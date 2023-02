Výkon ve druhém poločase a výsledek z Teplic každého fanouška Baníku Ostrava musel naladit, o to větší zklamání teď o víkendu prožili. Upřímně, já tomu nerozumím. Trenéři hráče určitě nabádali k poctivosti, že další výhra nepřijde sama, ale tohle? Z mého pohledu obstál jen Kaloč, možná Juroška. To je vše.

Lukeš: Konečně Cadu v Baníku zahrál! Ale nedivím se, že lidi na fotbal nechodí

Přitom nezačali špatně, hra byla koukatelná, na čemž podle mého měl podíl fakt, že Jablonec se smířil s tím, že se bude hrát na jednu branku. Přijel jako poražený, jen bránit s tím, že když Bůh dá, někdo uteče, a třeba z toho něco vznikne. Stoupli si na svou půlku a modlili se, ať odkopnutým míčem trefí Sejka. Po chvíli ale zjistili, že to jde, že není nemožné si tady něco vytvořit a na Baníku se dá vyhrát. To je pro mě neakceptovatelné.

A stalo se! Byť shodou náhod a nešťastných momentů pro Baník. Mluvím o prvním gólu, který vzali Hübschmannovi. Jak je tohle možné? V jeho letech je šílené, že hraje ještě ligu. Já jsem jen o kousek starší, a když uběhnu třicet metrů, volají mi sanitku. Neumím si to představit. Ten gól měli ale napsat jemu. Chtěl bych vidět toho blba, který rozhodl, že to je vlastní branka Klímy.

Lukeš: Tak hnusný gól by snad ani neměl platit. Od Baníku jsem ale čekal víc

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

V prvním poločase byly brejky hodně z toho, že Jablonec jen nakopl míč a obrana Baníku nebyla v dobrém postavení. To jsou ale taktické věci, které ti kluci musí zvládat, pokud chtějí hrát ligu. Stopeři často stáli špatně, pak museli Sejka i další nahánět.

Asi nejen mě zatrnulo při zákroku Lischky. To bylo hodně ošklivé a Chramosta může být rád, že na té noze nestál. Jinak by to byl jeho poslední moment v kariéře. Zvlášť když dost zranění prodělal. Nemyslím si, že to byl Lischkův úmysl, ale vypadalo to hrozně.

Lukeš: První dvě kola Baníku napoví. Almási naštve, Buchta důvěru vrátí góly

Co mě zarazilo, bylo vyjádření trenéra Hapala, že výkon tak špatný nebyl. Přitom finální fáze neexistovala, střelba také ne, centr na Klímu, který je ve formě, už vůbec ne. Jediný pořádný dal za poločas Juroška. Jestli se tohle v podání Baníku někomu líbilo, tak nevím… Asi ano. Mě tam toho dost chybělo, včetně chtíče dát gól. Jasně, Jablonec jen bránil, ale sám si míč do sítě nepošle.

Samozřejmě je otázkou, jak to Hapal vnímá ve skutečnosti. Co si myslí. Určitě jeho záměrem není natírat hráče v novinách. To se musí respektovat, protože není to vždy správné. Samotného by mě ale zajímalo, co některým v šatně řekl. Na druhé straně si Baník musí přiznat pravdu aspoň ve svých řadách. Budu věřit, že to tak je, stejně jako tomu, že to tihle trenéři vzali za správný konec.