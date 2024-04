/FOTOGALERIE/ Totálně zaplněný stadion na Letné bude svědky sobotního prestižního zápasu pražské Sparty s Baníkem Ostrava. Duel 29. kola FORTUNA:LIGY vyprodali ze svého pohledu domácí fanoušci už před několika týdny, teď zmizela i téměř tisícovka lístků do hostujícího sektoru. „Žádné další vstupenky už nebudou k dispozici,“ oznámil Baník ve středu večer na svém webu.

Fanoušci Baníku na zápase se Spartou, 17. září 2022 v Praze. | Video: Nella Ferdianova

První velký výjezd jara. A nejspíš zdaleka ne poslední. Tak by se dal označit pro fanoušky Baníku sobotní střetnutí v hlavním městě. Jako vždy se na Letnou chystá početný dav, který v rychlém sledu ve třech vlnách vykoupil všechny dostupné vstupenky.

Prvních 550 lístků si rozdělily fankluby, dalších 150 zmizelo na začátku týdne z fanshopu na Městském stadionu ve Vítkovicích. Závěrečnou možností pak byl on-line prodej, který se spustil místo úterý až ve středu, ale na zájmu to nic nezměnilo. Zbylých 270 „lupenů“ našlo své majitele záhy.

Dobrá zpráva pro fanoušky! Baník se dohodl s odchovancem, Šín prodloužil smlouvu

„Poslední část dnes šla do prodeje elektronickou cestou, aby šanci na zakoupení měli také přespolní fanoušci Baníku, kteří to do Ostravy mají daleko a nemají jinou možnost, jak se ke vstupenkám dostat,“ vysvětlil na svém webu Baník.

„Baník od Sparty na utkání obdržel 970 kusů vstupenek, což je aktuální kapacita hostujícího sektoru na Letné,“ pokračoval klub. „Hostující sektor je tak vyprodán, žádné další vstupenky už nebudou k dispozici,“ dodal Baník na stránkách fcb.cz.

Početná skupina fanoušků zvolí v sobotu cestu vlakem. Chachaři vyrazí ráno z nádraží ve Svinově. Je však poměrně pravděpodobné, že nejde o jediný významný výjezd ve zbytku sezony. Baník má velmi blízko k účasti v nadstavbové skupině o titul, kde narazí na Spartu, Slavii i Plzeň.

Vítkovice překonaly legendu Baníku, ale nevyhrály. Ztráta i povzbuzení, ví kouč

Pokud by uhájil své současné čtvrté místo, kdy dvě kola před koncem základní části drží náskok čtyř bodů na pátou Mladou Boleslav, cestoval by na hřiště všech tří elitních soupeřů.