Baník zpříjemní dětem poslední den prázdnin. Na Brno mládež do 15 let zdarma

Zároveň prvně jmenovaný přivezl z Milána nejcennější klubovou trofej světa – pohár pro vítěze prestižní Ligy mistrů. „Baník má sto let, připravil pro své fanoušky řadu zajímavých akcí a fanoušci je hojně navštěvují. A vedle toho stále vydatně podporují Baník na každém ligovém zápase. Cítil jsem potřebu pro ně také něco udělat, a tak jsem se rozhodl vyrazit do Milána a získat pro fanoušky Baníku na nějaký čas trofej pro vítěze Ligy mistrů,“ řekl pro klubový web Marek Jankulovski, jenž slavil s AC Milán v roce 2007.

Hlavním hřebem odpoledne bude ale šestá bitva ligového Baníku, který proti nováčkovi potřebuje nutně získat tři body. Už jistě bez Jakuba Pokorného, který zamířil do Olomouce. Slezany však může těšit zlepšená defenziva, jelikož na severu Čech domácím mnoho nedovolili a inkasovali jen z nešťastné penalty.

Velkou zásluhu na tom měli v základní sestavě pod Pavlem Vrbou poprvé nasazení stoper Ladislav Takács a záložník Jiří Boula. „Teď je jen otázka, jestli to bylo jen jedno utkání, nebo na to navážeme. My doufáme, že to bude fungovat dál. Celkově jsme odehráli dobrý zápas, herně jiné, než předchozí,“ řekl asistent trenéra David Oulehla.

Potvrdil, že chce, aby tým hrál kombinačně, v pohybu, rychle nahoru s dobrým centrem, či finální přihrávkou. „Myslím, že se to začíná projevovat. Pokud ukážeme, že jsme pevní v defenzivě, nebudeme inkasovat, tak jsme schopni se výhledově prosazovat a góly střílet, protože šance si vytváříme. Pak je jen otázkou času, než nám to tam začne padat,“ uvedl Oulehla.

U soupeře varoval především před ofenzivním duem Ševčík, Řezníček. „Ti dva jsou nejproduktivnějšími hráči Brna, ale věříme, že to zvládneme,“ dodal David Oulehla.