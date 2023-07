NA TRIBUNĚ POSILA?

Podle majitele Václava Brabce mělo být okolo Srdjana Plavšiče jasno do konce minulého týdne, zatím je však ticho. Čeká se. Zájemci jsou Slovan Bratislava, polský Raków a také z americké MLS, kteří by srbského šikulu brali na přestup, jež preferuje Slavia. Až za nimi je Baník, který si může dovolit jen další hostování. V neděli byl U Nisy na tribuně. „Žádné nové informace nemám. Ani se na to nemohu soustředit, soustředím se na mužstvo. Hráli jsme první kolo, bez Plavši, a jestli by to mělo stát jen na něm, tak by to byla chyba. Máme tady kvalitní tým, kvalitní hráče, akorát se musí v zápase více vydat a vnést do hry větší kvalitu,“ řekl Pavel Hapal.