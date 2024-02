V hlavě něco máme, ale ve fotbale se věci mění strašně rychle. Celé to bude o výkonnosti, i o tom, jak Rusnák zapadne, protože po příchodu ze Slovenska bude potřebovat čas, než se do toho dostane, až pozná, jaká česká liga je. Možná bude hrávat od začátku, možná ne. Zatím nevíme. Vždyť si vezměte, že Rigo přišel z druhé ligy, a také mu zvykání si chvíli trvalo. Vše chce čas, takže uvidíme, a během jara to budeme řešit. Navíc u Rusnáka nejsme úplně rozhodnutí, jestli je to spíše bek, nebo křídlo.

První posilou byl Matúš Rusnák, v létě by měl dorazit Michal Fukala. Jsou to kroky k létu, když Gigli Ndefemu a Janu Juroškovi končí smlouvy, stejně jako některým dalším?

Bývalý gólman moc dobře ví, že ačkoli se nyní vyhrává a střílí mraky gólů, je to příprava. To hlavní začne příští týden v Českých Budějovicích, kde Baník pojede se dvěma posilami (Rusnák, Adediran), a zatím jedním výrazným odchodem (Kaloč). „Myslím si, že po tom, co se stalo v létě, kdy jsme prošli velkou obměnou, to teď potřebovalo spíš kosmetickou úpravu, doplnit. Povedlo se, a teď uvidíme, co v lize,“ řekl v obsáhlém rozhovoru Mikloško.

Já si myslím, že i tam je variant dost. Z jedné strany Šehič, na druhé Rusnák, který je spíše ofenzivní. Může tam alternovat. Dále je tam Buchtič (Buchta), zleva může hrát Adediran. Je to vyvážené, a to ještě uvidíme, co bude s Ewertonem.

Zatím se nic nemění, je to tak?

Pro nás se zatím nic nemění, nic se nepohnulo. Žádnou konkrétní zprávu od Slavie nemáme, ale brzy bychom snad měli vědět, co a jak bude. Samozřejmě bychom byli rádi, pokud by Ewerton neměl žádná zahraniční angažmá a zároveň sama Slavia ho nevyužila, neměla pro něj uplatnění, kdyby se přesunul k nám.

Ze strany šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka proběhla na síti X komunikace, kdy k Baníku a Liberci směřoval výzvu, že jestli hráče moc opravdu chcete, cena je stanovena, a při příštích přestupech vaše výtky zohlední. Může to narušit vzájemné vztahy klubu se „sešívanými“, o nichž se ví, že jsou dobré?

Netuším přesně, co v tom bylo. V našem případě novinářský obrat slov a jejich vytržení z kontextu. Já měl říct, že Ewerton udělá vše pro to, aby zůstal v Baníku. Že do Slavie nechce. On ale řekl – a to jsem uvedl i já – že pokud nebude mít nabídku ze zahraničí, a nebude cítit šanci ve Slavii, tak jediný klub v Česku, kde bude chtít hrát, je Baník Ostrava. Když si ta slova pan Tvrdík přečetl, asi se mu to nelíbilo, ale jak říkám, bylo to vytrženo z kontextu. Víte, já nikdy tomu, co je v novinách, nevěřím. A už vůbec z toho nedělám závěry. Když už, tak si to snažím ověřit. Ale doufám, že to vztahy klubů nenaruší.

Loni v létě jste po špatném jaru trochu litoval, že v zimě mělo být změn více, než jen příchod Enea Bitriho. Nebojíte se, abyste letos za pár měsíců nemluvil podobně?

Ani ne. Jednou věcí je, že jsme přivedli dva hráče, ale k tomu jsme dalších pět mladých kluků zapojili z naší akademie. Naskočili do přípravy, jsou s námi v Turecku na soustředění, a i v A-týmu ukazují, že mají velký potenciál, aby v kádru do budoucna zůstali. Samozřejmě teď se budeme rozhodovat, jestli je v áčku necháme, nebo vrátíme do béčka. Troufám si však říct, že je velmi pravděpodobné, že budou s námi minimálně na některých trénincích, protože naznačují, že mohou mít velký přínos. Především ale potřebují zápasové vytížení a nabírat zkušenosti.

Zaujal vás některý z pětice Mikuláš Kubný, Radim Šudák, David Krupička, Patrik Měkota a Michal Málek víc, než ostatní?

Já myslím, že všichni překvapili tím, jak dobře do toho zapadli. Nemají žádné problémy. Hlavně jsem rád, že i během soustředění příležitost dostali, že to nebylo jen o tom, že bychom je do Turecka vzali pro PR. My s mladými chceme pracovat, zařadit je do áčka a posouvat je. Vše chce ale čas, přičemž i jejich vlastní trpělivost je důležitá. A pochopitelně chuť na sobě makat, zdokonalovat se a přiblížit se stabilním hráčům A-týmu, ne-li být ještě lepší.

Do Turecka neodletěl brankář Martin Hrubý, který zkusil štěstí v Prostějově, ale po týdnu vše skončilo. Co se stalo?

Než jsme odjeli, ozvala se Kroměříž, že má zájem, a ve stejnou dobu i Prostějov. Sám řekl, že to zkusí tam. A musím říct, že jsem z Prostějova hodně zklamaný, z jejich chování, protože údajně mu řekli, že jsou s ním spokojeni, ale potřebují zkušenějšího gólmana. Tohle chování mi nedává smysl a na Prostějov jsem naštvaný. To nám mohli říct rovnou a Hrubas by byl s námi v Turecku. Ale dál pracujeme na tom, aby se mu našlo něco, kde bude mít zápasové vytížení. Máme ještě Kubného, stejný ročník, jsou to vyrovnaní, každý je v něčem lepší, v něčem horší, musí na sobě pracovat. Byli bychom rádi, kdyby Hrubas odešel někam, kde bude chytat.

Luděk Mikloško.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vraťme se k posilám, po Rusnákovi vyšel ještě Quadri Adediran. Co si od něj slibujete?

Jde o silového hráče, tělem umí nadělat obráncům spoustu nepříjemností, což plní. Zároveň je nový a my máme zkušenosti, že kdokoli k nám přijde, není na kondiční úrovni, jakou bychom chtěli. Musíme s nimi – i s Adediranem – zacházet opatrně, dát jim čas, aby si zvykli na hru i intenzivní trénink. Co je pozitivní – a musím zaklepat – nemáme zranění. Jakmile hráč něco ucítí, radši ho stáhneme a dáme mu den odpočinku. V tom naši kondičáci dělají velkou práci, vyplácí se to, a chceme v tom pokračovat.

Největší potíže měl právě Adediran. Můžete přiblížit problém s kolenem, díky němuž z Českých Budějovic nepřišel na přestup, ale pouze na roční hostování? Prý jde o něco podobného, jako má Rafiu Durosinmi, s čímž se sice dá hrát, ale nikdy nevíte, kdy s tím bude problém, je to tak?

Ano, v podstatě to tak lze říct. Může s tím hrát fotbal dalších deset let a nebude mít žádný problém, ale také kdykoliv se může zranit. Proto jsme se chtěli vyhnout situaci, že koupíme hráče, kterého tady pak budeme jen tři roky léčit.

Pikantní je, že příští týden na hřišti Dynama může nastoupit.

S Budějovicemi jsme se takto dohodli, že nebude v kontraktu žádná podobná klauzule. A v případě, že od nás půjde někdo do Budějovic, tak to bude stejné.

To je případ Muhammeda Sanneha?

Přesně tak.

Mohou se tímto prolomit ledy českého fotbalu a vymizet nešvar, kdy hráč nesmí proti klubu, odkud hostuje, hrát?

Nemyslím si, že je to český nešvar, to tak funguje všude. Nebo ve většině zemí. My u Adedirana máme i opci na přestup, proto jsme se dohodli, že si nebudeme dělat potíže a start umožníme.

Na fórech fanoušků Sparty a sociálních sítích se během zimy objevila informace, že český mistr sleduje Karla Pojezného. Vy o tom něco víte?

Ne, vůbec nic. Ze Sparty se mnou nikdo nemluvil. Je to kachna.

Filip Kaloč zamířil hostovat do Kaiserslauternu. Bylo to z pohledu Baníku nevyhnutelné?

Nejde o to, jestli nevyhnutelné. Filip Kaloč je odchovanec Baníku, ve strašně mladém věku vyletěl nahoru, vybudoval si zde nějakou pozici, a i on sám se připravoval na to, že jeho vrcholem bude mistrovství Evropy jednadvacítek. Že se díky němu vyšvihne do zahraničí. Jenže šampionát mu nevyšel a žádný zájem o něj nebyl, navíc s tím souviselo neabsolvování hrubé přípravy. Naběhl až do herní části. Tam mu to ublížilo, přitom celé přestupové období měl v hlavě, jestli se mu někdo neozve, jestli někam nepřestoupí. Myšlenky měl jinde, než na hřišti.

A vypadl ze základní sestavy Baníku…

Ano. Příležitost dostali Rigo s Boulou, oba se jí fantasticky chytili, a nebyl důvod něco měnit. Když už potom vůbec nějaká nabídka přišla, řekli jsme si, že mu bránit nemá smysl. Navíc víme, že za ním už vyrůstali další hráči jako Šíňas (Šín), Grygar a další, kteří také potřebují hrát. Na jeho post hráče máme, takže na sílu ho tu držet by bylo kontraproduktivní. Stejně by nám už potom neodvedl to, na co má, a co od něj očekáváme. Myslím si, že šlo o přirozený postup, jak by to mělo být.

Ale přece jen… Nepředstavoval si klub větší profit za takového hráče, než že odejde na hostování a možná v létě na přestup za údajných půl milionu eur (12 milionů korun)?

Očekávání mohou být vždy vyšší, ale podívejme se na to realisticky. Říkáte „takového hráče“, jenže on u nás nehrál, vypadl ze sestavy, takže až „takový“ nebyl. Nebyl to tahoun, na který jsme byli zvyklí. A cena hráčů se dělá na velkých turnajích, jako je právě mistrovství Evropy. Tam on nepřesvědčil. Kdyby ano, a byl tahoun u nás, lze se o něčem bavit, ale takhle? Jak říkám, buďme realističtí, stůjme nohama na zemi, protože každý má jen tu hodnotu, jakou předvádí na hřišti. Nikdo jiný mu ji nezvedne. Musíme si uvědomit, že hráčů jako Filip běhá po světě tisíce. Myslím, že vše odpovídá tomu, co Filip předváděl.

Nicméně druhá bundesliga je sportovně krásné angažmá, co myslíte? Mohl skončit také někde v Maďarsku…

Určitě. Když se kdokoliv se z naší ligy dostane do takové fotbalové země, byť do druhé ligy, je to skvělé. A je to jen na něm. Filip má na to, aby se vypracoval, udělal si jméno, a jednou si zahrál i první bundesligu. A jeho posun výš by něco přinesl i Baníku, protože tam máme procenta z dalšího prodeje. A tím se vracím k té ceně, o které jsme mluvili. (usmívá se) Já myslím, že mu to sedne. Je to i změna prostředí, tady to znal, byl zde dlouho, takže i on ví, že tuto štaci potřeboval, aby se mohl posunout dál.

Občas se také mluví o zájmu o Abdullahiho Tanka…

Nic není. Žádná konkrétní nabídka nám nepřišla.

A Ladislav Almási v rozhovoru pro Deník dal najevo nespokojenost se svou pozicí, že nabídky má, nyní se odpojil od týmu…

Laco je podobný případ jako Kaloč. Když přišel do Baníku, první sezona se mu ohromně vydařila, takže se chytil a vylétl nahoru. Hrál se jiný fotbal, přímočařejší, více míčů chodilo do šestnáctky, kdežto teď praktikujeme spíše kombinační hru. Navíc mu nefungovalo zdraví. Loni si před soustředěním zranil kotník, vypadl z celé přípravy, a podle toho se táhl celý rok. Uzdravil se, pracoval na sobě, byl skoro zpět, ale buď se zranil, nebo odjel na reprezentační sraz a vrátil se s covidem. Přitom my počítali s tím, že zůstane a čtrnáct dní potrénuje. Na tohle vše doplatil, protože nikdy nebyl stoprocentně připravený. A možná ještě něco.

Povídejte…

Asi mu chyběla i trpělivost. Když dali trenéři šanci někomu jinému, tak nikdy nevydržel tlačit, makat, aby přesvědčil všechny okolo, že si místo na hřišti zaslouží on. Je to prostě podobné jako Kaloč. Když jsme ucítili, že chce změnu, věděli jsme, že bránit mu nebudeme. On sám ví, že to nemá jednoduché, a pakliže sám nemá sílu a vůli se rvát, tak ho násilím držet nebudeme. Obecně lze říct, že nabídka musí dávat smysl hlavně jemu, to v první řadě. Nechceme, aby odešel někam, kde pomalu nedostane šanci, protože jim jen chybí třetí útočník, a on bude sedět na lavici. Jde o to, aby se nakopl. Nabídka tam je, ale jsme na začátku. A v tom se od Kaloče liší.

V čem?

Kaloč odešel do Kaiserslauternu, u Almásiho to ale žádná západní Evropa není. Nicméně jak říkám, uvidíme.