a jsem to ale cítil.

Mluvilo se totiž o „šťastné přestřelce pro Spartu“ a podobně. Že výsledek 3:4 ze Sparty stačí, není to debakl, takže je vše fajn. Přitom za stavu 1:4 měla Sparta další tutovky, které chytil Markovič. Ten potěšil. Proměnit ty šance, bavíme se úplně jinak.

Baník na Spartě: z debaklu drama, útok nad obranou a zábava. Co fans a policie?

Baník by nyní měl mít ambice vyrovnat se Spartě v jednotlivých vzájemných zápasech, což se podařilo doma i teď. A mít ambici bodovat, nikoliv být spokojený po prohře 3:4 a oddechnout si, že z toho nebyl příděl. Věřím, že tohle období už má klub za sebou a teď chce v těchto utkáních s rivaly víc. Posouvat se.

Jako v tabulce. Šestku má, ale chce víc. Musí porazit Liberec. Není kam uhnout. Když se to povede, bude mít navzdory všem dosavadním úskalím před nadstavbou klid.