Tak nám skončila ligová sezona. Nutno si přiznat, že z pohledu Baníku je to asi ta nejpozitivnější zpráva posledních měsíců. Stoleté výročí klubu, ale nikdo si moc radosti tedy neužil. Spíše trápení. Od zápasu s Celtikem šlo vše z kopce.

Chvíli jsem uvažoval, jak dál to hodnotit, protože nejenže se nepodařil tento ročník, Baník stojí na místě posledních několik let. Přitom loni přišel Pavel Vrba, kdekdo věřil, že se Ostrava minimálně přiblíží k Evropě a pohárům. Hlavně se doufalo, že nás fotbal bude bavit. Takových momentů bylo málo. Jestli nějaké.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Místo toho člověk na tribuně, nebo u televize trnul, co bude dál. Proti Jablonci jsem se sebral a šel ze stadionu domů ještě před koncem. A to jsem nevěděl, že krize je teprve na začátku. Pak se nevyhrálo ještě šestkrát. A upřímně: bál jsem se baráže.

Kromě výsledků totiž ani hra nenapovídala tomu, že by se mohlo cokoliv zlepšit. Podle všeho i přes porážky Luděk Mikloško podržel trenéra. Vnímám řadu kritických ohlasů kolem sebe, ale za mně správně. Navíc když mužstvo zvedl „repre“ pauzou, měl by dostat další prostor a důvěru, ne ho vyhazovat po pár měsících.

A nezapomeňme, že svůj podíl měla na sezoně tristní letní příprava, kdy odpadal jeden hráč za druhým kvůli svalovým zraněním. Nepochopitelné. Čí to byla vina? Kdo a jak to řešil? Já zažil spoustu trenérů, většinou pokud hráč odpadl v přípravě, v zátěži, kvůli svalům, tak z toho byl bordel na celé kolo. To se nesmí stát! Nesmysl. Tady pohoda, klídek, jedeme dál.

Zatímco loni na podzim zdědil trenér mužstvo po předchůdci, teď si ho může postavit a upravit podle svých představ. Pak za něj také přebírá plnou odpovědnost. Jsem na to zvědavý.

Každopádně lidé v klubu se musí zamyslet a rozebrat si, co se v sezoně stalo, kde byl problém, čím to bylo, aby se to už neopakovalo. Určitě se to nestalo jen tak, aby Baník prohrával s Hradcem, Jabloncem, Budějovicemi… Už jen když o tom mluvím, tak nevěřím vlastním uším. Zní to prostě šíleně.

A hlavně, devět porážek doma. Devět! Tímto kluci na hřišti projevili velkou odvahu a velké srdce, protože… Já se omlouvám, ale musím se smát. Bohužel, podotýkám. Zažil jsem v Baníku hodně, tohle ale snad ne. Klobouk dolů. Jasně, Vítkovice nejsou Bazaly, ale takový extrém se nesmí stát. Lidé stejně chodí, kupují permanentky, protože Baník milují. Je to holt smutné, smutné…

Zvlášť, když se klub zbavuje lidí, kteří jsou svérázní, ale ve finále ukážou, že v nich něco je. A těžila z toho Karviná, které gratuluji. I trenéru Hejduškovi.

Chtěl bych se dívat dopředu, ale místo toho se pořád ohlížím za tím, co bylo. Ve výsledku si říkám: Buďme rádi za záchranu. Bez nervů. Zní to neuvěřitelně, rve mi to srdce, ale je třeba to tak brát, byť jde o smutnou realitu. Takhle mluvím po Spartě o nejlépe zabezpečeném klubu v Česku. Proto je Baník největším zklamáním ligy. Musíme si to přiznat. A šéfové nahoře také. Jinak se nic nezmění.