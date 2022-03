Na začátek bych se vrátil do prostředku minulého týdne. Tak jako všechny fanoušky, i mě zaujal proti Linci Yira Sor. Výborný výkon, dal i dva góly, a zaznamenal jsem ohlasy, že ho Baník neměl prodávat. Když odcházel, říkal jsem, že to není hráč do základní sestavy, ale spíše žolík do druhých poločasů, na brejky. Teď se ale ukazuje, že jsem se mýlil. V základu určitě hrát může.

Lukeš ostře: Baník už mohl mít Spartu, výkony od 30. minuty to ale nepůjde

Jeho přání bylo ale jít do Slavie, že je to jeho vysněný klub, tak proč mu bránit? Nutit ho tu zůstat, nebo ho přemlouvat, by asi nebylo ideální. Ani by tady neměl takovou možnost se ukázat, jako má nyní v Konferenční lize. Myslím, že to chyba nebyla a už bych se tím nezabýval. Navíc pokud se mu bude dařit, může ho Slavia prodat za velké peníze a Baník z toho bude ještě profitovat.

Ve Slavii ho trenér Trpišovský dává na hrot, tu hrál křídlo. Asi mu to sedlo. Navíc to vypadá, že v Konferenční lize ho obránci neznají. Ani mu nestačí. Myslím si, že když stopeři viděli, jak kolem nich proběhl, museli si říkat: „Co to je? To je v háji“.

Lukeš: Rozhodla trpělivost a zodpovědnost Baníku. Skvělou zprávou je Tetour

Baník má nyní hodně rychlostně dobře vybavených a náběhových křídel, spíše chybí kvalitní přihrávka na ně. Určitě to není tak, že Sor by na Slovácku pětkrát utekl a Baníku to vyhrál. V takovém utkání by se složitě prosazoval. Nemyslím si, že chybí.

V sobotu se utkali dva kvalitní soupeři, takticky vyspělí, pro Baník náročný zápas ve venkovním prostředí, i když fanoušci byli skvělí a vytvořili mu domácí půdu. Z jejich strany to byla oslava fotbalu. Kdybych hrál, hodně bych si to užil.

Lukeš: Investice Baníku do Lischky velká, ne zbytečná. Druhý útočník? Souhlasím

Těžko se říká soud, myslím si ale, že Baník spíš bod získal, než že by dva ztratil. Slovácko mělo gólové šance, Baník v podstatě ne. Hra byla vyrovnaná, urputná, plná soubojů, takticky svázaná, nikdo nechtěl udělat chybu a inkasovat, pak by se jeho role ztížila. Pro oko diváka to nebylo. Takhle se ale tyto zápasy holt hrají.

Mnohé asi překvapilo, že Baník nešel do zápasu s tím úplně nejsilnějším, třeba Almási zůstal na lavičce. Byl to taktický plán. Na druhé straně i Klíma má formu, střílel góly, takže oslabení to určitě není. Spíše odvede černou práci a Almási se pak do unavenější obrany může lépe a snadněji prosadit.

Lukeš: Pátý Baník? Spokojenosti nevěřím. Proč nehraje Buchta? Nerozumím

Trenér Smetana to udělal už na Bohemce, tam mu to vyšlo, tentokrát ne. Přece jen hráči pod vedením Martina Svědíka jsou kondičně hodně na výši, je to náročný kouč, takže unavit je se nepovedlo. Ale je vidět, že Smetana má spoustu variant, aby mohl kouzlit se sestavou. To se ukáže i teď proti Karviné, kdy budou chybět Ndefe a Kaloč. Kádr je ale dost široký, aby je nahradili a po dvou remízách zase vyhráli.

O čtvrtém místě zápas moc nenapověděl. Slovácko má lepší vzájemnou bilanci, ale to bych neřešil. Myslím, že by to byla velká shoda okolností, aby to rozhodovalo o konečném umístění. Je dobře, že Baník neprohrál a nadále zůstal před soupeřem.

