Je to tak. Sezona byla náročná, kritika hráčů, realizačního týmu, vedení byla velká. Padalo to na všechny, byť chápu i diváky, že jsou naštvaní, když se doma nevyhraje osm devět zápasů v řadě. Pak nemůžeme čekat nic jiného. Na druhé straně, máme zase veliký počet vítězství venku. Ano, možná nám pomohlo i štěstí, ale to pomáhá i té elitní trojici. Náš tým se pořád tvoří, v létě jsme přivedli dvanáct hráčů, střed zálohy neměl na začátku sezony dohromady ani padesát ligových startů. Jinde v sestavě zase byli kluci, kteří ligu nikdy nehráli. Boula, Rigo, Tanko, Šíňas… Zrovna on nastoupil až na jedno utkání, kdy byl zraněný, do všech zápasů, což je u devatenáctiletého kluka neskutečné. Tohle vše je nutné brát na zřetel. Karel Pojezný, pořád mladý hráč, který se musí stále ještě učit. Je v mnohém vynikající, má před sebou velkou budoucnost, ale musí stát pevně nohama na zemi. Viděli jsme, jak to zatočilo s Rigem.

Vraťme se k přecházející neděli, k vítězství nad Slováckem a postupu do Evropy. Nešlo si nevšimnout, že vás to vzalo, dojalo?

Beru to tak, že Boulis (Jiří Boula) chytil svou šanci a dneska by se přes něj asi těžko dostával. Měl by to složité. Bylo to asi nejlepší řešení pro obě strany.

Já se tam byl podívat na fotbal. (usmívá se) Samozřejmě Kalimu (Filipu Kaločovi), čekal jsem, jestli nebude chytat Matěj Kovář, o kterého jsem se staral od patnácti let. Ve výsledku to byla hra kočky s myší. Kaiserslautern v prvním poločase jen bránil, k ničemu se nedostal, když pak měl o hráče víc, lehce se to vyrovnalo a něco si dovolil, ale v závěru asi neměl síly na obrat. Leverkusen si to pohlídal, kontroloval hru. Ale vynikající atmosféra, diváci po zápase zůstali, nikdo neodešel, jako by to bylo u nás. Fanoušci Kaiserslauternu skvělí. Užil jsem si to.

Dostal se do národního týmu, pak vyšel v novinách článek, že je o něj zájem v západních zemích a jeho výkonnost šla dolů. Tito kluci to v hlavě mají, ale je to zase o zkušenosti. I pro lidi v klubu. Já to znám, jak to mladým umí obrátit svět vzhůru nohama. Jednu sezonu můžete mít výbornou, ve druhé o nich nevíme, protože si myslí, že je vše hotové a půjde to samo. Každý den musíte dokazovat, že jste lepší, než ostatní. Konkurence vás posouvá dál. Pokud na sobě chcete makat. Když ne, dojde jen na krátkodobé záchvěvy. Dolů to potom jde hrozně rychle. Ale zpět k sezoně.

Povídejte…

Zvládli jsme to, ale viděli jsme, co to udělalo s jinými týmy. Mladá Boleslav, Liberec, Slovácko, Olomouc za námi nezaostávají, bylo to vyrovnané, ale nám se to podařilo. Pro tým i klub je čtvrté místo a možnost si přičichnout k pohárům obrovský úspěch, zase to bude nová zkušenost. Nic tím nekončí, spíše začíná.

Zmínil jste odstup od první trojky. Na třetí Plzeň 21 bodů, na mistra třicet osm. To jsou obrovská čísla…

Ano, ale ukazuje to fakt, že všechny ty týmy jsou mentálně někde jinde. Mají zkušenosti z těžkých zápasů, nepodělají se. To je rozdíl, protože herně jsme se ve vzájemných zápasech všem vyrovnali. Až na nadstavbový zápas na Slavii a první poločas na Spartě, tam jsme byli podělaní. Jinak to bylo vždy vyrovnané, herně jsme nepropadli a možná nám chyběl i kousek štěstí. I pro to něj si ale člověk musí dojít, zasloužit si ho. Třeba sebevědomím. A to kluci nemají na takové úrovni. Doma jsme se Spartou i se Slavií měli dvě vyložené šance, které když nedáte, je to chyba. Velké týmy v těchto momentech rozhodují. Vždyť kolik zápasů v minulosti vyhrála jedna nula Plzeň. Nedaří se, ale ukopou to a body mají. My ne.

Co s tím?

My chceme hrát atraktivní fotbal pro diváky, a ne výsledek ubetonovat. A to i s rizikem, že to někdy nevyjde a prohrajeme. K čemu mi pak bude, když na stadionu pro patnáct tisíc lidí budu hrát před třemi tisícovkami hnusný fotbal, kdy občas výsledek vyjde, ale jinak budou nadávat, že se na to nedá dívat? Jasně, každý chce, ať se vyhrává, ale když budete jen nakopávat balony, tak vám to dlouhodobě stejně nevydrží. A navíc… Neposunete nijak hráče. Máme tady mladý kádr. K čemu mi bude, že přivedeme Riga, když se bude jen koukat, jak mu balon lítá nad hlavou? Já chci fotbalisty, kteří něco předvedou, kteří budou hrát kombinační, rychlý fotbal, a to i s určitými nedostatky. Ty máme v rychlém přechodu do útoku. Mít první myšlenku po zisku míče, že chci jít dopředu a rychle. A když to nejde, hrejme kombinačně. To je moje vize. Nastolili jsme si nějakou cestu a já chci, abychom po ní šli. I když to znamená, že daný zápas prohrajeme.

Na vaše čtvrté místo bylo ale potřeba méně bodů než v minulých letech…

To vím, ale v rámci týmů za tou trojkou jsme jich získali nejvíc. Jistě, někdo může říct, že i se štěstím, ale ostatní týmy byly ve stejné pozici, měly stejnou možnost využít našich zaváhání, dostat se na čtvrté místo a utéct. Nestalo se. Víte, já jsem v kariéře sestoupil z Premier League s největším počtem bodů v historii. Kdybychom měli takový zisk kdykoliv předtím, pohodlně bychom se zachránili, jenže přišel rok, kdy tabulka byla ohromně vyrovnaná a bylo potřeba mnohem víc bodů, abyste se udržel. A stejné to bylo i tady, byť na opačném konci tabulky. Všichni ztráceli se všemi a holt letos ta čtvrtá příčka nevisela bodově tak vysoko. To ale neubírá na její ceně a úspěchu.

Souhlasíte s názorem, že v příští sezoně by neměla být cílem jen čtvrtá příčka, ale i přiblížení se klubům nad vámi, hlavně Plzni? Asi vám nebude nikdo vyčítat, když skončíte pátí, ale budete vyhrávat a váš zisk bude třeba 60 bodů…

Rozumím, co tím myslíte. Ale takhle se zlepšit bude chtít každý okolo nás. Boleslav, Olomouc, Liberec, Jablonec a možná i další si také nyní hodnotí, že měli mít víc bodů. Že hodně ztrácely. To, o čem mluvíte, si přejeme všichni. Snad s jediným rozdílem, že my bychom si přáli bodové zlepšení, ale příčku minimálně stejnou. Uděláme vše pro to, abychom se posouvali. Zároveň ale náš bodový zisk nemění nic na tom, že jsme čtvrtí a je to velký úspěch.

Který moment byl nejtěžší? Bylo to při zápase s Olomoucí, kdy se skandovalo „Hapal ven“?

Každá domácí prohra byla zbytečná. I se Spartou a Slavií. Nehráli jsme špatně, byly tam pasáže, kdy jsme byli jasně lepší, byly šance, které by zkušenější mančaft proměnil. My ne a potom nás jednou ztrestali. Třeba právě Olomouc, která udeřila z jednoho brejku a pak zalezla, a i když jsme do nich bušili, neprorvali jsme to. To je fotbal. Jak říkával kdysi Pospíchal: Fotbal nemá logiku. A on ji opravdu nemá. Kolikrát jsme se porazili sami. Mám příklad.

Jaký?

Doma Plzeň. Karel Pojezný hrál skvěle, vymazal Chorého, ale pak v nastavení stojí nad hráčem, nechá ho vstát, rozehrát a je z toho gól. Být to obráceně, Plzeňák toho našeho pošlape a třeba udělá faul, ale nic by z toho nebylo. A to je ta zkušenost, o které mluvím. Školácké chyby, kterými se učíte. Musíme tomu věřit.

Stopeři obecně jsou ale pod palbou kritiky, čemuž se však není co divit, když dělají časté chyby a mnohdy triviální…

Chyby k fotbalu patří. Máme spoustu hráčů, kteří v lize toho moc neodehráli. Bláža je důrazný, víc než Karel Pojezný, ale překvapila ho náročnost české ligy. Je to jiná soutěž, než na Slovensku. Tvrdší, agresivnější, bojovná, sžívá se s tím. Karel někdy až moc vymýšlí. Je to fotbalista, umí vyvézt míč, ale ještě musí zapracovat a přidat na agresivitě a důrazu ve vlastní šestnáctce. Pak může dát nadstavbu směrem dopředu. Lišák (Lischka) většinu sezony zvládl, neměl ji špatnou, a to i přesto, že valnou část odehrál jako pravý stoper. Ale chceme od něj, aby víc mluvil a ještě lépe si organizoval obranu, protože je v ní ten téměř nejzkušenější.

Plánujete tento post posílit?

Posílit chceme, i když je to těžké, protože máme určitý budget, a ten není vyšší, než u klubů, které jsem jmenoval. A hráčů není nadbytek, spíše naopak, tomu pak odpovídá i množství zájemců. Máme nevýhodu, že hráči z Čech půjdou radši do českých klubů, než tady na Moravu, když nemají k regionu žádný vztah, a vazbu. Musíme je přesvědčit, že tady mohou hrát dobrý fotbal, moderní, díky kterému se budou zlepšovat a posouvat. Nic jiného.

A předkolo Evropské konferenční ligy…

Roli to hraje, každý si chce poháry zkusit, ale bude záležet, koho dostaneme, koho nám nalosují a jak do toho vstoupíme. Bude to i o štěstí. Ale jde o zkušenost a samozřejmě chceme posílit. Víme, kde nás tlačí bota. O stoperech jsme mluvili. Uvidíme, co Uchenna z béčka, který začne přípravu s A-týmem, protože sezonu zvládl velice dobře. Třetí ligu hrál pomalu s prstem v nose, jsem zvědavý, jestli to bude i na ligu. Chybí nám určitě i hráč do středové řady spíše defenzivního ražení či na kraj. Zároveň děláme vše pro to, abychom kádr udrželi pohromadě.

Zmínil jste kraje, kde hraje i Ewerton, což je nekonečné téma. Řeší se prakticky celý rok…

A bude dál. (směje se)

Je správné, že takový hráč tým táhne výkony i produktivitou (14+5), ale není špatně, že je na něm tým doslova závislý, a to i herně, když se neví, jestli zde za pár týdnů bude?

Já si myslím, že takového hráče v Česku neseženeme. Je svůj, z určitých důvodů ho nechce Slavie, ale tady mu to sedlo, protože mu určité věci umožníme.

Řekněme úlevu v defenzivní činnosti…

Můžeme to tak nazvat. Vytvořily se mu tady podmínky, které mu vyhovují a někdy mu něco akceptujeme. On nám to vrací produktivitou. Hraje vše, to by ve Slavii také neměl. Možná proto tam nebyl spokojený. Fotbalově se mu zde daří, diváci ho mají rádi, což u každého hráče hraje roli.

Jaká je tedy u něj situace?

Nejasná. Děláme všechno pro to, aby zůstal. Bude to záležet, jestli dostane lepší nabídku někam do zahraničí, která jemu bude dávat smysl. Proto asi budeme zase čekat do konce přestupního termínu, co bude, co nebude. Spoléhat na to, že zůstane, ale nemůžeme, musíme počítat s tím, že tady nebude. Proto se snažíme přivést hráče na levou stranu.

Kdyby to bylo jen o vás, šli byste do uplatnění opce?

Určitě.

Takže v této chvíli je to čistě na něm?

Ano. A samozřejmě i na určité domluvě se Slavií.

Aby šla eventuálně s cenou níž?

To je věc majitele a jeho dohody se Slavií.

Údajně se na něj měl jezdil dívat Slovan Bratislava…

O tom nevím.

Pavel Hapal potvrdil na tiskovce po Slovácku zájem o Michala Hlavatého. Jak je vážný?

Zájem máme, jsme v jednání, ale nejsme sami. Prostě když někoho chceme my, ozvou se i další kluby. Zase to bude o rozhodnutí hráče. Většinou to tak je. O penězích nikoliv, protože si myslím, že to, co mu nabídne Liberec, jsme schopni mu dát i my.

Když je česká liga přebraná, není na čase se poohlížet ve větší míře do zahraničí?

Ano, ale kam? U afrických hráčů je to často loterie. I když se hráč nějak jeví, fotbalově i charakterově, není řečeno, že když mu to jde jinde, tak zapadne i u vás. Slovensko? Hráčů, kteří přijdou odsud tady a hned hrají, chytí se, není mnoho. Jak jsem řekl, naše liga je daleko náročnější. Berme to tak, že hráč druhé české ligy je na úrovni borce, který hraje na Slovensku nejvyšší soutěž. Možná vyjma Slovanu Bratislava. Já vidím cestu spíše právě výběru hráčů z druhé ligy, jen musíte hledat, sledovat, vytipovávat, podrobně skautovat. A dál? Těžko my budeme přivádět hráče z Norska či Dánska jako Sparta a Slavia. Takové ekonomické možnosti Baník prostě nemá. A jít někam do Slovinska a podobných zemí… Tam může být hvězda, ale srovnat se s českou ligou, která je často kvalitnější a do toho má charakter, o kterém jsem mluvil, to není jednoduché.

Půl roku na Balkáně strávil Ladislav Almási. Máte už od něj zpětnou vazbu, co dál?

S největší pravděpodobností se bude vracet. Odcházel tam s tím, že tady nehraje, myslel si, že dostane šanci, ale moc tam toho neodehrál. V poslední době naskakuje jen na minuty, takže nepředpokládám, že by zůstal. Ani klub se nám neozval. Laco tady má smlouvu, vrátí se, a uvidíme, co vymyslíme. Co budou chtít agenti, co on sám. Řekl bych, že je jedním z příkladů, o kterých jsem mluvil. Jedna sezona výborná a pak…

Máte hráče na hostováních. Počítáte s někým pro sebe?

V úvahu aktuálně připadá asi jedině Smékal, který hrál slovenskou ligu. Přípravu by tady měl začít. Co se týče dalších, dvojčat Jaroňových a jiných kluků, zrovna to řešíme a vyhodnocujeme.

V Dolném Kubíně byl ještě gólman Martin Hrubý…

Odchytal tam všechno, byli s ním ohromně spokojení. Jsem přesvědčen, že to splnilo účel, se kterým tam šel. Takže zprávy dobré, teď my tady máme druhou ligu, takže musíme s trenéry brankářů probrat, co dál. Jak to pojmeme, koho tady necháme, kdo půjde hostovat, aby chytal, protože Kubný je stejný ročník a šikovný kluk. Budeme se muset nějak rozhodnout, aby se kluci posouvali a hlavně měli kvalitní tréninkový proces. Celkově se ještě budeme o kádru bavit s trenérem béčka Pepou Dvorníkem. Pozitivní je, že po postupu můžeme rezervu víc využít pro kluky, kteří nebudou hrát ligu. Druhá liga je kvalitnější soutěž než MSFL. A kdoví, třeba se někdo předvede a dostane do áčka.

Sháníte posily i pro B-tým?

Většina kluků, kteří si to vykopali, by měla zůstat. Máme tam mladého Málka, Sirotek se chytil a odehrál si to, Krupička se vrátí po zranění. Sám jsem zvědavý, jak budou druhou ligu zvládat, protože oproti MSFL to je rozdíl. Ale mají předpoklady, aby i ve druhé lize hráli dobře. Potenciál v tom týmu i jednotlivcích je. Bude jen záležet na nich. Ale snažíme se nějaké kluky přivést a doplnit kádr, protože víme, že na určitých postech potřebujeme posílit.

Jiří Fleišman, který hostuje v Karviné, by měl údajně zamířit do divizního Havířova…

Poslední zpráva, kterou mám, je, že se bude chtít zůstat v Karviné. Ale když se ještě vrátím k áčku, loni jsme přivedli dvanáct hráčů. Tohle se určitě opakovat nebude. Mluvíme o třech hráčích, ambicí je tým hlavně udržet.

Pavel Hapal zůstane?

Ano, Pavel by měl zůstat. Ale ještě se to dolaďuje. Zvažujeme změny v realizačním týmu, ale nic velkého. Uvidíme během pár dní, co a jak. Do začátku přípravy bude přirozeně všechno jasné, myslím, že možná už v příštím týdnu.

Na podzim to budou dva roky, kdy přišel. Jak jeho práci hodnotíte?

Dobře, protože po roce a půl v klubu dostal Baník na čtvrté místo a do pohárů. Ze situace, kdy jsme se zachraňovali, navíc během toho tým prošel omlazovacím procesem, jinak by nás potkalo to, co teď řeší Slovácko. Během roku se to podařilo, hráli jsme fotbal, na který se ve většině zápasů dalo dívat. Ať si říká, kdo chce, co chce. Někam jsme se posunuli a to si musíme uvědomit, jak je naše liga vyrovnaná. Pavel šel s námi do obrovského rizika, když se dělal ten řez. Nikdo nevěděl, jestli to bude dobré, nebo ne. Když si vzpomenu na vyjádření některých odborníků, kdy řekli, že jsme se zbláznili, jestli chceme jít do ligy a bojovat o poháry s mladými hráči. A dneska tam jsme. Ukázalo se, že to jde.

Luděk Mikloško.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Ovšem přes řadu kotrmelců…

Jistě. A nikdo od nás ani nečekal, že by nebyly, když do toho mužstva sáhnete tak razantně jako my. Jak jsem už řekl, musím dát za pravdu, že zkušenost týmu chyběla. Na druhé straně, buď tedy chceme něco budovat, nebo to můžeme hrát rok od roku bez jakéhokoliv plánu. My jsme si před sezonou netroufali říct, že chceme hned poháry. Moc jsme nevěděli, do čeho jdeme, jak to nový tým bude zvládat, protože spousta kluků předtím ligu nehrála vůbec, nebo jen málo. To bylo obrovské riziko, které na sebe Pavel vzal. Během sezony se však hráči zlepšovali, byť nejednou zakopli, ale dotáhli to až na čtvrté místo. Tím to ale nekončí a teď bude i na nich, jak přistoupí k další přípravě, abychom byli nachystaní na nový ročník. A ještě k Pavlovi.

Pokračujte…

Myslím si, že odvedl výbornou práci. A to i přesto, že ne vždycky jsme byli se vším spokojení. Nároční ale na sebe být musíme. Zároveň Pavel je trenér, se kterým se můžu bavit na úrovni. Když mu něco řeknu, zamyslí se nad tím, uvažuje a pak si z toho něco vezme, nebo ne. To je jeho zodpovědnost. Každý trenér ale není takový. S některými je to podstatně složitější. Nakonec Baník dovedl k úspěchu, nelze říct, že ne. Navíc se stabilizovalo béčko. Teď máme regulérní kádr, někteří kluci reálně pomýšlejí na áčko. Buď s ním trénují, nebo jsou minimálně pod dohledem trenérů, kteří jsou neustále propojení a komunikují spolu. Další hráči jsou na hostování. A takhle bychom se mohli bavit o dalších kategoriích od žáků nahoru. Já cítím, že se postupně tvrdou prací posouváme dál.

Byla ale nějaká chvíle, kdy jste chtěli odvolat Pavla Hapala?

Myslím, že v jakémkoliv klubu na vás v průběhu sezony takové myšlenky můžou přijít. Když se párkrát prohraje… Myslím si, že to my, kdo děláme ve fotbalovém prostředí, všichni dobře známe a už s tím umíme žít. Na druhé straně, vyhodit trenéra je strašně jednoduché. Vlastně to úplně nejjednodušší. Přiveďte ale potom někoho, kdo je stejně kvalitní, nebo i lepší. Když chcete trenéra vyhodit, měl byste být přesvědčen o tom, že člověk, jehož přivádíte, má větší kvalitu než ten, kterého tady máte. A já opravdu nevidím v republice moc trenérů, kteří by byli lepší, než Pavel. Jsem rád, že se nám ta trpělivost vyplatila, i když po domácích neúspěších byl ten tlak obrovský. V novinách se pak objevilo, že jsme se potkali s Radkem Kováčem. Ano, potkali, to nezapíráme, protože jsme hledali nějakou možnou variantu s výhledem do budoucna. Myslím, že je v pořádku mít v záloze plán B. Zjišťovali jsme, jestli by vůbec do Baníku šel.

Prý ale udělalo hodně zlé krve, když to vyšlo najevo…

Pavel se to dozvěděl, jsou kamarádi. Řekli si to. Jen jsme si oťukli možnosti, kdybychom ke změně chtěli sáhnout, ale také není řečeno, že bychom do toho šli, že to chceme udělat. Ano, Radek je energický trenér, mladý, ambiciózní, ale jestli by to tady zvládl nebo nezvládl, já nevím. Jak říkám, vyhodit někoho je lehké, pak musíte zvážit, co to přinese a mít „plán B“.

Tím by mohl být i Martin Svědík?

On má ve Slovácku stále platnou smlouvu spolu s vysokou výstupní klauzuli, takže také není k dispozici. A víc trenérů, kteří by nám do všeho zapadli lidsky i odborně, tady prostě není. Já osobně je nevidím. Všichni vnímáme kritiku diváků, ale podívejte zrovna třeba na Slovácko. Za celé jaro vyhrálo dva zápasy a nikdy jsem neslyšel „Svědík ven“. Proč? Protože tam žádné tlaky nejsou. Tady jsou obrovské, protože jsme Baník Ostrava. Ale je dobře, že lidé jsou nároční, aspoň vidíte, že to pro někoho děláte. S tím však souvisí, že chtějí okamžitě úspěchy a nevidí, že něco trvá delší dobu. My však jdeme nahoru a ohromně si cením, že i přes všechna zakopnutí jsme po roce od velké obměny v pohárech.

Když byla řeč o posilách, je na obzoru i odchod některé z opor? Tedy kromě Ewertona…

Nejsem majitel klubu, může se stát, že přijde lukrativní nabídka, na kterou Václav Brabec uslyší a neodolá ji. Za mě bych ale ten kádr chtěl udržet, jak je, spíše ho ještě zdokonalit. Mluvím o okruhu hráčů, kteří pravidelně nastupují, nebo dostřídávají. Jestliže se chceme dostat dál a třeba dosáhnout na těch šedesát bodů, o kterých jsme se bavili, tak nemůžeme rozprodávat.

Jsou nějaké konkrétní nabídky?

Ne. Zatím žádná nabídka na našeho hráče nepřišla. Ani z Česka, ani ze zahraničí.