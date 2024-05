V posledních čtrnácti letech měli fotbalisté Baníku Ostrava dvakrát blízko k velkému úspěchu. V roce 2010 šlapalo mužstvo Miroslava Koubka za titulem, o devět let později pod Bohumilem Pánikem do Evropy. Ani jednou to nedopadlo, pokaždé za tím stál jediný soupeř: Mladá Boleslav. Středočeši jsou nejbližším sokem Slezanů ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY. A znovu půjde o hodně, možná o zlomovou bitvu v boji o poháry. Opět v Ostravě. Na ty předchozí vzpomínaly pro Deník tehdejší opory – záložník Martin Lukeš a brankář Jan Laštůvka.

Řada fanoušků to má před očima dosud. Psal se ročník 2009/10 a Baník bavil ligu. Parádní jízda, rozestavení 4-3-3, ofenzivní fotbal, kterému „šéfovalo“ rychlonohé trio Adam Varadi, Tomáš Mičola, Matěj Vydra, zezadu jim distribuovali míče Martin Lukeš s Mariem Ličkou, defenzivu jistili stopeři Aleš Neuwirth a René Bolf.

Dvě kola před koncem to vypadalo jednoduše. Výhry nad Mladou Boleslaví a v Příbrami = titul po šesti letech. Na Bazaly dorazilo deset tisíc lidí, kteří se radovali v úvodu po trefě Mičoly, na níž sice odpověděl Chramosta, ale po Nevesově penaltě si už fanoušci pomalu připočítávali další tři body do tabulky. Legendární stadion ale zchladil v nastavení zásah Táborského.

„Byl to osud. Ale nešťastný pro Baník,“ povzdechne si tehdejší kapitán Martin Lukeš. „Když se mě lidi ptají, jestli mi není líto, že jsem v Baníku nebyl u titulu v roce 2004, tak říkám, že není, mělo to tak být. Ale tohle mě… Budu slušný, štve mě to a leží v žaludku dodnes. Měl to být můj titul. Můj a Bolfa,“ líčí.

Co ho v první chvíli nejvíc šokovalo, byla nezměrná radost Táborského a spol., když se vyrovnání na 2:2 dostavilo. „Přitom Boleslav už o nic nehrála. Místo obyčejné radosti z gólu běžel jejich brankář slavit přes celé hřiště. Bylo jasné, že je motivovala Sparta, protože celý zápas hráli, jak o život. Tuhle šaškárnu si ale mohli odpustit. Jsem si jistý, že kdybychom vyhráli, tak v Příbrami bychom to už dotáhli. Tehdy ho ale Boleslav urvala pro Spartu, která ji motivovala,“ má jasno Martin Lukeš.

Radost Mladé Boleslavi po gólu Iva Táborského na Bazalech v květnu 2010.Zdroj: Deník/ Archiv VLP

Vše pak vyvrcholilo v útrobách Bazalů, kde málem došlo k šarvátce. „Nechybělo mnoho. Měl jsem Kuliče, který vůbec nehrál, byl zraněný, ale přišel, aby slavil s ostatními a vysmíval se nám, že nám vzali body, zlynčovat. V životě jsem udělal mnoho blbostí, ale k této nedošlo a toho lituji. Nebýt Bolfa, který byl klidnější a rozumnější, a odtáhl mě, tak jsem ho tam rozkopal. To mě mrzí, že se nestalo. Měl mě nechat,“ popisuje s odstupem Lukeš.

Aby toho nebylo málo, v zápase se zranily opory Mario Lička s Alešem Neuwirthem. „Mario spadl a musel střídat po souboji s někým, až se mu protočily panenky. To jsem viděl poprvé v životě,“ kroutí hlavou Lukeš. „Když pak vypadl i Neuwirth, celé se nám to rozpadlo. Přesto jsme vedli, hráli jsme dobrý fotbal a už jsme to měli dotáhnout. Škoda. Osud to nechtěl. Prokletý zápas, prokletá Boleslav. Nikdy na to ale nezapomenu,“ lituje Lukeš.

VÍTKOVICE ZCHLADIL KOMLIČENKO

O devět let později byly karty rozdány jednoznačně. Pátý celek skupiny o titul s vítězem prostřední nadstavbové skupiny, výherce míří do předkol Evropské ligy. Mladá Boleslav opět přijela do Ostravy, jen Bazaly vystřídal modernější stadion ve Vítkovicích. „Vybavuji si to,“ přitaká brankář Baníku Jan Laštůvka, vedle něhož byli v kádru i Baroš, Fillo, Fleišman, Kuzmanovič, či Stronati.

Slezané vedeni Bohumilem Pánikem už předtím propásli jednu možnost, finále poháru v Olomouci proti Slavii. Ani napodruhé to nevyšlo, když ve Vítkovicích rozhodl v úvodu Nikolaj Komličenko.

„Samozřejmě jsme do pohárů chtěli jít, ale inkasovali jsme, a i když jsme měli na odpověď celý zápas, nepovedlo se to. Bylo to smutné,“ prohodí Laštůvka.

Radost z gólu Nikolaye Komlichenka.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ani tady nechyběly emoce. „Vzpomínám si, že Komličenko po gólu dělal gesta u našeho kotle, ukazoval něco na fanoušky, slavil, tak ho hned zasypali nadávkami a přiletěl snad i nějaký kelímek. Sice jsme se to snažili uklidnit, ale také jsme mu něco řekli,“ pokračuje gólman.

Aspoň malá satisfakce pro Baník přišla o pár týdnů později. „Jasně, štvalo nás, že jsme nehráli poháry, byl by to úspěch. Takhle jsme byli zklamaní, ale Boleslav pak letěla deset hodin někam do Kazachstánu, musela odkládat v nové sezoně zápasy, dost jim to rozbilo program, stálo je to peníze a nakonec jim ta sezona ani nevyšla. Trochu karma,“ usmívá se Jan Laštůvka.

S fungováním nadstavby moc nesouhlasí, nepřipadá mu fér, že i desátý celek tabulky po třicátém kole může teoreticky vzít poháry čtvrtému či pátému týmu. Radši by zůstal i starého formátu. „Za mě je to nesmysl, nástavba by vůbec neměla být. Ani diváky navíc to nepřitáhlo,“ míní Laštůvka. „Mělo by se vrátit. Rozdáme si to, skončíš třetí čtvrtý, hraješ poháry, skončíš poslední, padáš a nazdar. Hotovo. Tak by to mělo být,“ dodává.

VE HŘE JE ČTYŘKA A EVROPA

Ani tentokrát se nehraje o nic méně, než je účast v evropských pohárech. Konkrétně o jistotu, které nyní v sobě má čtvrté místo. Pátý celek by znovu musel proti vítězi prostřední skupiny.

Brankář Jan Laštůvka a útočník Milan Baroš po prohře s Mladou Boleslaví 0:1 v zápase "o Evropu" v červnu 2019.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Baník drží karty ve svých rukou. Po základní části je lépe postavený, což rozhoduje na konci nadstavby v případě bodové shody. Aktuálně má však o bod víc, hraje doma, navíc vyhrál oba vzájemné duely v sezoně (2:0 a 3:1).

„Já si myslím, že zlomový zápas to asi bude, protože jestli to Baník zvládne, měl by odskočit a pak už to dotáhnout. Bude to ovšem těžký zápas, zvlášť když se Baníku doma nedaří,“ připomíná Laštůvka fakt, že Slezané od loňského září ve Vítkovicích porazili pouze nedávno Teplice.

„K tomu vím, že když to soupeř zavře, těžko tu obranu Baník otvírá. Myslím si, že Boleslav si dá pozor na Ewertona i další silné stránky. Sám jsem zvědavý, jak se s tím Baník popere. Ani nevím, co od toho zápasu očekávat. Tipovat nechci,“ připouští Laštůvka.

Lukeš má úplně jasno. „Jak jsem řekl, ten titul mám v sobě, a celou dobu věřím, že se jednou Baník pomstí. Myslím, že nadešel čas,“ hlásí rozhodně. „Když Baník vyhraje, bude to malinká náplast na mojí díru v srdci. A budu rád, že Ostrava bude zase o kousek blíž evropským pohárům, po kterých fanoušci touží,“ uzavírá Martin Lukeš.

Kdo se bude ve Vítkovicích radovat tentokrát? Zlomí Baník mladoboleslavské prokletí? Jasno bude v sobotu vpodvečer.