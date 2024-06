/UVNITŘ LOSY/ Den po tom, kdy se dozvěděl okruh soupeřů pro 2. předkolo Konferenční ligy, zná fotbalový Baník Ostrava i jízdní řád první a druhé ligy. Tým Pavla Hapala začne v pražském Ďolíčku na půdě Bohemians (20. či 21. července), doma pak přivítá Jablonec, k derby s Karvinou pak již ve třetím kole (3. či 4. srpna), čili na odvetu ve Vítkovicích dojde ještě v prosinci. Kdy jsou však na programu atraktivní střetnutí se Spartou a se Slavií? A co druholigové „béčko“? Kdy se lze těšit na třaskavé derby s Opavou, případně s rezervami pražských „S“?

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2024. | Video: David Hekele

Zajímavý týden pro fanoušky Baníku pokračuje. Po oznámení, že na Bazalech může stát nový stadion, vylosování soupeře pro první pohárový boj po 14 letech a startu přípravy už znají jízdní řád obou nejvyšších soutěží.

Po startu na Bohemians a brzkém derby v Karviné dojde na první vrchol podzimu, který bude mít devatenáct kol, na konci prázdnin, kdy Slezané pojedou na tradičně atraktivní výjezd do nedaleké Olomouce. Jen o dva týdny později – v polovině září po reprezentační pauze – přijede do Ostravy pražská Slavia.

Ve 12. kole (19. a 20. října) poměří Baník síly znovu doma s Plzní a vrchol nastane na začátku listopadu, kdy FCB zamíří na pražskou Letnou k bitvě se Spartou. Ještě před koncem roku se pak Baník podruhé utká s Karvinou, tentokrát ve Vítkovicích. Podzim zakončí doma se Slováckem, jaro pak začne 1. února v Liberci. Přesné časy jednotlivých utkání budou upřesněny dle domluvy s televizním vysílatelem O2TV.

Los podzimu 2024 Baníku Ostrava ve FORTUNA:LIZE

1. kolo (20. a 21. července): venku Bohemians Praha

2. kolo (27. a 28. července): doma Jablonec

3. kolo (3. a 4. srpna): venku Karviná

4. kolo (10. a 11. srpna): doma Hradec Králové

5. kolo (17. a 18. srpna): venku Slovácko

6. kolo (24. a 25. srpna): doma Liberec

7. kolo (31. srpna a 1. září): venku Olomouc

8. kolo (14. a 15. září): doma Slavia Praha

9. kolo (21. a 22. září): venku Teplice

10. kolo (28. a 29. září): doma Dynamo České Budějovice

11. kolo (5. a 6. října): venku Mladá Boleslav

12. kolo (19. a 20. října): doma Viktoria Plzeň

13. kolo (26. a 27. října): venku Pardubice

14. kolo (2. a 3. listopadu): venku Sparta Praha

15. kolo (9. a 10. listopadu): doma Dukla Praha

16. kolo (23. a 24. listopadu): venku Jablonec

17. kolo (30. listopadu a 1. prosince): doma Karviná

18. kolo (7. a 8. prosince): venku Hradec Králové

19. kolo (14. a 15. prosince): doma Slovácko

OSTRÝ START NA SPARTĚ, KDY BUDE OPAVA?

Po postupu do druhé ligy se fanoušci Baníku mají na co těšit i v případě B-týmu. Tým Josefa Dvorníka začne ligový podzim stejně jako áčko 20. či 21. července a rovnou na horké půdě rezervy pražské Sparty. Na konci srpna pocestují do Olomouce na Sigmu, v říjnu na Slavii a vrcholem bude o víkendu 26. a 27. října derby v Opavě. O týden později zavítá do Ostravy Zbrojovka Brno, 9. či 10. listopadu zakončí Slezané podzim ve Varnsdorfu. Jaro pak začíná na začátku března s Táborskem.

Rozlosování podzimu 2024 Baníku Ostrava B:

1. kolo (20. července): venku Sparta Praha B

2. kolo (27. července): doma Varnsdorf

3. kolo (31. července): venku Táborsko

4. kolo (3. srpna): doma Vyškov

5. kolo (10. srpna): venku Chrudim

6. kolo (17. srpna): doma Prostějov

7. kolo (24. srpna): venku Olomouc B

8. kolo (31. srpna): doma Líšeň

9. kolo (14. září): venku Žižkov

10. kolo (21. září): doma Zlín

11. kolo (28. září): venku Vlašim

12. kolo (5. října): doma Jihlava

13. kolo (19. října): venku Slavia Praha B

14. kolo (26. října): venku SFC Opava

15. kolo (2. listopadu): doma Zbrojovka Brno

16. kolo (9. listopadu): venku Varnsdorf