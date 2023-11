/FOTOGALERIE/ Výrazný ostravský nádech měla pondělní talkshow TIKI-TAKA na O2TV Sport. Mezi hosty byli dva ze čtyř českých vítězů Ligy mistrů a bývalí reprezentanti Milan Baroš s Markem Jankulovským. A na přetřes se dostal nejen nedělní šlágr 15. kola FORTUNA:LIGY „jejich“ Baníku proti Spartě (0:1), ale i sen mnoha hráči, funkcionářů, či fanoušků slezského klubu – nový stadion.

Milan Baroš (vlevo) a Marek Jankulovski. | Foto: Deník

Do diskuse se stánek, o kterém se na Ostravsku mluví už léta, zařadil při hodnocení výsledků českých zástupců Sparty, Slavie a Plzně v pohárové Evropě. „Hlavně Plzeň mě překvapila. A teď aby se přidali i další kluby. Musím ale říct, že ten náš ligový fotbal jde nahoru, návštěvnosti se zvedají, staví se nové stadiony, takže jsem mile překvapen,“ uvedl nejlepší střelec v historii české a československé reprezentace Jan Koller.

Toho se chytlo ostravské duo. „Já doufám, že my z toho také budeme mít radost,“ poznamenal Milan Baroš. „My na něj ještě čekáme, tak snad se s Barym dočkáme,“ pokračoval Jankulovski. „Já myslím, že se v Ostravě nějaké místo najde, třeba kdyby se to vrátilo na Bazaly… Kdyby měl Baník ryze fotbalový stadion, tak si umím představit, že včera vytěžil víc, než jen utrápenou prohru 0:1,“ poukázal Milan Baroš na nezdar proti Spartě.

Podle Jankulovského byly řeči o tom, že na Bazalech už nový stadion být nemohl, jen výmluvy. „Vím, že by si to Baník zasloužil. Od bývalých hráčů až po majitele, který do toho dává srdce i nemalé finanční prostředky. Fanoušci i lidé v Ostravě by si to zasloužili, tak budeme čekat…,“ zmínil někdejší obránce.

Zklamání z nedělního výsledku bylo na obou osobnostech znát. A to i proto, že v řadě statistických ukazatelů byl Baník lepší, než úřadující mistři. „Já jsem si říkal, že o tomto víkendu bude snazší Spartu porazit, protože hrála ve Skotsku, cestovala, poslední dobou její forma není taková, jako na začátku sezony. Já myslím, že kluci hráli výborně, chybí tomu akorát gól,“ vyjádřil se Baroš.

„Kdyby Rigo dal na jedna nula, mohli se ve druhém poločase zatáhnout, nemuseli by tak bušit a i Tanko by měl více prostoru směrem dopředu. Škoda. Hráli dobře, minimálně remízu si zasloužili. Sparta ale od gólu hrála zkušeně a kontrolovala to,“ dodal Milan Baroš.

Baník – i s pohárovým duelem se Zlínem – nevyhrál ve Vítkovicích počtvrté v řadě. „Je to paradox, protože Baník byl doma vždy silný. I v minulé sezoně jsme ale ztráceli. Škoda, protože bylo vyprodáno. Ale i jak říkal Pavel Hapal, je to na hráče velký tlak, i když s tím by se měli vyrovnat. Že nejsme zralí a máme čas, to já osobně neberu,“ prohlásil Marek Jankulovski.

„Ale lehne to na ně. Je „jednodušší“ vyhrát v Teplicích jedna nula, na Bohemce, kde není tlak, a pak přijde do Ostravy deset dvanáct tisíc lidí, a nezvládneš pohár se Zlínem, porážka s Jabloncem, remíza s Pardubicemi… To nebývalo zvykem a je to škoda, protože včera byly rohy po poločase 10:0, vlastně se hrálo na jednu bránu proti Spartě,“ vypočítával Jankulovski.

„Neříkám, že jsem to věděl, ale to sedíte u televize a říkáte si, že jeden laciný gól z rohu dostanete. A pak už to neotočíte,“ doplnil.

Baroš přiznal, že kromě Michala Frydrycha a Davida Lischky ze současného kádru nikoho nezná. On sám ale jako hráč zápasem proti Spartě žil vždy celý týden. „Kluci tmavé pleti vůbec nevěděli, co se děje, tak jsem je zkoušel připravit dopředu, bral jsem si je bokem a říkal jsem, že to bude válka. Soustředil jsem se. A můžu říct jedno: kdyby tehdy byl VAR, tak zápasů nedohraju víc,“ smál se Milan Baroš.

Se svou do mlýna přišel i bývalý kouč Baníku Martin Svědík, nyní ve službách Slovácka. „Setkali jsme se s Milanem jako trenér a hráč, a on se o mančaft staral velmi dobře. Třeba už v pondělí vysvětloval hráčům v restauracích, jak by se mělo hrát,“ rozesmál ostatní. „Na tohle byl zodpovědný a tam to ti kluci nejvíc pochopili,“ podotkl Martin Svědík.