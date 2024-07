Výhra 5:1, asi musíte být spokojený, viďte?

Ano. Je pravda, že jsme začali trošku nervózně, což asi způsobilo, že celý klub měl po těch čtrnácti letech velká očekávání, jak to dopadne. Myslím, že to kluci zvládli dobře. Škoda té obdržené branky, ale myslím si, že jsme mohli vyhrát větším rozdílem, kdyby si tam kluci ještě lépe vyhověli v některých situacích. Škoda. Jinak vynikající atmosféra a fantastičtí fanoušci. Tohle bylo to, co jsme si od postupu do Evropy představovali.

Ceníte si přístupu, že jste jeli od začátku do konce?

Samozřejmě cením, ale za mě ještě chyběla lepší spolupráce mezi kluky. Někdy si to mohli přihrát a dávat pomalu do prázdné branky. Místo toho volili střelu nebo zakončení, které nevyšlo. Ale kdyby mi před zápasem někdo řekl, že vyhrajeme na pět jedna, určitě bych to bral. Člověk je ale pořád náročný, chce víc, a tady to víc skončit mohlo. Ale jsem spokojený, máme rezervu do odvety, kterou věřím, že vyhrajeme a postoupíme dál.

Soupeř nebyl nijak silný, ale ukázalo se, že kádr má na to, aby hrál v Evropě?

Viděli jsme, že se v sestavě udělaly změny, pošetřili se hráči, takže věřím, že kluci se tam budou točit. Budeme to muset zvládnout.

Ewerton gól a dvě nahrávky za 26 minut. Tohle je asi důvod, proč jste ho v létě natvrdo udělali, že?

Určitě. Je to výjimečný hráč, rozhodně v naší sestavě a víme, že utkání může udělat vlastně sám.

Nebojíte se, že když o sobě dá takto vědět, hodnota sice roste, zájemci se mohou ozvat, nicméně ve smlouvě má danou klauzuli?

Samozřejmě, ale tak je to u všech hráčů. Když takhle budou hrát všichni, tak přijdou nabídky a je jasné, že se chtějí posouvat. To je prostě fotbal a tak to musíme brát.

Odešel Jiří Letáček, nicméně Jakub Markovič vypadá jistě. Dělá vám radost?

Určitě. Minulý rok na svou šanci čekal, teď je to na něm. Máme tady ale zase dva brankaře, o kterých si myslíme, že jsou vyrovnaní a budou se o to muset rvát. Konkurence posouvá všechny. Hráče v týmu i gólmany v bráně. Tým máme silný. I když jsou tam pořád věci, které by se daly zlepšit. Věřím, že se to postupem času během ligy bude ještě zlepšovat.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Radost fotbalistů Baníku Ostrava.

Teď si aspoň můžete výjezd do Jerevanu v managementu užít, co myslíte?

Věřím, že jo. Samozřejmě to nemůžeme úplně podcenit, to v žádném případě, protože tam bude zase jiné prostředí. Může tam být teplo přes 40 stupňů, takže pak to utkání bude o to náročnější. Musíme na to být připraveni a udělat všechno pro to, abychom postoupili dál, aby to bylo se ctí a s dalším vítězstvím.

O Kodani už začínáte mluvit?

Ještě tam nejsme, ještě ne, i když samozřejmě věříme, že se tam dostaneme. Bude to těžký soupeř, ale nejdřív nás čeká Jablonec, pak odveta a až potom možná něco. Musíme jít zápas od zápasu, jinak to teď nejde.

Jak jste vlastně přijal Kodaň, jelikož v osudí byli všichni ostatní daleko schůdnějšími soupeři?

To ano, je to silný soupeř, ale já si myslím, že jestli chceme postoupit dál, tak je jedno, jestli ho dostaneme v tomhle kole nebo v dalším. Prostě přes ně musíme přestoupit, udělat pro to vše. Věřím, že tým máme dost silný na to, abychom zvládli i tu Kodaň.

Zápas na Bohemians a to zklamání jste si už vyhodnotili?

Jistě, Bohemka bylo velké zklamání, prakticky nám tam odešla záloha, kdy Rigo v noci před zápasem chytil průjem, takže byl vyřízený a v poločase jsme ho museli sundat. Nedařilo se ani Boulovi, Klímovi, takže střed zálohy, a vůbec hřiště, nám odešel. Proto nám to tam nevyšlo. Osobně jsme nespokojení s druhou brankou, kdy to byl stoprocentní ofsajd. VAR to vyhodnotil jinak, ale já trvám na tom, že špatně. I ten snímek VARu nebyl stoprocentní. To mi nikdo nevymluví, že byl, aby zvrátil fakt, že šlo o ofsajd. Praporek byl nahoře, takže jestliže neměli stoprocentně průkazný materiál k tomu, tak za mě to je špatné rozhodnutí VARu. Za tím si stojím na sto procent.

Na předsezonní tiskové konferenci jste řekl, že řešíte ještě jeden možný příchod. Je něco nového?

Teď už si myslím, že kádr máme stabilní. Ano, kdyby vyšlo ještě jedno jméno, tak jo, ale zřejmě asi ne. Myslím si, že už je to skoro uzavřené.

Takže příchod Michala Kohúta nechcete lámat za každou cenu přes koleno?

To je na Slovácku. My jsme podali nabídku, Slovácko se k tomu nechtělo vyjádřit, drží ho tam, ale jemu za rok končí smlouva. Dneska ho mohli ještě za něco prodat, takhle ho za rok budou pouštět zadarmo. Je to na Slovácku, my s tím nic neuděláme. Když oni ho nechtějí pustit, nepustí ho.