Manažer Baníku Grussmann: Tetour první zápasy nestihne. Posily? Ještě pracujeme

Podzimní mužstvo Baníku prošlo poměrnou značnou obměnou. Klub udržel klíčového stopera Davida Lischku a přivedl Martina Chlumeckého, Arťoma Koncevého, Ubonga Ekpaie a Šimona Faltu. Z hostování přišel Jiří Boula. Z nejviditelnějších hráčů skončili Roman Potočný, Yira Sor, Adam Jánoš, či Dyjan Carlos de Azevedo, který zamířil do slovenské Trnavy.

„Jestli je tým silnější, se teprve ukáže. Je ale dobře, že Baník vyřešil Lischku. Svědčí to o ambicích i finanční kondici klubu,“ usuzuje Lička.

„Třeba De Azevedo byl symbolem kolísavosti výkonů. Zahraje, nezahraje, bude připraven, nebude… Teď je ale otázkou, kdo dostane prostor místo něj, nebo Sora. Mně se zdá, že hráči na pozicích 7 a 11 v poslední době výkonnostně neodpovídali ambicím Baníku. To buďme upřímní. A přitom jde o důležité posty v ohledu na efektivnost hry,“ analyzuje Lička.

„Je výborné, že víc a víc prostoru dostává Buchta, který chce a umí dát gól, rozumný byl i odchod Potočného, který se na ty posty typologicky nehodí,“ míní.

Neznámou pro někdejšího asistenta u národního týmu budou výkony nigerijského křídelníka Ubonga Ekpaie. „Tady je aspoň pozitivum, že je adaptovaný na českou ligu, kulturu, prostředí a život. Je přímočarý, rychlostní. Celkově si ale myslím, že změny v kádru byly rozumné a logické,“ podotkl Verner Lička.

Přípravou by se dlouze nezabýval. S výjimkou klání v Edenu proti Slavii. Zkažený první poločas a konečná porážka 2:4 by pro trenéry měly být zpětnou vazbou. „Ale ta odvážná myšlenka se mi líbila,“ přiznává Lička.

„Příprava slouží k rozvoji týmu i hráčů, ale žádný trenér neví, co udělá první zápas soutěže. Tam jdeme plní očekávání, nadějí, i pochybností. Jako trenér bych byl při takové generálce naštvaný během utkání, či po něm, po pár hodinách bych byl ale šťastný. Proč? Ukázalo to pravý stav věci. Špatná generálka je to nejlepší, co vás může potkat. Pak máte týden na nalezení a vyladění příčin,“ má jasno.

Pro klub velikosti Baníku by bylo důležité do Evropy projít. „A to ne proto, že by na ně měl, ale je cenné mít šanci si poháry zahrát. Poprvé to třeba v předkolech nedopadne, ale přijde subjektivní pocit úspěchu, že mužstvo jde výkonnostně nahoru. Zvlášť pokud by se podařilo, že by odstup od vedoucí trojky nebyl markantní. Je rozdíl, jestli budete za třetím o pět, či o patnáct bodů,“ popisuje.

„Myslím si, že kdyby Baník získal 70 a více bodů, lze to brát jako úspěch. Každopádně není důvod, aby se výkony a výsledky Baníku proti podzimu zhoršily,“ myslí si Lička.

„Dostat se do trojky by byl majstrštyk, sportovní zázrak, naopak vypadnout mimo šestku by byl výbuch. Klíčové ale nebudou jen body, ale i to, aby mužstvo a jednotlivci zlepšovali svou výkonnost. Každopádně jsem plný očekávání, na jaro se těším a hodně přemýšlím nad tím, jak bude probíhat. Myslím si, že už v Boleslavi to mohou být pěkné šachy,“ uzavírá Verner Lička.