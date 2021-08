Tři výhry v řadě, jedenáct vstřelených branek, postavení ve špičce tabulky, atraktivní hra. To vše bylo velkým lákadlem. „Mám zásadu, že nečekám, jsem spíše zvědavý, jak se dané utkání bude vyvíjet,“ říká na úvod povídání pro Deník Verner Lička.

Pro první důvod debaklu 0:4 v Edenu ale nešel daleko. „Baník to prohrál v hlavě,“ myslí. „Přijelo se tam s velkým očekáváním a vírou, mysleli si, že jsou na tom lépe. Postupně se to ale bortilo, přišly dva góly, byli přehráni ve všech prostorech, až mi kluků bylo líto. Trenéři se snažili něco změnit, ale Slavia se poprvé v sezoně dostala do pohody, věřila sama sobě i tomu, že soupeře nejen porazí, ale i přehraje. To se ukázalo i na výsledku,“ hodnotí Lička.

V novém ročníku se podle něj Baník chová lépe při hře bez míče, disponuje větší snahou o vstřelení gólu, chce dopředu. „A to je pozitivní,“ podotýká. Nejen jemu však bylo jasné, že Slavia bude jiné sousto, než České Budějovice, či Zlín.

Intenzita hry a agresivita je faktorem, jímž Pražané vynikají nad českou konkurencí. „S tak vysokým tempem se hráči Baníku v poslední době nepotkali,“ míní Verner Lička.

STŘET SE SVĚTOVÝM FOTBALEM

Úvod utkání se mu v podání Baníku líbil. Slavia také hru neotevřela, potvrdilo se vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského, který řekl, že Baník má aktuálně nejlepší formu. Jenže s postupem času se karta začala obracet ve prospěch domácích.

„Rychlost i intenzita hry, být včas v těžišti, chování po zisku míče, týmové přepínání, součinnosti hráčů bez míče… Nešetří krokem, jednotně přepínají. To má Slavia neskutečné a na vysoké úrovni. Vždyť to dělalo problémy i týmům evropské úrovně jako jsou Chelsea, Arsenal, Leicester a další,“ připomíná.

Základem je podle Ličky situační organizace hry. „Tedy aby i po přenesení míče bylo mužstvo v těžišti hry v co největším počtu hráčů, plus vytvářet náběhy za obranu. A tady bych řekl, že ten ostravský rychlík z prvních čtyř kol narazil do betonu. Hráči totiž neměli na práci s míčem čas a Slavia toho uměla využít. Celkem brzy pochopili, že úroveň soupeře je jinde,“ popisuje Verner Lička.

„Důkaz zvýšení kvality je výhra v Budějovicích a i přes porážku velmi dobrý výkon v Jablonci. Ani Pardubice nebyly lehký soupeř. Všichni už mají ve hře prvky současného fotbalu, ale pořád je to v českém podání. Kdežto Slavia hraje světový fotbal,“ dodává Lička.

A nabízí lehké porovnání. „Při zápase jsem si říkal, kolik hráčů na stejných postech ve Slavii a Baníku bychom mohli srovnávat. Vyšlo mi, že dva – brankáře Laštůvku a záložníka Kaloče. Ostatní se ke svému protějšku ani nepřiblížili,“ sleduje Lička.

„Z toho je vidět, že zvyšování kvality týmu jde přes zlepšování individuální výkonnosti a dovedností hráčů. Ale tím neříkám, že hráči Baníku nemají potenciál. Naopak. Jen teď to byla semestrální zkouška a nepovedla se. Tak musíte zpět ke knížkám a třeba to příště bude lepší,“ směje se Lička.

„Baník má výhodu v tom, že prostředí klubu i fanoušků vás nenechá usnout. A třeba právě Kaloče mám rád, jen bych mu vytýkal, že hraje úsporně. Alibisticky. Není tam jen od toho, aby bránil. Má i útočit. Být konstruktivní, řešit herní situace do finální fáze, dávat góly, přihrávat na ně,“ nabízí svůj pohled Verner Lička.

TŘETÍ KILOMETR MARATONU

Vyzdvihl vyjádření kouče Ondřeje Smetany, který po zápase přiznal, že jeho tým na sešívané neměl. „Znamená to, že ví, kde Baník nyní je. Kdybych to měl ze svého pohledu připodobnit, tak Baník běží maraton a nyní je možná na třetím kilometru,“ přirovnává. „Žádné mužstvo nevyrostlo přes noc. I v historii Baníku byly vždy všechny úspěchy tvrdě odpracovány. Je to debakl, ale i něco takového tým potřeboval, protože je to světlo ukazující, kam jít dál,“ vysvětluje Verner Lička.

Zároveň ale stojí za Smetanovým tvrzením, že je důležité v nastoleném trendu pokračovat a stát si za tím. „Nikdo neví, jestli nastavená cesta je správná, ale abyste to zjistil, musíte po nadále jít. Zároveň ten způsob inovovat. Když půjdete z úpatí hory nahoru, také máte plán, ale v průběhu cesty ho upravujete a přizpůsobujete se situaci. V klubu však musí být všichni přesvědčeni tak, že nastavení cíle je správné. A za ním jít,“ říká.

„V tom jsem optimista a Ondrovi fandím, protože je to způsob. Holt když máte jít do pekla, tak na bílém koni,“ uzavírá Lička.