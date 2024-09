/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Konečně, fotbal je zpět! Chvíli to trvalo, ale dočkali jsme se. Někde to bylo super a dočkali se zajímavých zápasů, jinde to bylo všelijaké. Baník v Teplicích asi patří do druhé kategorie, protože zejména první poločas moc atraktivní nebyl.

Osobně jsem očekával, že ta pauza, kdy se tři týdny nehrálo, bude mít vliv a na hráčích to bude znát. Mít zápasové tempo je velice důležité, a pokud z toho vypadnete, tak se to projeví. Vždycky. To je prostě tutovka. Nejde, aby tomu bylo jinak.

Pro Baník byl teď důležitý výsledek a body. Bez ohledu na hru. Zvlášť, jestli chce být nahoře, musel to zvládnout, i když to není lehké. Na poloprázdném stadionu, složitý terén, soupeř bojující o vše… V prvním poločase domácím nechyběl ani elán a chuť prát se o body. Nakonec se ale prokázal výkonnostní a kvalitativní rozdíl týmů. U Baníku je prostě jinde, než v případě soupeře.

Myslím si, že Baníku gól Teplic spíše pomohl. Najednou musel hrát, musel do toho šlápnout, trochu se odvázat. Klobouk dolů, že v nelehké chvíli Buchta zahraje standardku takovým způsobem. To musím ocenit. I odvahu. Tady totiž buď dáte gól, nebo to končí trapasem a posměchem. Nic mezi tím neexistuje. Buchtovi to ale vyšlo. Věřil si, zároveň ví, že to umí a tak do toho šel.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Já jsem jednou také zkusil překvapivé zahrání. Proti Liberci jsem přímák poslal pod zeď, která vyskočila. Trefil jsem tyčku. Holt neměl jsem tolik štěstí, na druhé straně jsem měl vždy ve vápně skvělé hlavičkáře, takže když jsem standardku zahrál dobře, šel jsem se radovat. Každopádně takováto individuální schopnost hráče a nadstavba, jakou ukázal Buchta, je pro každý tým velmi důležitá. Zariskoval a vyplatilo se mu to.

Jakmile ale Baník vyrovnal, nepochyboval jsem, kdo nakonec ten zápas ovládne. U druhé branky domácí reklamovali faul, ale já si myslím, že brankář moc dobře věděl, že faulován nebyl. Spíše se protesty snažil zakrýt svou fatální chybu, protože Kpozo neudělal nic, čím by ho omezil. Jen stál, a hlavou mu nevědomky vyrazil míč z rukou. O nedovolený zákrok ale určitě nešlo. A pak Ewerton… To byla lahůdka z kategorie snů. Je obrovská škoda, že o týden dřív Slavia nemohla do Ostravy přijet. Já myslím, že právě Ewerton by ji sestřelil.

Asi nejsem sám, kdo si všiml, že oproti začátku sezony Baník víc gólů dává, ale i dostává. Třeba v Teplicích ten druhý byl vinou nedůslednosti. Na to by si měli dát pozor. Takhle dát hráči prostor a nechat ho vystřelit se nemůže stávat. Příště se to vymstí. Jinak bych v tom ale nehledal nic zvláštního.

Baník je čtvrtý, ale neznamená to, že je vše v pořádku. Teď má Budějovice, takže bych zapnul výstražnou kontrolku. Každý totiž teď čeká povinné body. Vím, že je to klišé, ale tohle bude opravdu těžký zápas. Hosté budou bránit v bloku, navíc budou vědět, že do plných Baník moc hrát neumí. Že dostat se soupeři pod kůži mu dělá potíže. Dokud nepovede minimálně o dva góly, aby se Dynamo zlomilo, nic hotového nebude. Zásadní bude neinkasovat jako první. Pak by nastal problém. Může to být kanonáda, ale i trápení do poslední vteřiny. Sám se těším, co uvidíme.