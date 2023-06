/EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR – 2. ČÁST/ Jedna starost skončila, další však začíná. Po záchraně FORTUNA:LIGY se Luděk Mikloško chystá na své druhé přestupní období ve funkci sportovního ředitele Baníku Ostrava. A ví, že ho čekají pracovně nabité letní týdny. „Příchodů bude určitě více, než v zimě, kdy jsme udělali jen Bitriho,“ přiznává fotbalový funkcionář ve druhé části obsáhlého rozhovoru pro Deník, v níž se vyjádřil k jednáním o setrvání Srdjana Plavšiče a Cadua, budoucnosti veteránů Jana Laštůvky s Jiřím Fleišmanem, nadějným i zavedeným mladíkům, či slovům trenéra Pavla Hapala.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Už máte představu o kádru, odchodech a jeho doplnění během léta?

Opce jsme uplatnili na Letáčka a Šehiče. Bohužel celé jaro byl zraněný Dan Tetour, s jehož agentem jednáme a máme zájem, aby setrval, ale tady je to otevřené, protože mu končí smlouva a je volným hráčem. Každopádně začíná trénovat s míčem a je předpoklad, že bude v pohodě. Jinak máme vyhlédnuté nějaké hráče, ale to bude o dalších jednáních.

Pavel Hapal přiznal, že klub i Brazilec Cadu mají zájem o další spolupráci. Tady to bude o dohodě s Plzní, že?

Cadu i Plavšič jsou výbornými kluky, kteří tady zapadli. Líbí se jim tu, chtěli by zůstat, jenže byli tu jen na hostování a bez opce. Víme, že Plavšič má ambice hrát v zahraničí. My o hráče ale zájem máme. Chtěli bychom, aby tu oba pokračovali, ale bude to samozřejmě složité. U Plavšiče jsme v jednání se Slavií i hráčem, který nám sám řekl, že pokud by to venku neklaplo, hrozně rád bude tady pokračovat.

Kolik procent tomu dáváte?

Dvacet? (usmívá se) Ale bavíme se se Slavií o možnostech u něj, případně i u jiných hráčů. Děláme vše pro to, abychom udrželi Plavšiče, ale i Cadua.

Jak velkou ztrátou by byl odchod Plavšiče z vašeho pohledu?

Já myslím, že to ukázal. Je to rozdílový hráč.

Do kdy chcete mít v případě obou jasno?

Ideálně samozřejmě do začátku přípravy (19. června), ale oba se vrací do svých klubů. U Cadua je to těžší v tom, že nevíme, kdo bude trenérem Plzně, a zda s ním bude počítat. Teprve poté se rozhodne. Nicméně máme je oba ozkoušené, víme co od nich čekat, takže když by se zapojili až v průběhu přípravy, nebude to problém. Nevadilo by nám to tak, jako u jiných nových hráčů, kteří se potřebují zapracovat a zvyknout si. Viděli jsme to třeba u Bitriho.

Jak to vypadá s dvojicí veteránů – Janem Laštůvkou a Jiřím Fleišmanem? V případě Laštůvky jste oznámili, že už nebude pokračovat.

Bylo to velice těžké rozhodnutí. U hráče s takovou historií v Baníku. Jak jsme řekli, cítíme, že je čas trochu omlazovat kádr. Ale o Honzu bychom nechtěli přijít. O našem zájmu ví, on si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, potřebuje si srovnat myšlenky na to, jestli se z hráčské kariéry chce pomalu přeorientovat do nové pozice. Funkcionářské, trenérské, nebo jiné. Aby si rozmyslel, co bude chtít dělat.

Jiří Fleišman se vyjádřil, že se s druhotnou rolí smířit nehodlá a bude bojovat o místo v sestavě.

To řekl i mě. Jirka je na tom kondičně velice dobře, byli jsme teď rádi, že ho máme, protože hrál velice slušně. Dělá maximum, aby hrál. Stále na sobě pracuje. Určitě nám může ještě pomoci.

Luděk Mikloško, sportovní ředitel Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Přivedete ke dvojici Letáček – Hrubý třetího gólmana? Mluví se o Jakubu Markovičovi.

Uvidíme. Ještě máme Budinského, na kterého Pardubice opci neuplatnily, takže se bude vracet. Má tady ještě na rok smlouvu. Pokud by však chtěl odejít, bránit mu nebudeme. Zatím je to v jednání. Kdyby odešel, museli bychom asi někoho přivést.

A co odchody? Při pohledu na kádr by se nabízeli asi reprezentanti do 21 let Filip Kaloč s Karlem Pojezným, které čeká mistrovství Evropy, zájem by mohl být o útočníky Almásiho s Tijanim, u kterého je často zmiňována Slavia. Registrujete nějaké nabídky?

Myslím, že u všech těchto hráčů je to otevřené, ale nyní nic na stole není. Jak jste poznamenal, u Kaloče a Pojezného bude zásadní Euro, jestli na sebe upoutají. Jinak ano, občas se někdo na hráče poptá, jestli bychom pustili, nebo nepustili, na což můžeme odpovědět jen tak, že záleží na podmínkách. Nic konkrétního ale není.

Pravděpodobně zaujal Tijani, že?

Samozřejmě. Ptala se na něj i Slavia. Teprve ale uvidíme, co v nejbližších dnech bude. Myslím, že většina klubů měla své starosti a tyto věci řeší teď po sezoně. Pro nás je důležité, že nejsme nuceni k odchodům, majitel nechce moc prodávat, spíše naopak tým zkvalitnit a možná rozšířit kádr.

První posilou se stal útočník Abdullahi Tanko z Varnsdorfu…

Tady jsme to dotáhli. Nebyli jsme jediní z ligy i ze zahraničí, byl to docela boj. Ale nakonec jsme se domluvili. Myslím si, že je to hráč s velkými předpoklady. Ale samozřejmě s ním dále musíme pracovat. Tanko hrál ve Varnsdorfu útočníka, ale my si myslíme, že může hrát i na křídle, kde také využije svou rychlost. A nám takový typ hráče – rychlostní, menší postavy – chybí.

Zároveň nastává otázka, co s mladými jako Jaroň, Buchta, Smékal, Říha, kteří nyní nedostávají v A-týmu příliš prostor.

Konkrétně Petr Jaroň nebo David Buchta prostor dostávali, ale jejich výkony byly zatím kolísavé. Potřebují stabilizovat výkonnost. Na tréninku vypadají fantasticky, ale přijde zápas a tam je možná něco svazuje. Nevím, jestli třeba tlak fanoušků. Já tvrdím, že kdyby přišli do Pardubic, Hradce Králové, Budějovic, kde to není takové, tak budou nejlepšími hráči týmu.

Asi vás ale čeká chvíle, kdy se budete muset rozhodnout, co s nimi dál, viďte?

Jak jsem řekl, záleží to i na tom, kdo přijde. A jak budou kluci vypadat v přípravě, protože pouštět Jaroně či Buchtu nechceme. U Smékala uvažujeme o hostování, pokud bychom měli hodně útočníků. Možná by mu to prospělo. Musíme si uvědomit, že ve třetí lize dává branky, ale ne proti těžkým soupeřům. Potřebuje na sobě ještě hodně zapracovat. Třeba by mu jiná štace prospěla. Tento rok mohl jít do druhé ligy, my mu navrhli, aby ještě zůstal, trénoval s áčkem a jezdil hrát za B-tým. Řekli jsme mu, že když bude mít čísla, tak ta útočníkům otevírají cestu dál. Zvolil tuto cestu, očekávání splnil a k tomu se učil v tréninku od kvalitních hráčů. Jde nahoru, tak uvidíme během přípravy.

Co ve vás vyvolala slova Pavla Hapala o tom, že nechce zkoušet mladé hráče v nadstavbě v době, kdy Baníku o nic nejde, aby ostatní kluby nebyly naštvané?

Já myslím, že to bylo špatně pochopeno. Určitě to nemyslel tak, jak to řekl, my nemáme koho zkoušet. Máme kádr a všichni, kdo v něm jsou, jsou plnohodnotnými členy. Kdokoliv může pak nastoupit. Když vezmu Hrubého, tak to je holt gólman, chytat může jen jeden. Dokonce v době, kdy jsme se rozhodovali, tak jsme měli hodně zamotanou hlavu, jestli tam dáme Hrubého, nebo Letáčka. Rozhodnutí jsme ale udělat museli. Hrubas měl prostě „smůlu“ v tom, že jsme ukázali na Letyho, a ten se chytil. Ukázal, že potenciál v něm je a může plnit roli jedničky.

Majitel Baníku Václav Brabec (vlevo) a šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.Zdroj: FC Baník Ostrava

Hrubý nakonec odchytal poslední dvě utkání…

Ano. Jeho čas přišel a dali jsme mu šanci. Nakonec dostali prostor i další kluci, protože jsme měli opravdu plno zraněných, Plavšičovi jsme umožnili odjet domů se doléčit a po konzultaci s trenérem reprezentační jednadvacítky Suchopárkem jsme nenasadili do posledního utkání ani Kaloče, i když na jeho post moc hráčů nemáme. U obou hrálo roli extrémní vytížení během jara. Každopádně to byla příležitost pro ostatní. Ještě bych se ale vrátil k Pavlovi.

Povídejte…

Myslím si, že tím chtěl říct, že pokud by došlo k naší záchraně ještě před koncem soutěže, a my hráli se soupeři, kteří naopak o ni ještě bojují, tak nechtěl narušit regulérnost soutěže. Zároveň myslel to tak, že tam najednou nedáme pět dorostenců.

O dorostencích tu ale nikdo nemluví. Jde o hráče jako Martin Hrubý, Daniel Smékal, Zdeněk Říha, Petr Jaroň, kteří už v kádru jsou, ale nemají takové vytížení…

Chápu. Pavel možná pochopil tu otázku jinak, ale určitě to nemyslel tak, že nikomu z mladých nedá šanci. Šlo ale o hráče, kteří jsou v prvoligovém kádru a byli zdraví. Zároveň jsme pro oba zápasy zvolili podobnou sestavu, aby nám nemohl nikdo nic vyčítat. Pavel Hapal například začal zabudovávat do základu osmnáctiletého Matěje Šína a nechal ho pravidelně hrávat až do nešťastného zranění proti Slavii. Nemyslím, že by bylo oprávněné mu vyčítat, že nestaví mladé.

Být v pozici Pavla Hapala Pavel Vrba, Radoslav Kováč, nebo Martin Hašek, tedy kterýkoliv z trenérů, jež bojovali o baráž, aby se vyhnuli přímému sestupu, tak nikdo z nich by se na ostatní neohlížel. Každý by koukal na své zájmy…

O tom jsem také přesvědčený, že by se nikdo na nás nekoukal, kdybychom byli v jejich situaci. Stejně jsme tam šli ale vyhrát, navzdory tomu, že tým zdaleka nebyl kompletní a omezovala nás zranění řady hráčů. A podat co nejlepší výkony, přičemž zmínění hráči měli ukázat, co v nich je, abychom věděli, zda s nimi počítat, nebo ne. Pak je to i o tom, zda se nám na jejich posty podaří sehnat někoho jiného. A třeba lepšího. Zejména na křídlech jsme na tom hůř, zvlášť tedy pokud odejde Cadu a Plavšič, protože Buchtu jsme dávali spíše do středu, kde sám říká, že mu to sedí víc. A my potřebujeme mít každý post zdvojený.

V zimě jste přivedli jen Enea Bitriho, moc změn nenastalo, během jara si fanoušci přáli pomalu rozstřelení kádru…

Já vím. Deset lidí ven, deset dovnitř. Kdyby to bylo tak jednoduché. (směje se)

Každopádně bude léto živějším obdobím?

Pokud jde o odchody, tak k nim nejsme nuceni. Je to otázka nabídky. Spíše chceme kádr zkvalitnit, takže kdybych mohl, chtěl bych aspoň čtyři, pět, šest hráčů. Kromě křídel i stopera, beka nalevo i napravo.

Počítáte s návratem Gigli Ndefeho z hostování v Liberci?

Měl by se vrátit, pokud na něj Liberec třeba neuplatní výstupní klauzuli. Teď s ním ale počítáme. Zároveň bych rád, aby tým tvořili hlavně hráči z Česka a Slovenska, protože je pak vidět, že při větším podílu zahraničních kluků komunikace na hřišti vázne. Zvlášť když jsou vícejazyční. Změn bude určitě více, než v zimě. Uvidíme, co se podaří.

Sedmnáctka a devatenáctka jsou na druhých místech, druhý jmenovaný tým hraje dokonce o titul. Zamotali vám tito mladíci hlavu směrem k áčku již pro toto léto?

Určitě jsou tam šikovní kluci, ale po devatenáctce by si nejprve měli projít béčkem. Rovnou do A-týmu je to obrovský krok, i když výjimky jsou. Nadějný je Koutný, v obraně třeba Remiáš, i když ten je dokonce ročník 2005, případně Málek na křídlo. Neříkám striktní „ne“, ale s největší pravděpodobností by měli kluci jít na start přípravy spíše do B-týmu.