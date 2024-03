Páté místo, dva body za čtvrtým Slováckem. To je postavení, z něhož půjdou fotbalisté Baníku Ostrava v příštím týdnu po reprezentační přestávce do závěrečných pěti kol základní části FORTUNA:LIGY. Slezané jsou tak vůči celku z Uherského Hradiště na tom lépe o šest bodů oproti stavu, který platil před výkopem jarní části. „Ale samozřejmě nelze říct, že bychom byli spokojeni,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško, který také přiblížil, v jakém stavu jsou jednání ohledně nové smlouvy Matěje Šína.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Jako kdyby na jaře to čtvrté místo nikdo ani nechtěl. Kromě vedoucí trojky Sparta, Slavia a Plzeň ztrácí úplně všichni. Slovácko, Olomouc, Mladá Boleslav, Liberec i Baník. Svěřenci Pavla Hapala zejména doma, kde čekají na plný bodový zisk od září. A fanoušci svou nelibost s tímto faktem, stejně jako hrou, dávají najevo. Na sítích i na stadionu, jako po porážce s Olomoucí.

Na Bazalech jsou si negativní série vědomi. „Domácí šňůra bez výhry nás mrzí,“ přiznal Luděk Mikloško pro web fcb.cz. „Nálada se vždy, ať chcete nebo ne, hodně odvíjí od toho, jak se vám daří na domácím hřišti. Tady na nás chodí nejvíce našich fanoušků a ti chtějí vidět výhry, to je zkrátka fakt. A my jsme v Ostravě půl roku nevyhráli…,“ poukázal na neúspěchy.

OBRAZEM: Pochod, chorály, choreo… V Pardubicích podpořili Baník i Mladí Chachaři

„A i když vyhrát sedmkrát z posledních devíti zápasů venku je objektivně velice dobré, vždy to zákonitě bude devalvováno těmi domácími ztrátami. S tím si lámeme hlavu, proč nám to zase doma přestalo jít,“ doplnil bývalý brankář.

Stejně jako v minulém týdnu v rozhovoru pro Deník zmínil dva důvody – nezdařilá hra do plných a mizerná produktivita. Ostatně Baník ve dvanácti zápasech vstřelil ve Vítkovicích pouhých šestnáct branek. Navíc pět z nich při poslední výhře Zlínu.

„S Olomoucí jsme to utkání měli v první dvacetiminutovce rozhodnout. Zase je pravda, že nám vůbec nevyšla přesilovka proti Bohemians. Ale i tenhle zápas jsme měli výborně rozehraný. Předtím s Plzní jsme prohráli brankou v nastavení,“ připomněl Mikloško jarní nezdary.

Lukeš: Baník má být dominantnější, za bránění ale Hapal nemůže. Prodrbal se klid

Mjaitel Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a vedle šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.Zdroj: FC Baník Ostrava

„Pokud má soupeř snahu hrát otevřeněji, což se ukazuje venku, nebo v zápasech proti Spartě a Slavii, sedí nám to více. Ale když jsme to mužstvo vloni v létě omlazovali, bylo nutné s tím trochu počítat,“ podotkl, přičemž výkyvy po množství změn očekával. „Musíme pracovat, a také pracujeme na tom, abychom dokázali naši hru co nejvíce stabilizovat. Věřím, že s časem se i tohle bude zlepšovat,“ zadoufal Luděk Mikloško.

Jako realitu bere to, že vedoucí trio je odskočené. Zmínil herní i ekonomickou stránku, z čehož plyne hráčská kvalita. „Ale pak je tam skupina klubů, do které patříme my. Cítíme, že je naši povinností se prát o čtvrté místo. To vidím jako cíl pro zbytek této sezony, pokud se bavíme o příštích dvou měsících. A samozřejmě dále pracovat na omlazování mužstva,“ nastínil Luděk Mikloško.

Stoper Baníku o vítězné trefě i výkonu v Pardubicích: Závěr? Zbytečně nervózní

S omlazováním souvisí i to, že nedávno klub prodloužil smlouvy s Davidem Buchtou a Jiřím Boulou, do sestavy navíc už na podzim zapadl Tomáš Rigo, který přišel v létě ze Slavie. „Tomáš se prosadil opravdu velmi rychle. Určitě bych neočekával, že už po půl roce bude tak výraznou osobností,“ upozornil Mikloško s tím, že to podle něj ukazuje správný směr, jímž se Baník ubírá.

Mezi fanoušky pochopitelně rezonuje eventuální prodloužení smlouvy u dalšího mladíka Matěje Šína, který patří do skupinky s výše zmíněným triem, a jehož současný kontrakt končí příští rok v létě.

„Všechny tři kluky jsme oslovili stran nových smluv už v zimě. S prvními dvěma už jsme prodloužili a s Šíňasem jednání stále probíhají. O našem zájmu delší dobu ví. Osobně jsem s ním několikrát na toto téma mluvil. Na rozdíl od Buchtiče s Boulisem na Matějovu pozitivní odpověď čekáme. Samozřejmě věříme, že i s ním se dohodneme, máme zájem, aby byl v Baníku a byl jedním z hráčů, se kterými budeme moci počítat do budoucna,“ popsal situaci Luděk Mikloško.

Baník se další výhrou venku přiblížil Slovácku. Hapal: Mužstvo ukázalo morál

Zároveň věří, že se podaří do týmu i hře zařadit jako Grygar, Šudák, Krupička, či Málek. „Nejde to ale hned a najednou,“ řekl.

Na hráčích s dlouhodobými smlouvami chce stavět. Stejně jako to, aby do budoucna Baník šlapal na paty třetí Plzně. „Teď reálně naše ambice ve zbytku sezony vidím tak, že se chceme poprat o čtvrté místo a jsem přesvědčen o tom, že to je v našich současných silách,“ zopakoval Luděk Mikloško.

„Teď se během reprezentační přestávky musíme nachystat na Teplice. Denně na trénincích vidím, jak mužstvo pracuje a realizačnímu týmu i hráčům věřím, že už tu černou sérii konečně protrhneme. Věřím, že nám přijdou pomoct a podpořit nás i fanoušci, i když doma už dlouho čekají na tři body,“ uzavřel Mikloško.