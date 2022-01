„Zájem klubů nás těší. Nabídka je velice zajímavá, jde z ní cítit, že o Vaška má Baník opravdu zájem,“ potvrdil pro idnes.cz Jemelkův agent Roman Brulík.

Zástupci rychlíka Baníku: Velký přestup se uskuteční, ale nespěcháme. Co Sparta?

Potíž je v tom, že levonohý fotbalista má v Olomouci platnou smlouvu až do roku 2024 a záleží tak na Sigmě, zda bude ochotna dvojnásobného reprezentanta přijít, přestože jej v posledním roce trápily zdravotní potíže. „Pro nás je primární, že také po podzimní sezoně, která byla zásadně ovlivněná jeho zraněními a nemocemi, cítíme, že by mu trvalá změna prospěla,“ dodal Brulík.

Kromě Plzně a Baníku potvrdil Brulík zájem také z dalších klubů. „Jednali jsme s jedním klubem ze druhé bundesligy, ale nakonec se rozhodl nabídku neposlat. Ještě je něco ze Skandinávie,“ řekl.

Trenér Baníku Smetana: Almási? Pro mě neprodejný. Čeká boj o jedničku

Kouč Sigmy Václav Jílek byl v minulém týdnu klidný. „V případě odchodu Jemelky bychom nemuseli panikařit a za každou cenu někoho hledat. Museli bychom to řešit směrem k létu, ale zatím informace, že by měl odcházet nemám, i když nějaký zájem registruji,“ sdělil na startu zimní přípravy.

Ostravané po nečekané ztrátě Davida Lischky v závěru roku intenzivně hledají čistokrevného stopera. V současnosti má trenér Ondřej Smetana k dispozici jen Jaroslava Svozila, Jakuba Pokorného, nově příchozího Martina Chlumeckého a pak mladíky v čele s Jaroslavem Harušťákem. Výrazně se ale mluví také o zájmu Baníku o obránce Ružomberoku Alexandra Mojžíše.

Kauza Lischka: chce si Sparta vynutit mladíka Baníku? Jak by u zdi volil kouč?

„Za mně je to zajímavý hráč, s nímž by také stálo zato pracovat. Využitelný na levém kraji, i halvbekovi, nebo stoperovi. Reference jsou o něm nadprůměrné,“ řekl v minulém týdnu Smetana.

Jednání okolo Davida Lischky uvízla na mrtvém bodě. Jednání nepokročila ani ve chvíli, kdy měla do Ostravy přijít vylepšená nabídka za rychlonohé křídlo Yiru Sora, než byla ta první (zhruba 30 milionů plus 15 procent podíl na dalším přestupu). Majitel Baníku Václav Brabec ji podle informací Deníku odmítl.

„Darebák“ Jánoš o sobě i Karviné: Musí se to skloubit. Baník? Asi je uzavřený

„Já mohu potvrdit jen to, že jednání probíhají, ale nic není dokončeno a nikdo neví, jaký bude výsledek. Situace je stejná, jako před Vánoci,“ řekl Deníku Jakub Szkibik, spolumajitel agentury Czech Sport Consulting, která hráče zastupuje.

Obecně se očekává, že případný prodej Sora by otevřel dveře k návratu Lischky do Baníku. Zatím to na to ale nevypadá. Kromě tuzemských velkoklubů Baníku či Sparty by však šestadvacetiletý zadák mohl jaro strávit i v zahraničí.