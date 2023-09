/VIDEO/ Skandování, skákání, zpívání chorálů. Euforickou děkovačku se svými fanoušky si v sobotu večer užívali i fotbalisté Baníku Ostrava. Aby ne. Slezané po nejlepším výkonu v sezoně porazili góly Ewertona a Abdullahiho Tanka Mladou Boleslav 2:0 a dočasně se vyšvihli do elitní šestky tabulky FORTUNA:LIGY.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Mladé Boleslavi (2. září 2023). | Video: David Hekele

Sedm tisíc lidí vytvářelo ve Vítkovicích skvělou kulisu. Ještě před výkopem se aplaudovalo bývalým hráčům-oslavencům. Bratři Karel a Vlastimil Kulové slavili nedávno šedesát, Augustin Antalík pak ještě o dekádu více. Kotel se prezentoval jako obvykle, své choreo představili také sektor Mladého chachara, což vzbudilo velký i pozitivní ohlas.

Stejně jako představení domácích, kteří si od úvodní minuty šli svědomitě za vítězstvím. „Pokud se nepletu, tak trenér Trpišovský pasoval Mladou Boleslav do první čtyřky, tak jsme možná porazili mužstvo z elitní části tabulky. To je pro mě výborné, a podle ohlasů soupeřova trenéra zasloužené vítězství,“ hodnotil evidentně velmi spokojený kouč Pavel Hapal.

Jeho tým se tak po rozporuplném startu do sezony sune ligovým pořadím nahoru. Vyhrál doma potřetí v řadě, udržel čtvrtou nulu. V posledních pěti soutěžních utkáních inkasoval jedinkrát.

„Je to jen o tvrdé práci. Pracovali jsme, pracovali, nepodléhali tomu, a teď se to vyplácí. Mužstvo se zvedá herně i výsledkově, i když po domácím prostředí je nutné to potvrzovat i venku,“ podotkl kouč. „A že máme deset bodů? Třikrát sedm je dvacet jedna. Mít dvacet jedna, byli bychom spokojenější,“ usmál se na závěr Pavel Hapal, který si i se svými svěřenci a realizačním týmem mohl užít parádní děkovačku.