/ROZHOVOR/ Dobře naladěný, výřečný, otevřený, ale i plný očekávání. Luděk Mikloško přišel na středeční předsezonní tiskovou konferenci v pohodovém rozložení. Má za sebou první letní přípravu v roli sportovního ředitele Baníku Ostrava, během které doslova překopal kádr. Skončily dlouholeté opory Jan Laštůvka, Jaroslav Svozil a Nemanja Kuzmanovič, naopak přišlo deset vesměs zajímavých posil. Očekávání fanoušků nejsou malá, i když každý si uvědomuje, že nic nepůjde přes noc. „Musí si to sednout,“ říká bývalý brankář Mikloško na prahu nového ročníku.

Tisková konference Baníku Ostrava. | Video: David Hekele

Mohli jste si díky přestupu Muhameda Tijaniho dovolit více nových hráčů?

Takto to koncipováno nebylo. Byl jsem na schůzce se Slavií, měl jsem možnost to jednání absolvovat na vlastní kůži. Bylo velice seriózní z obou stran. Oni chtěli Tijaniho, já řekl, že dobře, ale my zase požadujeme Riga, kterého pustil nemínili, jen uvolnit na hostování. Tak pojďme udělat kompromis. Ale bylo to s panem Tvrdíkem i celým jeho kolektivem velice seriózní jednání. Dohodli jsme se velice rychlé. No rychle… Bylo to do noci, ale korektní.

Byla součást Tijaniho přestupu tedy trojice Rigo, Ewerton, Markovič?

Ne, ne, tak to nebylo. My za ty hráče musíme zaplatit, nebylo to vázané na sebe, protože jsme nevěděli, jak to bude. Bylo to oddělené.

Šín a spol. vyfárali, dres na měsíci. Obměněný Baník si (možná) rýpl do rivala

Nebojíte se tak velké obměny a zásahu do týmu?

Samozřejmě, nějaké obavy jsou, ale zatím to vypadá, že ti kluci jsou ohromně pracovití. Je tam vidět na konkurence, kluci jedou v trénincích na sto procent, rvou se o místo v základní sestavě. To by nás mohlo posouvat jen dál.

Že k takovým změnám dojde, rozhodla ta nevydařená sezona?

Určitě. Přišel jsme někdy koncem minulého roku, neměl jsem moc velký čas se rozkoukávat a poznávat hráče, protože jsem je opravdu neznal charakterově, mentálně, ani herně. Cítili jsme, že tomu mančaftu chyběla rychlost. Kromě Plavšiče na jedné straně, a dobře, Cadua na druhé. Když vezmu útok, měli jsme tam tři stejné hráče. Pořád to nebylo ono. I střed. Chyběla nám tam fotbalovost, kreativní hráči. Dneska se nám to podařilo do týmu dostat, i když samozřejmě na sobě musí hodně pracovat. Věřím ale, že se nám ty kluky podaří zlepšit a posunout dál.

Kdo by měl být motorem, nebo mozkem mužstva?

Třeba Ewerton. To je výborný fotbalista. Dobře se jeví Šiňas, možná v přípravě je trochu zavařenější, ale také je to chytrý hráč, perspektivní, mladý. Nebo Rigo. Běhavý kluk, technicky není špatný. Teď je ta konkurence je obrovská, věřím, že to bude kluky posouvat. Ewerton je ale ten hráč, který by to měl šéfovat.

Nedaleko od Ostravy: srdcaři fandí Baníku i venku. Tak vzpomíná na výjezdy Vity

Můžete přiblížit, jakým způsobem v Baníku hostuje? Slavia si ho totiž může v zimě stáhnout, že?

Může. Byl ale po zranění a my jsme se domluvili, že ano, my si ho vezmeme, ale počkáme. Byli jsme dohodnuti, že pokud by nebyl stoprocentně zdravý, tak smlouvu s ním můžeme uzavřít, až když bude v pořádku. Třeba v poslední přestupní den. Bylo to seriózní jednání. Nechtěli jsme vzít hráče, o němž bychom nebyli přesvědčeni, že bude zdravý, aby nám pak nezůstal celý rok sedět na lavičce, nebo by ležel v medical roomu.

Zároveň sázíte na mladé brankáře. Trojici Hrubý, Markovič, Letáček je od devatenácti do čtyřiadvaceti let…

Chtěli jsme mladé kluky, nabídek na brankáře byla spousta. Důležité bylo, aby brankářský tým vytvořil dobrý kolektiv. Proto jsem se bavil s Jirkou Letáčkem, který mi říkal, že s Kubou Markovičem v Pardubicích vycházel velice dobře, a že by proti tomu nic neměl. Naopak že by to bylo výborné. Takže jsme zvolili Markýze, je to mladý a talentovaný gólman. Vytvoří výbornou dvojici, která bude doplněna buď Hrubým, nebo Kubným, který přišel z Opavy. Je taky velice talentovaný, chceme s těmito čtyřmi pracovat a posouvat je.

Lukeš: To, co Brabec, by každý majitel neudělal. Průvan v Baníku je pochopitelný

Není Hrubého trošku škoda na pozici trojky?

Původní plán byl, že trojkou bude Kubný. V minulé sezoně chytal za dorost a za béčko, plánoval jsem jeho posun na trojku v áčku se starty v béčku. Ale na začátku přípravy si udělal něco s přitahovačem a je zraněný. Nemohli jsme si proto dovolit Hrubého nikam pustit. Vysvětlili jsme mu to. Pokud se Kubný uzdraví do konce přestupního období a bude ještě možnost třeba nějakého hostování ve druhé lize, rádi ho uvolníme, aby chytal. Potřebujeme tři brankáře, nemůžeme si dovolit mít dva. Jestli zůstanou oba, budou se v béčku střídat, aby měli vytížení.

Akademie měla mít nového šéftrenéra, ale nakonec nemá…

Je to složité. Měli jsme vytipovaného člověka, který říkal, že přijde, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Zatím jsme to nechtěli řešit tím, že vezmeme někoho narychlo jen proto, abychom tam někoho měli. Takže jsme tam nechali lidi z vlastních řad. Jsou to mladí trenéři, dáváme jim šanci. I Josef Dvorník u B-týmu je perspektivní. Nechceme si vychovávat jen hráče, ale i trenéry.

Frydrych o zranění: Kouše se těžce. Chci ukázat, že na sestavu v Baníku mám

Když mluvíte o trenérovi. Zažije Baník konečně sezonu, kterou kouč dokončí celou? Beze změn?

(usmívá se) Já bych si to samozřejmě přál, přál bych, aby to byla volba na několik let. Kritiku Pavla (Hapala) v minulém roce chápu, ale pak jsem se zeptal, co se stane dál? Koho přivedeme v rozjeté sezoně? Padala jména jako Pánik, Straka, ale to bychom vypadali opravdu jako pitomci. Všechny jsem ujišťoval, že nespadneme, že s tím kádrem spadnout nemůžeme, a věřím, že se zachráníme. Samozřejmě v závěru jsme museli udělat nějaké změny a všichni se nám smáli, že dáváme Honzu Laštůvku z brány. Nikdo nevěřil, že i s mladšími kluky to můžeme zachránit.

Ale povedlo se…

Ano. A v posledních dvou zápasech jsme dali šanci našim odchovancům, kteří měli ukázat, že na to mají. Nemohou říct, že by příležitost nedostali, ale všichni viděli jak to je, když říkají, ať to hrajeme s odchovanci. Teď bychom hráli opět tam, kde v minulé sezoně. Je to o chemii v týmu, je to živý organizmus, kde se děje řada věcí, třeba zranění, která nás na jaře potkala. Podělal se nám střed mužstva, jako Tetour, který je tvořivý. A jsem rád, že se nám ho podařilo přesvědčit, že zůstal. Věřím, že bude přínosem. I díky spolupráci s Ewertonem. Oba by měli být mozkem týmu.

Slavia nevyšla, Plavšič tak kouká směrem do zahraničí. Co ale návrat do Baníku?

Loni byl velkým tématem velmi dobrý los, dopadlo to ale katastrofálně. Aktuálně máte začátek soutěže papírově složitější. Jak to vidíte?

Je to fotbal. Pokud se chceme posouvat, musíme dělat body. Minulá sezona ukázala, že se slabšími soupeři jsme zápasy podělali, nedařilo se nám v nich. Naopak proti Slovácku nebo Plzni jsme body udělali, což možná ani nikdo nečekal. Papírově silnější los nyní neřeším. Uvidíme, jak do toho kdo vstoupí. Začátek bývá často i o štěstí.

Na závěr, na odlehčení. Před dvaceti lety startovala mistrovská sezona, odcházela jména jako Lukeš, nebo Svěrkoš, týmu určitě nikdo nevěřil na vrchní patra tabulky. Uvědomil jste si to? Vidíte podobnost?

Já věřím tomu, že se tým posune dál. Samozřejmě bych chtěl splnit Vaškovi Brabcovi jeho sen a jednou si ty poháry zahrát. A tohle je začátek cesty, kdy se nám to v krátké době může povést. Nechci mluvit, že do pěti let, ale během dvou tří bychom tam měli bojovat. A klidně to může být i letos.

Tisková konference FC Baníku Ostrava k sezóně 2023/2024 a představení nových dresů na Landeku, 19. července 2023, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

O čem mluvil Luděk Mikloško v rámci tiskové konference?

O KÁDRU A PŘESTUPOVÉ POLITICE

Přestupů jsme udělali víc. V zimě jsme nechtěli zasahovat do kádru, protože ty přestupy jsou složité. Buď hráči hrají v základních sestavách, nebo bychom museli koupit někoho z lavičky. Navíc v zimě nikdo nechce hráče za slušné peníze pustit, tím pádem bychom museli přeplácet. Do toho jsme se pouštět nechtěli, spíše bylo cílem se připravit na léto, kdy náš scouting tým a všichni kolem jsme půl roku tvrdě pracovali na vyhledávání hráčů a vytipovávání. Doufali jsme, že pět šest se nám jich podaří přivést. Když vezmu i ty, na něž jsme mohli uplatnit opci, tak je to celkem třináct hráčů. Přestavba týmu je veliká, nechci se vymlouvat, ale bude trvat, než si to sedne. Tým je pět týdnů pohromadě, absolvoval tvrdou přípravu, a teď se ladí k prvnímu utkání. Věřím, že kvalitní, podařilo se nám ho zrychlit a dopředu by měla být síla větší, než v minulých sezonách.



O ŠÍŘCE KÁDRU (32 jmen)

Hráčů máme víc, Michal (Bělák) by byl radši, kdyby jich bylo méně. Třicet hráčů v týmu nechceme, snažíme se vybrat to nejlepší, co v něm je. Jsou tam někteří, které bychom rádi uvolnili na hostování, protože cítíme, že by tu neměli takový prostor a minutáž. Budeme se jen snažit posunout v první či druhé lize, aby hráli, vykopali se, za půl roku rok se vrátili a byli plnohodnotnými členy týmu.



O ANGLICKÉM ASISTENTU DANU SEARLEM

V minulosti jsme se bavili, že bychom potřebovali rozšířit realizační tým ještě o jednoho asistenta. Shodou okolností se Dan ozval, že chce do Evropy a sbírat zkušenosti. Okamžitě mě napadla ta myšlenka, že by mohl jít k nám. Proto jsem ho oslovil, jestli by měl chuť jít do Česka. Zaujalo ho to, pozvali jsme ho, aby se přijel podívat, do čeho jde a byl mile překvapen podmínkami, které máme. Okamžitě souhlasil. Brali jsme ho, protože ho znám z pozice šéftrenéra mládeže ve West Hamu, působil i v Chelsea a jiných klubech od mládeže po dospělý fotbal a je to trenér, který velmi dobře pracuje s mladými hráči. Posouvá je dál. Tuto roli bude tady mít, že se bude individuálně věnovat hráčům, a snažit se je zdokonalit a zlepšit. Po první hodině češtiny mi zaťukal na dveře kanceláře a zvolal: Baník číčo! Učí se rychle. (smích)



O JANU LAŠTŮVKOVI

Honzovi jsme práci nabídli, měl bych s ním v pátek mluvit, ale zatím přislíbil, že by pracoval u mládeže, u dorostu a pomáhal by tam Ondrovi Volšíkovi s brankáři.



O SRDJANU PLAVŠIČOVI

My zájem máme, ale není to jen o něm. Je to o agentovi i jím samým, jeho touhou bylo zahraničí. Čekáme, jestli se s někým dohodne, věřím ale, že kdyby se nedohodl, byla by velká naděje, že skončí u nás.



O DALŠÍCH POSILÁCH

Kádr už je hotový. Jedině – ani to nechci vyslovit – že by přišlo vážné zranění na nějakém postu, tak bychom museli přemýšlet. Jinak je uzavřený.



O PATRICKU KPOZOVI

O Patricka jsme měli zájem už v zimě, a to byl případ, že tehdy by byl možná za dvojnásobnou cenu. Neudělali jsme, sledovali jsme ho dál, ale pak chtěl Patrick odejít, zkusit něco jiného. Když jsme mu vysvětlili, co je Baník, co je za klub, tak neváhal a šel k nám.



O CÍLECH V NOVÉ SEZONĚ

Jak jsem řekl na začátku, beru to tak, že tým je v přestavbě. Už jen typy a věková hranice hráčů naznačuje, jakým směrem chceme jít. Nechceme přivádět hráče staršího věku, naopak přišli zkušenější, kteří mají něco odehráno, přišli i z druhé ligy, kteří jsou mladí a talentovaní. Ty chceme posouvat dál. Jsou pro naši budoucnost. Uvidíme v dalším přestupním období, kde bude třeba jaké posty doplnit a tým zdokonalovat. Přestupů by ale už nemělo být tolik, bylo by to o jednom dvou kvalitních hráčích k doplnění. Nebo mladíci, se kterými budeme chtít pracovat. To je moje filozofie a trenéři s tím souhlasí. A hrát na lepších příčkách, než v minulé sezoně.



A CÍLE PŘÍMO V LIGOVÉ A POHÁROVÉ SEZONĚ

S tím kádrem, který máme, určitě chceme hrát v horních příčkách, jen těžko říct, jestli to bude na páté, šesté, nebo třetí místo. Záleží na tom, jak si to sedne a i na štěstí. Může to trvat, ale zatím to vypadá dobře. V šatně je vynikající atmosféra i konkurence. Já věřím, že ta bude hráče posouvat dál.



O MOŽNÝCH ODCHODECH

Nic na stole není. Klukům (Kaločovi s Pojezným) Euro moc nevyšlo. Tady někdy stačí jedno povedené utkání a nabídka přijde. Když se to ale otočí, tak nic z toho není a to je jejich případ.



O B-TÝMU A POSTUPU DO DRUHÉ LIGY

Měli jsme velké diskuse, jakým směrem jít. V první řadě je pro nás výchova hráčů, teď jsme pět pustili do druhé ligy do Kroměříže, protože pokud o ně má zájem, oni tam mohou hrát – navíc pod dobrým trenérem – tak je to lepší, než je držet v B-týmu. A chtít postoupit. Pro tyto hráče jsme upřednostnili tuto cestu. Myslím si, že pořád máme dost hráčů – a kvalitních – v B-týmu, navíc když do přípravy šli čtyři hráči z dorostu, tak se o postup pokusíme. Během sezony uvidíme. Chceme to provázat i s A-týmem, tak uvidíme, zda bude moci pomoct v postupu. Pokusíme se o to.