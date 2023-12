Nejprve vyzval na souboj několikanásobného šampiona weltrové váhy Davida Kozmu. „Mám rád výzvy,“ řekl sice neohlášený, ale velmi reálný účastník druhého ročníku pyramidy Gamechanger v lehké váze.

Karvinský rodák Kozma, který se těší rovněž velké oblíbenosti fanoušků, byl překvapený. „Ještě jsem to nevstřebal, ale neřeším to. Je o dvě váhovky níž, než já, takže mi to přijde jako nereálný zápas. Uvidíme, třeba se rozhodnu to přijmout,“ reagoval.

To ale Keitu nijak neuklidnilo. „Myslím to vážně. Můj první fight v Oktagonu proběhl v sedmdesáti kilech, a jestli někdo dokáže porazit Davida Kozmu, tak jsem to já. Je třeba zmínit, že tady je jen jeden panter, a to jsem já. Navíc miluji Ostravu, chci s ním tady zabojovat,“ poukázal Losene Keita na fakt, že si přezdívá ‚Black Panther‘, zatímco Kozma ‚Pink Panther‘. „Možná jsem egoista, ale jdu si pro slávu, takže bych se s ním rád utkal,“ dodal.

Losene Keita s pásem pro šampiona pérové váhy Oktagonu.Zdroj: Oktagon MMA

TITUL A HÁDKY

Poté si sice vzalo hlavní slovo trio Vémola, Véght, Krištofič, ale Keita se pochopitelně pustil v krátkosti i do Samsonidzeho, jehož o den později ukončil po 37 vteřinách druhého kola. Soka museli z klece odnést na nosítkách se zlomenou čelistí. Když pak Belgičan nezískal bonus 5000 eur za výkon večera, dost se divil. Navíc, když jeho majitelem se stal Ronald Paradeiser, jenž před limitem porazil legendu Ivana Buchingera. A pustil se do další hádky.

„Upřímně, myslel jsem si, že to má být fight of the night, kdo to dostane, ale když zápas zastaví doktoři?“ ptal se Keita. „Zasloužil by si to i Xavier, Peňáz i já také, ale nevím, proč Rony. Za co? Vždyť i on je překvapený,“ hlásal. „Já porazil borce z první dvoustovky, ty z čtyřstovky. Vidím to spíše na mou stranu. Mohli jsme přitom bojovat spolu, nechtěl jsi,“ připomněl mu Paradeiser.

„Viděl si, co jsem mu udělal?“ odkázal Keita rivala na zdravotní stav Samsonidseho. „Neviděl, slyšel jsem, že jsi mu zlomil čelist,“ odpovídal Paradeiser. „Mě doktor nezastavil, já ho knokautoval, tak myslíš, že si bonus zasloužíš?“ opakoval Keita, přičemž se mu dostalo kladné reakce.

„Bohužel, někteří bojovníci potřebují sebereflexi. Když podám dobrý výkon, vím o tom. Měl jsi dobrý finiš, Peńáz taky, ale u tebe to zastavil doktor. Myslíš si, že jsi podal dobrý výkon? Bonus si nezasloužíš,“ kroutil hlavou dál Losene Keita, který vzbudil pozornost nejen dalším zvoláním ‚Baník pi*o!‘ směrem k zaplněné Ostravar Aréně, ale už při nástupu do klece, když nesl nápis „Free Palestine“, tedy „Svobodu Paletině“.

FOTBAL V OSTRAVĚ? PŘIJEDU RÁD

Navíc zpochybnil žebříček napříč vahami, který Oktagon zveřejnil, na němž je na pátém místě. Nelíbilo se mu především třetí místo Hatefa Moeila. „Jak se nade mně dostal, když má v Oktagonu dva zápasy, a já sedm nebo osm. Dominoval jsem ve dvou kategoriích. Nechápu, jak byl sestaven,“ smál se Keita.

Bojovník, který uhranul publikum Oktagonu svou dynamikou, pohyblivostí i silou, má přitom pohnutý osud. Před pár měsíci se v dokumentu organizace přiznal, že nějaký čas strávil ve vězení, když mu v Belgii sečetli několik prohřešků. „Přišly za mnou matka a sestra, která plakala. To se mnou hnulo, protože brečela kvůli mně. V ten moment se mi v hlavě všechno změnilo,“ vzpomínal.

Souboj Nika Samsonidseho s Losene Keitou na Oktagonu 50.Zdroj: Oktagon MMA

V té době sice nevěděl, co bude po propuštění dělat, ale kamarád ho nasměroval k bojovým sportům. Jak se ukázalo, správná volba. A třeba mezi fanoušky Oktagonu v Ostravě patří mezi oblíbence. „Spousta lidí mě má rádo, i když nejsem odsud. To mě inspiruje a je to velká motivace. V pětadvaceti pořád jsem na začátku cesty,“ zvážněl Keita v sobotu na tiskovce, přičemž byl anglickým novinářem dotázán, jestli zná něco z historie Baníku.

„Něco málo ano. V Ostravě jsem už asi počtvrté, byl jsem tu i na dovolené. Vím, že Baník tady mají všichni rádi,“ přikývl. „Jsem fanoušek fotbalu, vyrůstal jsem na něm. Tady mluvili všichni o Baníku, tak ho také podporuji,“ doplnil Losene Keita.

V rámci poturnajové tiskové konference už ale nezazněl dotaz na to, že asi jen tři hodiny před Keitovým triumfem vyhrál Baník dvěma góly Abdullahiho Tanka v závěru ligový duel v Hradci Králové 3:2. Deník se dotázal na Belgičanovu reakci zpětně skrze organizaci. „Ano, slyšel jsem, že Baník vyhrál, ale nedíval jsem se, už jsem byl na Oktagonu. A když jsem se to dozvěděl, hned mě napadlo, že bych mohl zařvat Baník pi*o!“ vzkázal Keita.

A plánuje někdy zavítat v Ostravě na fotbal? „Pokud mě Baník pozve, tak samozřejmě přijedu rád,“ uzavřel Losene Keita.