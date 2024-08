/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Tak to máme za sebou. Údajná rivalita Baníku a Liberce, která je totálním nesmyslem, protože historie a hlavně fanouškovská základna obou klubů je neměřitelná, navíc ani geograficky není k něčemu podobnému důvod, skončila výhrou domácích. Upřímně, lehce jsem si oddechl, protože nevím, co by následovalo, kdyby Slovan v Ostravě vyhrál. Někteří lidé by se asi zbláznili. Podobných ohlasů jsem od neděle ale slyšel víc.

V minulých dnech a týdnech jsem registroval určitou „přestřelku“ mezi majiteli obou klubů. Ondřeje Kaniu samozřejmě neznám, ale působí na mě divně. Aspoň z toho, co se lze dočíst, tak se ucházel o několik klubů od Brna, přes Budějovice až po Liberec. Václav Brabec dokonce zmínil, že se měl zajímat o Baník.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Přece když pocházím z určitého regionu, ke kterému mám vztah, tak hlavně zde bych se měl realizovat. Ne, že obcházím celou republiku a vyptávám se, kde by mě tedy chtěli a poskytli mi klub. No nevím… Jak říkám, je divný, ale nijak detailně ho soudit nehodlám, byť na něj určitý názor mám. Spíše se některými výroky snaží zviditelňovat, než cokoliv jiného. Ale myslím si, že Václav Brabec je natolik chytrý, než aby se tím zabýval a řešil ho, protože role Baníku v Ostravě je úplně jiná, než Slovanu v Liberci.

Pro Baník je však zásadní, že vyhrál. Doma uspěl, s nulou, moc toho Liberci nedovolil, i když v prvním poločase to nestálo za nic a byl herně horší. Na druhé straně, já od Liberce nic světoborného nečekal. A nedočkal jsem se. Ano, působil živěji, ale jinak bylo jasné, že víc na nějaký systém, budou spoléhat na napadání, ztráty Baníku a vyrážet rychle do útoku. Nic víc. Naopak po přestávce se mi to líbilo, hrál se svižnější fotbal.

O Ewertonovi se bavit nemusíme, ten si jede svoje, i když teď mu svým tahem pomohl Hapal. Ty poločasové přesuny byly chytré a ve výsledku účinné, i když ani Fomba mi nepřišel špatný. Určitě bych ho nehanil, protože ten se ještě může ukázat. Spíše podle mě nefungovala levá strana.

Klobouk dolů ale před Prekopem. On i celá ofenziva Baníku se v úvodu sezony střelecky trápí, ale když pak běží sám na gólmana, zakončil to chladnokrevně. Na jedničku. Řešit takhle víc šancí, byl by Baník pořád v Evropě. Teď změnil ráz zápasu, najednou se psychologie obou týmů úplně protočila. A Prekop ukázal, že góly dávat umí. Myslím si, že právě on může být pro Baník terno, které třeba dá těch dvanáct branek. To byla fakt trefa.

Šín sice dlouho vypadal unaveně, ale nakonec rozjel obě klíčové akce. Trocha štěstí naopak chyběla Kubalovi, ocenit člověk musí zákrok Markoviče. Být to 2:1, asi by se Baník v závěru zapotil.

Každopádně na tuto „pseudorivalitu“ bych se už vykašlal a zaměřil se na to, co je nám bližší. S Karvinou to může být dobrý fotbal. Nový trenér, zdá se, zabral, teď se uklidnili cennou výhrou a do derby půjdou s čistou hlavou. Nečekám, že domácí budou tlačit, spíše to pojmou jako venkovní utkání. Zalezou a budou čekat na brejky, z čehož může být hodně nebezpečná a na Baník, který musí tvořit, to může platit. Budou plné tribuny, vyhecovaný zápas a Karviná chce favorita zaskočit. Moc se těším.

Baník porazil Liberec, a případné výhry v Karviné a Olomouci by mu před repre pauzou hodně pomohly, aby se nyní vše mohlo dobře hodnotit. Jsem na to zvědavý. Důležitý týden pokračuje.